A románok elhappolják előlünk a BYD-t: már a szomszédban is puhatolózik a kínai autóipari óriás

Miközben a kínai BYD szegedi autógyára a termelés elindítására készül, a vállalat már a szomszédos Romániában is új lehetőségeket keres. Stella Li, a kínai autóipari óriás ügyvezető alelnöke Bukarestbe látogatott, ahol ipari együttműködésekről, beszállítói kapcsolatokról és a romániai terjeszkedés következő lépéseiről tárgyalt.

A BYD szerte Európűban keresi a beszállítókat/Fotó: AFP

A BYD egyre nagyobb figyelmet fordít Romániára, amelyet stratégiai elhelyezkedése, fejlett autóipara és képzett munkaereje miatt ígéretes piacnak tart. Stella Li első hivatalos romániai látogatásán arról beszélt, hogy a kínai autógyártó nem csupán az értékesítésben, hanem ipari és technológiai együttműködésekben is gondolkodik – számolt be róla az Economica.net román gazdasági portál.

A kínai vállalat már megkezdte romániai jelenlétének kiépítését, és az eredmények biztatók. Az év első kilenc hónapjában több mint 4100 elektromos és plug-in hibrid autót értékesített az országban, szeptemberben pedig 6,4 százalékos piaci részesedést ért el az újautó-regisztrációkban.

Román beszállítókkal is számolnak

A BYD tervei azonban túlmutatnak az autóértékesítésen. Stella Li bejelentette, hogy a vállalat novemberben Németországban és Franciaországban szervez beszállítói konferenciákat, amelyekre román alkatrészgyártókat is meghívnának. Jövőre akár Romániában is rendezhetnek hasonló eseményt. A vállalat emellett a töltőinfrastruktúra fejlesztésében is részt venne, a hírek szerint 10-20 ultragyors töltőállomás telepítését tervezi Romániában.

A bukaresti látogatás időzítése különösen érdekes, hiszen a BYD magyarországi beruházása is fontos szakaszához érkezett. A szegedi gyár termelésének elindításával a kínai vállalat jelentős európai gyártókapacitáshoz jut, amelynek működéséhez kiterjedt beszállítói hálózatra lesz szüksége. Ebben a román autóipari vállalatok is szerepet kaphatnak.

Brüsszel tervei is ösztönözhetik a terjeszkedést

A kínai autógyártó európai terjeszkedésének hátterében az Európai Unió iparvédelmi törekvései is állhatnak, ahogy erről korábban a Világgazdaság is írt többször. Az Európai Bizottság olyan szabályozáson dolgozik, amely bizonyos támogatásoknál és kedvezményeknél előnyben részesítené az európai gyártást és az uniós eredetű alkatrészek felhasználását. A Reuters korábban azt közölte, hogy a kínai autógyártók már a szabályok véglegesítése előtt megkezdték európai beszállítói hálózataik kiépítését. A BYD ugyanakkor egyelőre nem jelentett be új romániai autógyárat. Stella Li szerint a vállalat további európai gyártóhelyszíneket is vizsgál, de ezek elsősorban Nyugat-Európában lehetnek.