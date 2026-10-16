Belső égésű autók betiltása Európában 2035-től: óriási változás történt, megállapodtak a németek a franciákkal a jövőről – Szijjártó Péter és a BYD örülhet, mások tombolni fognak
Nem repesnek a környezetvédők attól, amiben a pénteki bejelentés szerint Franciaország és Németország megállapodott az autóipar európai jövőjéről. Mosolyt csalhatna az arcokra azonban a kínai BYD autógyártónál, ahová Szijjártó Péter volt magyar külügyminiszter dolgozni szegődött, és Szegeden, ahol a kínai óriás hatalmas gyárat készül indítani. Az európai uniós csúcstalálkozón azonban közben a kínaiak számára fenyegető felhő is megjelent.
Mielőtt a megegyezés tartalmára térnénk, előre érdemes ismerni két fontos és érdekes körülményt.
- Az európai autóipar akkor fordul erre az útra, ha a megegyezést az EU szintjére emelik.
- A sajátos uniós hatalmi viszonyokat tükrözi, hogy az európai autóipart vezető németek a franciákkal egyeztek meg – miközben náluk a spanyolok és a csehek is több autót gyártanak.
Ha pedig a visegrádi országok ezen a téren együtt akarnának működni, közel akkora termelést képviselnének, mint a németek, és a franciáknál és a spnyoloknál is messze többet.
Európai autóipar: engedtek a franciák és a németek is – ez az eredmény
Amiben a meggyengült hatalmú Friedrich Merz kancellár Németországa és a távozófélben lévő Emmanuel Macron elnök Franciaországa megegyezett:
Franciaországnak el kellett fogadnia a belső égésű motorral szerelt járművekre vonatkozó további könnyítéseket, amelyeket Németország követelt – jelenti az AFP francia hírügynökség. Az autógyártóknak 2035-ig 90 százalékkal kell csökkenteniük a szén-dioxid-kibocsátást, de a fennmaradó 10 százalékot nem kell kompenzálniuk, ellentétben az Európai Bizottság eredeti javaslatával. Ezt az engedményt a felek az úgynevezett „megújuló” üzemanyagok, köztük a bioüzemanyagok növekvő felhasználásával indokolták.
A megállapodás megerősíti, hogy az európaiak feladják azt a célkitűzést, amely szerint 2035-től kizárólag elektromos hajtású új autókat lehetne forgalomba hozni.
Cserébe Németország elfogadja a nagyobb szigort abban a mechanizmusban, ami arra kötelezi az állami támogatásban részesülő vállalatokat, hogy Európában vagy bizonyos partnerországokban gyártott alkatrészeket használjanak fel. Az alkatrészek 70 százalékának és az akkumulátorok tartalma 10 százalékának meg kell felelnie az „európai preferencia” követelményeinek.
Ez a protekcionizmus egyik formájának tekinthető „Made in Europe” (Európában készült) megközelítés – fogalmaz a jelentés – az Európai Unió 27 tagállamában, valamint a partnerországokban – például Nagy-Britanniában, Norvégiában és Svájcban – folyó gyártásra vonatkozik majd, a társulási megállapodásokban később pontosítandó feltételek szerint.
Célkeresztben a kínai autók importja
A cél különösen az Európába áramló kínai járművek jelentette versenynyomás ellensúlyozása.
„Nem azt akarjuk, hogy Németország egyszerűen Ázsiából származó alkatrészeket szereljen össze, hanem azt, hogy a nélkülözhetetlen alkatrészeket itt fejlesszék és gyártsák” – hangsúlyozta Lars Klingbeil német pénzügyminiszter.
Németország hosszú ideig a „Made with Europe” (Európával együtt készült) megjelölést szorgalmazta, amely számos partnerországra is kiterjedt volna. Végül azonban elfogadta a Párizs által követelt szigorúbb feltételeket.
Az európai autóipari beszállítók szövetsége, a Clepa üdvözölte a „kulcsfontosságú” francia–német kompromisszumot, amely szerinte „bizonyítja, hogy figyelembe vették az iparág aggályait”. A megállapodás lehetővé teheti, hogy az EU előrelépjen az autóipari intézkedéscsomag és az európai preferenciáról szóló jogszabály kidolgozásában. Az európai autógyártók érdekképviseleti szervezete, az ACEA szerdán a tárgyalások felgyorsítását sürgette, abban bízva, hogy a jogszabályokat 2027 elején elfogadhatják.
De akkor miért örülhet a BYD?
Minél nagyobb az elvárt európai beszállítási arány, annál nehezebb dolga lesz az agresszív európai terjeszkedésbe fogott kínai autóimportáló gyártóknak.
Csakhogy a kínaiak már megjelentek az EU-n belül is gyártókként, elsősorban Magyarországon és Spanyolországban. Minél nehezebb az EU-ba importálni, annál nagyobb az ösztönzés például a BYD számára, hogy növelje a helyi termelést szegedi gyárában. A megállapodás erősítheti a Magyarországon gyártott járművek és autóipari alkatrészek versenypozícióját, beleértve a BYD jövőbeli szegedi termelését is, emellett befolyásolhatja a Debrecenben akkumulátorgyárakat indító CATL és az EVE Energy beruházási és beszerzési döntéseit is.
A német-francia pacsit érő kritikák is rávilágítanak, miért nem lehetnek szomorúak a kínai gyártók. A Transport & Environment nevű nagyon befolyásos civil szervezet szerint a megállapodás „történelmi hiba”, amely „gyengíti az éghajlatvédelmi ambíciókat és az európai autóipart” az elektromos járművekért és akkumulátorokért folyó globális versenyben.
A brüsszeli székhelyű szervezet szerint a megállapodás lehetővé teszi, hogy az EU-ban összeszerelt, de kínai akkumulátorokkal felszerelt autókat is „Európában készült” terméknek minősítsék, ami „veszélyezteti a teljes európai akkumulátoripari értékláncot”.
Közben az EU már készíti az atomfegyvert is
Ha a kínai gyártók egy része a megegyezés hírét ösztönzőnek találhatta is, az EU szolgált a számukra egy másik, borús fejleménnyel is. A Bloomberg a brüsszeli EU-csúcsról jelentette, még csütörtök este:
Az Európai Unió új kereskedelempolitikai eszközök bevezetésére készül, amelyek akár teljesen el is zárhatnák az uniós egységes piachoz való hozzáférést.
A drasztikus lépés annak az új törekvésnek a része, amelynek célja a Kínával szembeni kereskedelmi deficit csökkentése.
Az ügyet ismerő források szerint az EU vezetői csütörtöki brüsszeli találkozójukon arra kérték az Európai Bizottságot, amely az unió kereskedelempolitikai ügyeit intézi, hogy az év végéig dolgozzon ki javaslatot az új eszközökre. Ezeket szélsőséges esetben vetnék be, ha úgy ítélnék meg, hogy egy kereskedelmi rivális – például Kína – támadást intéz az EU gazdasága ellen.
„Ha Kína bizonyos tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat alkalmaz, korlátozhatnánk a kínai termékek bejutását az európai piacra, akár piacunk teljes lezárásával is” – mondta Gitanas Nausėda litván elnök újságíróknak a csúcstalálkozó margóján.
Ez szélsőséges intézkedés, drasztikus eszköz lenne
– tette hozzá.
Most már kezd sok lenni: vérig sértette a Szegeden gyárat építő BYD-t a Tisza, ennyire durván még nem szóltak be a kínaiaknak Szijjártó miatt – "Fenyegetés Magyarországon"
Talán az eddigi legdurvább konfliktus következett be. A Byd olyan minősítést kapott a Tisza országgyűlési képviselőjétől, hogy erre valószínűleg mindig emlékezni fog. Sürgős lenne rendezni a viszonyt: a kínaiak 4 milliárd eurót költenek el nálunk és 20 ezer új munkahelyet hozhatnak létre.