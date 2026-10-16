Belső égésű autók betiltása Európában 2035-től: óriási változás történt, megállapodtak a németek a franciákkal a jövőről – Szijjártó Péter és a BYD örülhet, mások tombolni fognak

Nem repesnek a környezetvédők attól, amiben a pénteki bejelentés szerint Franciaország és Németország megállapodott az autóipar európai jövőjéről. Mosolyt csalhatna az arcokra azonban a kínai BYD autógyártónál, ahová Szijjártó Péter volt magyar külügyminiszter dolgozni szegődött, és Szegeden, ahol a kínai óriás hatalmas gyárat készül indítani. Az európai uniós csúcstalálkozón azonban közben a kínaiak számára fenyegető felhő is megjelent.

A BYD nem fog elkeseredni attól, amit a két meggyengült európai erős ember kifőzött Fotó: AFP

Mielőtt a megegyezés tartalmára térnénk, előre érdemes ismerni két fontos és érdekes körülményt.

Az európai autóipar akkor fordul erre az útra, ha a megegyezést az EU szintjére emelik. A sajátos uniós hatalmi viszonyokat tükrözi, hogy az európai autóipart vezető németek a franciákkal egyeztek meg – miközben náluk a spanyolok és a csehek is több autót gyártanak.

Ha pedig a visegrádi országok ezen a téren együtt akarnának működni, közel akkora termelést képviselnének, mint a németek, és a franciáknál és a spnyoloknál is messze többet.

Európai autóipar: engedtek a franciák és a németek is – ez az eredmény

Amiben a meggyengült hatalmú Friedrich Merz kancellár Németországa és a távozófélben lévő Emmanuel Macron elnök Franciaországa megegyezett:

Franciaországnak el kellett fogadnia a belső égésű motorral szerelt járművekre vonatkozó további könnyítéseket, amelyeket Németország követelt – jelenti az AFP francia hírügynökség. Az autógyártóknak 2035-ig 90 százalékkal kell csökkenteniük a szén-dioxid-kibocsátást, de a fennmaradó 10 százalékot nem kell kompenzálniuk, ellentétben az Európai Bizottság eredeti javaslatával. Ezt az engedményt a felek az úgynevezett „megújuló” üzemanyagok, köztük a bioüzemanyagok növekvő felhasználásával indokolták.

A megállapodás megerősíti, hogy az európaiak feladják azt a célkitűzést, amely szerint 2035-től kizárólag elektromos hajtású új autókat lehetne forgalomba hozni.

Cserébe Németország elfogadja a nagyobb szigort abban a mechanizmusban, ami arra kötelezi az állami támogatásban részesülő vállalatokat, hogy Európában vagy bizonyos partnerországokban gyártott alkatrészeket használjanak fel. Az alkatrészek 70 százalékának és az akkumulátorok tartalma 10 százalékának meg kell felelnie az „európai preferencia” követelményeinek.