Ursula von der Leyen tüzébe került a BYD: most még sürgősebb lesz felpörgetni Szegedet

A vámtarifáknál is súlyosabb ütést vihet be az Európai Unió által bevezetni tervezett importkorlátozás a gyorsan terjeszkedő kínai autógyártóknak, melyek éppen a kontinensre tervezett gyárberuházásaik felpörgetésével húzhatják ki Brüsszel méregfogát – írja friss elemzésében a Bloomberg. A lépés a Chery, a SAIC és a Magyarországon gyártóbázist építő BYD számára jelenthet különösen érzékeny csapást.

Hamarosan Szegeden is elindul a BYD autóinak gyártása / Fotó: Xinhua via AFP

Az Európai Bizottság évi 350 ezer darabos behozatali kvótát szabna ki a kínai hibrid meghajtású járművekre, ami az ázsiai ország kapacitásainak 60 százalékát zárná ki az európai közösség piacáról.

Az EU lépése a kínai versenytársak gyors piaci részesedésszerzését lassítaná a közösségen belüli gyártás felfutásáig. A tervezett intézkedés hatása nagymértékben függ attól, hogy a Bizottság a kvótát szigorú limitként határozza meg, vagy a 350 ezres darabszám felett is lehetővé teszi az importot, egy magasabb vámtarifával sújtva a kvóta feletti volument. Ez azonban egyelőre nem ismert, ahogy arra sincs még egyértelmű iránymutatás, hogy a kvótát miként osztanák meg az egyes piaci szereplők között.

Az európai piacot védő intézkedés ugyanakkor már idén decembertől élesedhet, és a következő négy évben maradhat érvényben a hírügynökség információi alapján.

Az ördög a részletekben rejlik: nem mindegy, szigorú kvótát vagy magasabb vámokat alkalmaz majd Brüsszel

A fix kvóta jelentené a legrosszabb forgatókönyvet az érintett járműgyártóknak a legfrissebb értékesítési trendekből kiindulva. Kína ugyanis már az idei első nyolc hónapban is jóval több, 570 ezer plug-in és hagyományos hibrid meghajtású gépjárművet exportált az EU-ba, 2026 egészében pedig meghaladhatja a 900 ezres darabszámot is a térségünkbe irányuló értékesítés.

Egy puhább kvóta sokkal kezelhetőbb volna számukra, amely a meghatározott darabszám feletti behozatalt magasabb költségek mellett ugyan, de továbbra is lehetővé tenné. Az autógyártóknak ezáltal nagyobb rugalmasságuk lenne a tekintetben, hogy egyensúlyozzanak a behozott mennyiség, az árazás és az árrések között, miközben termelésüket kibővítik a régióban.