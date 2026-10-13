Ursula von der Leyen tüzébe került a BYD: most még sürgősebb lesz felpörgetni Szegedet
A vámtarifáknál is súlyosabb ütést vihet be az Európai Unió által bevezetni tervezett importkorlátozás a gyorsan terjeszkedő kínai autógyártóknak, melyek éppen a kontinensre tervezett gyárberuházásaik felpörgetésével húzhatják ki Brüsszel méregfogát – írja friss elemzésében a Bloomberg. A lépés a Chery, a SAIC és a Magyarországon gyártóbázist építő BYD számára jelenthet különösen érzékeny csapást.
Az Európai Bizottság évi 350 ezer darabos behozatali kvótát szabna ki a kínai hibrid meghajtású járművekre, ami az ázsiai ország kapacitásainak 60 százalékát zárná ki az európai közösség piacáról.
Az EU lépése a kínai versenytársak gyors piaci részesedésszerzését lassítaná a közösségen belüli gyártás felfutásáig. A tervezett intézkedés hatása nagymértékben függ attól, hogy a Bizottság a kvótát szigorú limitként határozza meg, vagy a 350 ezres darabszám felett is lehetővé teszi az importot, egy magasabb vámtarifával sújtva a kvóta feletti volument. Ez azonban egyelőre nem ismert, ahogy arra sincs még egyértelmű iránymutatás, hogy a kvótát miként osztanák meg az egyes piaci szereplők között.
Az európai piacot védő intézkedés ugyanakkor már idén decembertől élesedhet, és a következő négy évben maradhat érvényben a hírügynökség információi alapján.
Az ördög a részletekben rejlik: nem mindegy, szigorú kvótát vagy magasabb vámokat alkalmaz majd Brüsszel
A fix kvóta jelentené a legrosszabb forgatókönyvet az érintett járműgyártóknak a legfrissebb értékesítési trendekből kiindulva. Kína ugyanis már az idei első nyolc hónapban is jóval több, 570 ezer plug-in és hagyományos hibrid meghajtású gépjárművet exportált az EU-ba, 2026 egészében pedig meghaladhatja a 900 ezres darabszámot is a térségünkbe irányuló értékesítés.
Egy puhább kvóta sokkal kezelhetőbb volna számukra, amely a meghatározott darabszám feletti behozatalt magasabb költségek mellett ugyan, de továbbra is lehetővé tenné. Az autógyártóknak ezáltal nagyobb rugalmasságuk lenne a tekintetben, hogy egyensúlyozzanak a behozott mennyiség, az árazás és az árrések között, miközben termelésüket kibővítik a régióban.
Az intézkedés
- a BYD,
- a SAIC
- és a Chery
számára jelentheti a legnagyobb érvágást, miután ez a három márka modelljei adták az EU-ba érkező kínai hibrid meghajtású járművek 90 százalékát idén.
A kézenfekvő válaszlépés az egyébként is tervezett, illetve folyamatban lévő európai gyárberuházások felgyorsítása lehet, mivel a behozatali kvóta értelemszerűen nem vonatkozik az unión belül legyártott járművekre. A kontinensen meglévő termelő kapacitások növelése a kínai gyártók stratégiai lépése volt, ami a vámokkal és a döntéshozói kockázatokkal szemben is védelmet nyújthat számukra.
Még idén elindul Szegeden a BYD-k gyártása, Spanyolország a kínai autógyártók kedvenc európai cépontja
A Chery jár e tekintetben a legelőrébb, amely a spanyol Ebro EV Motors-szal közös vállalatával már 2024 óta gyártja a Tiggo hibrid modelljeit az EU-ban.
A Leapmotor akár még ebben a hónapban megkezdheti a gyártást a Stellantis egyik spanyolországi egységében, A BYD szegedi gyára pedig még az év vége előtt beállhat a termelésbe, miközben a vállalat egy második európai üzem építését is tervbe vette.
Az első európai termelőüzemét Magyarországon építő kínai vállalat nemzetközi üzletágáért felelős alelnöke, Stella Li a Párizsi Autószalonon erősítette meg a Bloombergnek, hogy a szegedi üzem előkészítése a végső szakaszába ért, és a társaság a tömeggyártás negyedik negyedévi elindításával számol.
A vállalat a következő gyárainak lehetséges célországai között pedig Franciaországot és Spanyolországot említette. A BYD vezető tisztségviselője emellett arról is beszámolt, hogy a BYD európai dolgozóinak száma hamarosan meghaladja a 10 ezret, 2030-ra pedig a 40 ezret is egyértelműen túllépheti.
A Geely és a SAIC ezzel szemben csak 2028-ra tervezi az unión belüli gyártás elindítását, melynek helyszíne több versenytársához hasonlóan Spanyolország lehet.