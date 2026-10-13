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Ursula von der Leyen tüzébe került a BYD: most még sürgősebb lesz felpörgetni Szegedet

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A kontinensre tervezett gyárberuházásaik felgyorsításával válaszolhatnak az Európai Bizottság importkorlátozási terveire a kínai autógyártók. Az első európai üzemét Magyarországon építő BYD mellett a Chery és a SAIC lehet a leginkább érintett.
K. T.
2026.10.13, 17:35
Frissítve: 2026.10.13, 17:39
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A vámtarifáknál is súlyosabb ütést vihet be az Európai Unió által bevezetni tervezett importkorlátozás a gyorsan terjeszkedő kínai autógyártóknak, melyek éppen a kontinensre tervezett gyárberuházásaik felpörgetésével húzhatják ki Brüsszel méregfogát – írja friss elemzésében a Bloomberg. A lépés a Chery, a SAIC és a Magyarországon gyártóbázist építő BYD számára jelenthet különösen érzékeny csapást.

Byd, gyár, Brazília
Hamarosan Szegeden is elindul a BYD autóinak gyártása / Fotó: Xinhua via AFP

Az Európai Bizottság évi 350 ezer darabos behozatali kvótát szabna ki a kínai hibrid meghajtású járművekre, ami az ázsiai ország kapacitásainak 60 százalékát zárná ki az európai közösség piacáról. 

Az EU lépése a kínai versenytársak gyors piaci részesedésszerzését lassítaná a közösségen belüli gyártás felfutásáig. A tervezett intézkedés hatása nagymértékben függ attól, hogy a Bizottság a kvótát szigorú limitként határozza meg, vagy a 350 ezres darabszám felett is lehetővé teszi az importot, egy magasabb vámtarifával sújtva a kvóta feletti volument. Ez azonban egyelőre nem ismert, ahogy arra sincs még egyértelmű iránymutatás, hogy a kvótát miként osztanák meg az egyes piaci szereplők között.

Az európai piacot védő intézkedés ugyanakkor már idén decembertől élesedhet, és a következő négy évben maradhat érvényben a hírügynökség információi alapján.

Az ördög a részletekben rejlik: nem mindegy, szigorú kvótát vagy magasabb vámokat alkalmaz majd Brüsszel

A fix kvóta jelentené a legrosszabb forgatókönyvet az érintett járműgyártóknak a legfrissebb értékesítési trendekből kiindulva. Kína ugyanis már az idei első nyolc hónapban is jóval több, 570 ezer plug-in és hagyományos hibrid meghajtású gépjárművet exportált az EU-ba, 2026 egészében pedig meghaladhatja a 900 ezres darabszámot is a térségünkbe irányuló értékesítés.

Egy puhább kvóta sokkal kezelhetőbb volna számukra, amely a meghatározott darabszám feletti behozatalt magasabb költségek mellett ugyan, de továbbra is lehetővé tenné. Az autógyártóknak ezáltal nagyobb rugalmasságuk lenne a tekintetben, hogy egyensúlyozzanak a behozott mennyiség, az árazás és az árrések között, miközben termelésüket kibővítik a régióban.

Az intézkedés 

  • a BYD, 
  • a SAIC 
  • és a Chery 

számára jelentheti a legnagyobb érvágást, miután ez a három márka modelljei adták az EU-ba érkező kínai hibrid meghajtású járművek 90 százalékát idén.

A kézenfekvő válaszlépés az egyébként is tervezett, illetve folyamatban lévő európai gyárberuházások felgyorsítása lehet, mivel a behozatali kvóta értelemszerűen nem vonatkozik az unión belül legyártott járművekre. A kontinensen meglévő termelő kapacitások növelése a kínai gyártók stratégiai lépése volt, ami a vámokkal és a döntéshozói kockázatokkal szemben is védelmet nyújthat számukra.

Még idén elindul Szegeden a BYD-k gyártása, Spanyolország a kínai autógyártók kedvenc európai cépontja

A Chery jár e tekintetben a legelőrébb, amely a spanyol Ebro EV Motors-szal közös vállalatával már 2024 óta gyártja a Tiggo hibrid modelljeit az EU-ban.

A Leapmotor akár még ebben a hónapban megkezdheti a gyártást a Stellantis egyik spanyolországi egységében, A BYD szegedi gyára pedig még az év vége előtt beállhat a termelésbe, miközben a vállalat egy második európai üzem építését is tervbe vette.

Az első európai termelőüzemét Magyarországon építő kínai vállalat nemzetközi üzletágáért felelős alelnöke, Stella Li a Párizsi Autószalonon erősítette meg a Bloombergnek, hogy a szegedi üzem előkészítése a végső szakaszába ért, és a társaság a tömeggyártás negyedik negyedévi elindításával számol.

A vállalat a következő gyárainak lehetséges célországai között pedig Franciaországot és  Spanyolországot említette. A BYD vezető tisztségviselője emellett arról is beszámolt, hogy a BYD európai dolgozóinak száma hamarosan meghaladja a 10 ezret, 2030-ra pedig a 40 ezret is egyértelműen túllépheti.

A Geely és a SAIC ezzel szemben csak 2028-ra tervezi az unión belüli gyártás elindítását, melynek helyszíne több versenytársához hasonlóan Spanyolország lehet.

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kínai autógyártás
importkorlátozás
Szeged
Európai Unió
BYD
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