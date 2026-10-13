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Elszólhatta magát a BYD alelnöke: 40 ezer munkás kell nekik sürgősen, lecsaphat a kirúgott németekre a Szegeden gyárat építő autógyártó – kiderült, mikor startolhat a termelés

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A német autógyárak leépítéseiből is profitálhat a kínai BYD, amely 2030-ra több mint 40 ezer főre növelné európai dolgozóinak számát. A vállalat már a hagyományos autóipari szereplőktől távozó munkavállalókkal is számol, miközben első európai gyárában, Szegeden a tömeggyártás elindítására készül. A BYD kínai autógyártó következő üzemei Franciaországban vagy Spanyolországban épülhetnek fel.
VG
2026.10.13, 07:30
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Komoly európai terjeszkedésre készül a BYD: a kínai elektromosautó-gyártó 2030-ra több mint 40 ezer fős európai munkaerővel számol. Stella Li, a vállalat nemzetközi üzletágáért felelős alelnöke a Párizsi Autószalonon a Bloomberg TV-nek arról beszélt, hogy a cég európai elkötelezettsége mély és hosszú távú.

BYD, gyár
A BYD egyik gyára Kínában (illusztráció)
Fotó: Xinhua via AFP

Néhány év alatt többszörözné a munkavállalói létszámot a BYD

A vezető szerint a BYD európai dolgozóinak száma hamarosan meghaladja a 10 ezret, 2030-ra pedig a 40 ezret is egyértelműen túllépheti. 

A bővülés jelentős, hiszen a kínai vállalat így a kontinens egyik legnagyobb, nem európai tulajdonú autóipari munkaadójává válhat.

A létszámbővítés egyik érdekes eleme, hogy a vállalat az európai autóiparból is toborozna. Stella Li szerint a BYD a hagyományos autógyártóknál leépített dolgozókat is szívesen alkalmazná, vagyis a német és más európai autóipari vállalatoknál megszűnő munkahelyek részben a kínai gyártónál jelenhetnek meg újra.

Ez azonban egyelőre nem jelenti azt, hogy a BYD konkrét megállapodást kötött volna valamelyik német autógyárral az elbocsátott dolgozók átvételéről. A nyilatkozat a vállalat általános toborzási terveit jelzi, nem pedig egy meghatározott munkaerő-átvételi programot.

Magyarország is nyerhet a kínai gyártó terjeszkedésével

A BYD európai tervei Magyarország számára is különösen fontosak, hiszen a vállalat első európai autógyára Szegeden épül. A beruházás a kínai cég európai termelési stratégiájának egyik kulcseleme: a helyi gyártással a vállalat közelebb kerülhet az európai vásárlókhoz, és mérsékelheti az importfüggőségét.

Stella Li közlése szerint 

a szegedi üzem előkészítése a végső szakaszába ért, és a társaság a tömeggyártás negyedik negyedévi elindításával számol. 

A magyarországi gyár felfutása ezért nemcsak az autóipari termelés, hanem a foglalkoztatás szempontjából is meghatározó lehet.

A BYD ugyanakkor nem állna meg az első európai üzeménél. A vállalat a következő gyárainak helyszínét is keresi, a lehetséges célországok között pedig 

  • Franciaország és 
  • Spanyolország szerepel. 

A kínai gyártó így egyre kiterjedtebb európai termelési hálózatot alakíthat ki.

A 40 ezres létszámcél önmagában még nem árulja el, hogy ebből hány munkahely juthat Magyarországra.

Azt sem lehet egyelőre megmondani, hogy az új állások milyen arányban jelennek majd meg a gyártásban, a mérnöki területeken, a kutatás-fejlesztésben vagy az értékesítésben. A bővülés mértéke mindenesetre azt mutatja, hogy a BYD nem egyszerűen kínai autókat akar értékesíteni Európában, hanem egyre nagyobb helyi jelenlétet építene ki.

Az európai autóipar átalakulása is segítheti a BYD-t

A kínai vállalat terjeszkedése egy olyan időszakban gyorsulhat fel, amikor az európai autóipar számos szereplője költségcsökkentéssel, üzemátalakításokkal és létszámleépítésekkel küzd. A BYD számára ebből munkaerőpiaci lehetőség adódhat: olyan tapasztalt szakemberekhez juthat hozzá, akik korábban európai autógyártóknál dolgoztak.

Ez Magyarországon is érdekes kérdéseket vet fel. A szegedi üzem felfutásával a BYD újabb munkahelyeket teremthet, miközben az európai autóipar átalakulása miatt egyes térségekben felszabaduló szaktudás és munkaerő új helyeken hasznosulhat. A németországi leépítések és a magyarországi beruházások közötti közvetlen kapcsolatot azonban egyelőre nem lehet számszerűsíteni.

A BYD terjeszkedését közben az uniós kereskedelempolitika is befolyásolhatja. Kína és az Európai Unió a múlt héten szélesebb körű megállapodásról egyeztetett, amely az ázsiai országból importált hibrid járművek mennyiségére vonatkozó korlátozásokat is tartalmazott. Stella Li szerint a vállalat még vizsgálja az új intézkedések következményeit, mert egyelőre nem áll rendelkezésére minden szükséges részlet.

A helyi gyártás ilyen körülmények között stratégiai előnyt jelenthet a BYD számára, de a vállalat európai terveinek megvalósulása a kereslet, a beruházások felfutása és az uniós szabályozás alakulásától is függ.

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