Elszólhatta magát a BYD alelnöke: 40 ezer munkás kell nekik sürgősen, lecsaphat a kirúgott németekre a Szegeden gyárat építő autógyártó – kiderült, mikor startolhat a termelés

Komoly európai terjeszkedésre készül a BYD: a kínai elektromosautó-gyártó 2030-ra több mint 40 ezer fős európai munkaerővel számol. Stella Li, a vállalat nemzetközi üzletágáért felelős alelnöke a Párizsi Autószalonon a Bloomberg TV-nek arról beszélt, hogy a cég európai elkötelezettsége mély és hosszú távú.

A BYD egyik gyára Kínában (illusztráció)

Fotó: Xinhua via AFP

Néhány év alatt többszörözné a munkavállalói létszámot a BYD

A vezető szerint a BYD európai dolgozóinak száma hamarosan meghaladja a 10 ezret, 2030-ra pedig a 40 ezret is egyértelműen túllépheti.

A bővülés jelentős, hiszen a kínai vállalat így a kontinens egyik legnagyobb, nem európai tulajdonú autóipari munkaadójává válhat.

A létszámbővítés egyik érdekes eleme, hogy a vállalat az európai autóiparból is toborozna. Stella Li szerint a BYD a hagyományos autógyártóknál leépített dolgozókat is szívesen alkalmazná, vagyis a német és más európai autóipari vállalatoknál megszűnő munkahelyek részben a kínai gyártónál jelenhetnek meg újra.

Ez azonban egyelőre nem jelenti azt, hogy a BYD konkrét megállapodást kötött volna valamelyik német autógyárral az elbocsátott dolgozók átvételéről. A nyilatkozat a vállalat általános toborzási terveit jelzi, nem pedig egy meghatározott munkaerő-átvételi programot.

Magyarország is nyerhet a kínai gyártó terjeszkedésével

A BYD európai tervei Magyarország számára is különösen fontosak, hiszen a vállalat első európai autógyára Szegeden épül. A beruházás a kínai cég európai termelési stratégiájának egyik kulcseleme: a helyi gyártással a vállalat közelebb kerülhet az európai vásárlókhoz, és mérsékelheti az importfüggőségét.

Stella Li közlése szerint

a szegedi üzem előkészítése a végső szakaszába ért, és a társaság a tömeggyártás negyedik negyedévi elindításával számol.

A magyarországi gyár felfutása ezért nemcsak az autóipari termelés, hanem a foglalkoztatás szempontjából is meghatározó lehet.

A BYD ugyanakkor nem állna meg az első európai üzeménél. A vállalat a következő gyárainak helyszínét is keresi, a lehetséges célországok között pedig

Franciaország és

Spanyolország szerepel.

A kínai gyártó így egyre kiterjedtebb európai termelési hálózatot alakíthat ki.

A 40 ezres létszámcél önmagában még nem árulja el, hogy ebből hány munkahely juthat Magyarországra.

Azt sem lehet egyelőre megmondani, hogy az új állások milyen arányban jelennek majd meg a gyártásban, a mérnöki területeken, a kutatás-fejlesztésben vagy az értékesítésben. A bővülés mértéke mindenesetre azt mutatja, hogy a BYD nem egyszerűen kínai autókat akar értékesíteni Európában, hanem egyre nagyobb helyi jelenlétet építene ki.