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Drámai fordulat a debreceni CATL-gyár ügyében: három és fél év után kimondta a bíróság a végső szót

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Lezárult egy több mint három és fél éve húzódó jogvita, amely a debreceni akkumulátorgyár körül alakult ki. A CATL beruházását érintő eljárásban most megszületett a bíróság döntése.
VG
2026.10.30, 10:24
Frissítve: 2026.10.30, 12:03
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A Securities Times kínai állami hírügynökségi forrásokra hivatkozó beszámolója szerint a CATL tájékoztatása alapján 2026. október 29-én a Debreceni Törvényszék több mint három és fél évig tartó jogi eljárás után elutasította a helyi lakosok keresetét – írja a Sohu.

CATL debrecen
A CATL beruházását érintő eljárásban megszületett a bíróság döntése / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A CATL már megkezdte a termelést

A bíróság arra hivatkozva döntött így, hogy az akkumulátorgyár engedélyezési dokumentációját időközben módosították, ezért a felperesek a továbbiakban már nem rendelkeztek az eljárás megindításához szükséges perbeli jogosultsággal. A bíróság emellett megállapította, hogy a kormányzati szervek engedélyezési eljárása során nem történt jogsértés.

A CATL szeptember végén hivatalosan is megkezdte a termelést a Debrecenben felépített új akkumulátorcella-gyárában.

Három évig húzódott az ügy

A közigazgatási pert 2023 márciusában indította el felperesként több helyi magánszemély és civil szervezet, amelyben megkérdőjelezték a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal által az akkumulátorgyár számára kiadott egységes környezethasználati engedély jogszerűségét. Az eljárás során a bíróság alperesként bevonta a perbe a kínai vállalatot is.

A csütörtöki ítélethirdetésen Szászi Ádám tanácsvezető bíró elmondta: a bíróság a kereseteket elutasította, az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

Az ítélet indoklásában hangsúlyozta:

a gyár egységes környezethasználati engedélyét 2023 óta négy alkalommal módosították, a negyedik módosítás a 2023 óta folyamatban lévő per alatt alapjaiban változtatta meg az akkor még nem termelő gyár műszaki paramétereit.

A bíróság álláspontja szerint a gyár jelenleg az utolsó, 2025-ben elfogadott és a kormányhivatal által engedélyezett negyedik módosítás szerint meghatározott feltételek alapján működhet és gyárthat akkumulátorcellákat.

A tanácsvezető bíró kitért arra: a negyedik módosítással véglegesítették a tevékenység területfoglalását, a technológiai folyamatok leírását, jelentősen csökkent a gyár vízfelhasználása, a vízfelhasználás jellege, megjelent a szürke víz használatára vonatkozó feltétel a határozatban, változtak a szennyvíz kezelésére, illetve szennyvíz közműhálózatba bocsátására vonatkozó szabályok.

Módosult a hulladékkezelés, a kibocsátott szennyezőanyagok és a szén-dioxid kibocsátás volumene, a levegőbe történő kibocsátások helye és adatai, a zajforrások helye és adatai, valamint a gyár hatásterülete is – sorolta.

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jog
akkumulátor gyár
CATL

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