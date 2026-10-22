Ez a Coca-Cola legnagyobb bukása: dollármilliárdokat égettek el, hogy legyőzzék a Starbucksot, de csúnyán felsültek – most újra megszabadulnának a Costa Coffee-tól
Ismét eladná a Coca-Cola a Costa Coffee-t, amelyért 2018-ban még 5,1 milliárd dollárt fizetett. A brit kávézólánc azonban messze nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket: a korábbi értékesítési kísérlet során a lehetséges vevők az eredeti vételár töredékét kínálták a vállalatért. A Coca-Cola nagyszabású terve az volt, hogy a Costa Coffee lesz a Starbucks nagy ellenfele, de végül a globális kávépiac meghódítása túl nagy falatnak bizonyult
Most pedig újra napirendre kerülhet a Costa Coffee eladása. A Semafor októberi értesülése szerint a Coca-Cola ismét megvizsgálja, hogyan válhatna meg a brit kávézólánctól, miután az előző értékesítési kísérlet az év elején kudarcot vallott. A vállalat 2018-ban 5,1 milliárd dollárért vásárolta meg a Costát a brit Whitbread csoporttól. A tavaly megkezdett eladási tárgyalások során azonban a potenciális vevők mindössze 1,3 milliárd dollár körüli ajánlatokban gondolkodtak.
Ez közel 3,8 milliárd dolláros, vagyis mintegy 75 százalékos különbség az eredeti vételárhoz képest.
Ez valójában nem nevezhető veszteségnek, hiszen a Costát nem adták el, viszont jól mutatja, mennyire eltér a vállalat jelenlegi piaci értékelése attól, amennyit a Coca-Cola nyolc évvel ezelőtt fizetett érte.
A Coca-Cola a kávéval is meg akarta hódítani a világot
A felvásárlás mögött James Quincey akkori vezérigazgató nagyszabású terve állt. A Coca-Cola a globális, több mint 500 milliárd dolláros kávé- és teapiacra akart betörni, méghozzá azzal az értékesítési hálózattal, amely korábban az üdítőitalok piacán már bizonyított. Az elképzelés egyszerű volt: a Costa márkáját világszerte elterjesztik, a kávézók mellett pedig palackozott kávéitalokat és automata eszpresszógépeket helyeznek el ott, ahol már Coca-Cola-termékeket árulnak.
A terv középpontjában a Costa Express állt. Ezek az érintőképernyős automaták frissen őrölt kávéból és tejből készítenek különböző italokat, így elvileg egy teljes kávézó kínálatát lehetett volna megjeleníteni benzinkutakon, üzletekben és forgalmas közlekedési csomópontokon. A Bloomberg szerint azonban a Coca-Cola alapvetően félreismerte a kávépiac működését.
A Costa Express gépei jóval bonyolultabb berendezések, mint a hagyományos üdítőautomaták: friss tejet, kávébabot, rendszeres tisztítást és folyamatos karbantartást igényelnek, miközben a Coca-Cola palackozópartnerei alapvetően jóval egyszerűbb rendszerek üzemeltetéséhez szoktak. Ez jelentősen megdrágította a nemzetközi terjeszkedést.
Bár a Costa Express automatáinak száma a felvásárláskori 8237-ről több mint 15 ezerre emelkedett, a vállalat eredetileg több tízezer új gép telepítésével számolt.
A Coca-Cola még egy amerikai robotkávés vállalatot, a Briggót is megvásárolta 2020-ban, hogy automatizált kávékészítő rendszert fejlesszen. A BaristaBot nevű projekt azonban túl költségesnek bizonyult, ezért 2025 májusában leállították. A kudarcot jól érzékelteti, hogy a beszámolók szerint Washingtonban egy egyetemi Costa-automata háromnegyed órás javítási kísérlet után sem működött. Egy moziban egyszerű kapszulás gépből szolgálták ki a vendégeket, egy szállodában pedig szinte senkit nem érdekelt a Costa-kávé.
A Coca-Cola nagy bánata: lekörözte a Starbucks és a PepsiCo
A Coca-Cola helyzetét tovább nehezítette, hogy az amerikai kávépiacon már jelen volt egy rendkívül erős versenytárs: a Starbucks. A világszerte több tízezer kávézót üzemeltető lánc nemcsak saját üzleteivel rendelkezett jelentős előnnyel, hanem a palackozott kávéitalok piacán is. A Starbucks ugyanis a Coca-Cola legnagyobb riválisával, a PepsiCo-val működik együtt. Közös vállalkozásuk egyik legismertebb terméke a palackozott Frappuccino, mely piacvezető az Egyesült Államok kész kávéitalainak kategóriájában.
A Costa a Starbucksszal szemben Amerikában gyakorlatilag ismeretlen márka maradt.
A Coca-Cola ráadásul nem akart jelentős számú új kávézót nyitni az országban, részben azért, mert ezzel saját üzleti partnerével, a McDonald'sszal is versenyhelyzetbe kerülhetett volna. A brit kávézólánc így nem tudott olyan fogyasztói ismertséget kiépíteni, melyre később az automaták és palackozott italok értékesítését alapozhatta volna.
A világjárvány sem segített
A problémákat tovább súlyosbította a koronavírus-járvány. A brit kávézók 2020-as bezárásával a Costa egyik legfontosabb bevételi forrása egyik napról a másikra megszűnt. Az újranyitás után az irodai dolgozók sem tértek vissza korábbi számban, miközben a kávézólánc lemaradt üzleteinek modernizálásával és az új fogyasztói trendek követésével.
Végül a Costa pénzügyi helyzete javulni kezdett. A szeptember végén közzétett beszámoló szerint a kávézólánc 2025-ben 1,29 milliárd fontos árbevételt ért el, ami 5 százalékos növekedés. A 2024-es 13,5 millió fontos működési veszteség után pedig 20,4 millió fontos üzemi nyereséget termelt. A vállalat 2023 óta több mint ezer kávézóját felújította Nagy-Britanniában és Írországban, miközben csökkentette a költségeit és vállalati alkalmazottainak számát is.
A javuló eredmények ellenére a Coca-Cola számára a Costa továbbra sem az a nagy piaci szereplő, melyet eredetileg elképzeltek.
A vállalat élére márciusban új vezérigazgató, Henrique Braun került, aki előtt most ismét felmerülhet a kérdés: érdemes-e tovább finanszírozni a kávézólánc terjeszkedését, vagy célszerűbb eladni. A Coca-Cola hivatalosan tagadja, hogy jelenleg értékesítené a Costát, és hangsúlyozza, hogy továbbra is hisz a vállalat hosszú távú növekedésében, ezt viszont több dolgozó és iparági szakértő is cáfolja.