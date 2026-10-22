Ismét eladná a Coca-Cola a Costa Coffee-t, amelyért 2018-ban még 5,1 milliárd dollárt fizetett. A brit kávézólánc azonban messze nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket: a korábbi értékesítési kísérlet során a lehetséges vevők az eredeti vételár töredékét kínálták a vállalatért. A Coca-Cola nagyszabású terve az volt, hogy a Costa Coffee lesz a Starbucks nagy ellenfele, de végül a globális kávépiac meghódítása túl nagy falatnak bizonyult

Ez a Coca-Cola legnagyobb bukása: dollármilliárdokat égettek el, hogy legyőzzék a Starbucksot, de csúnyán felsültek – most újra megszabadulnának a Costa Coffee-tól / Fotó: monticello

Most pedig újra napirendre kerülhet a Costa Coffee eladása. A Semafor októberi értesülése szerint a Coca-Cola ismét megvizsgálja, hogyan válhatna meg a brit kávézólánctól, miután az előző értékesítési kísérlet az év elején kudarcot vallott. A vállalat 2018-ban 5,1 milliárd dollárért vásárolta meg a Costát a brit Whitbread csoporttól. A tavaly megkezdett eladási tárgyalások során azonban a potenciális vevők mindössze 1,3 milliárd dollár körüli ajánlatokban gondolkodtak.

Ez közel 3,8 milliárd dolláros, vagyis mintegy 75 százalékos különbség az eredeti vételárhoz képest.

Ez valójában nem nevezhető veszteségnek, hiszen a Costát nem adták el, viszont jól mutatja, mennyire eltér a vállalat jelenlegi piaci értékelése attól, amennyit a Coca-Cola nyolc évvel ezelőtt fizetett érte.

A Coca-Cola a kávéval is meg akarta hódítani a világot

A felvásárlás mögött James Quincey akkori vezérigazgató nagyszabású terve állt. A Coca-Cola a globális, több mint 500 milliárd dolláros kávé- és teapiacra akart betörni, méghozzá azzal az értékesítési hálózattal, amely korábban az üdítőitalok piacán már bizonyított. Az elképzelés egyszerű volt: a Costa márkáját világszerte elterjesztik, a kávézók mellett pedig palackozott kávéitalokat és automata eszpresszógépeket helyeznek el ott, ahol már Coca-Cola-termékeket árulnak.

A terv középpontjában a Costa Express állt. Ezek az érintőképernyős automaták frissen őrölt kávéból és tejből készítenek különböző italokat, így elvileg egy teljes kávézó kínálatát lehetett volna megjeleníteni benzinkutakon, üzletekben és forgalmas közlekedési csomópontokon. A Bloomberg szerint azonban a Coca-Cola alapvetően félreismerte a kávépiac működését.