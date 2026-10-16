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Nagy pofont kapott a Pepsi: a KFC-t is megszerezte magának a Coca-Cola, egyre nagyobb fölénybe kerül a gyorséttermekben a Pepsivel szemben

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Négy évtized után szakít a Pepsivel a KFC amerikai hálózata, és 2027 tavaszától Coca-Cola-termékeket kínál majd közel 3700 éttermében. A váltással a három legnagyobb hagyományos gyorsétteremlánc – a McDonald’s, a Burger King és a KFC – egyaránt a Coca-Cola termékeit szolgálja fel az Egyesült Államokban, ami komoly presztízsveszteség a Pepsi számára.
Gergely Máté
2026.10.16, 11:49
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Komoly veszteséget szenvedett el a PepsiCo az amerikai gyorséttermi piacon: közel négy évtized után a KFC szakít a Pepsivel, és 2027 tavaszától Coca-Cola-termékeket kínál majd mind a 3718 amerikai éttermében. Ezzel három ikonikus globális gyorsétteremláncnál – a McDonald'snál, a Burger Kingnél és immár a KFC-nél is – Coca-Cola kerülhet a poharakba az Egyesült Államokban. A váltás különösen rosszkor jön a Pepsinek, amely egyébként is nehezen tudja felpörgetni amerikai üdítőital-üzletágát.

Nagy ütést kapott a Pepsi: a KFC-t is megszerezte magának a Coca-Cola, egyre nagyobb fölénybe kerül a gyorséttermekben a Pepsivel szemben
Nagy pofont kapott a Pepsi: a KFC-t is megszerezte magának a Coca-Cola, egyre nagyobb fölénybe kerül a gyorséttermekben a Pepsivel szemben / Fotó: Adam McCullough

A KFC és a Pepsi kapcsolata még abból az időből származik, amikor a PepsiCo maga vásárolta fel a csirkeláncot. A társaság 1997-ben ugyan leválasztotta éttermi érdekeltségeit, amelyekből később létrejött a Yum Brands, a Pepsi azonban továbbra is a KFC egyik legfontosabb italpartnere maradt. Ennek vet most véget az amerikai KFC. A Coca-Cola termékei fokozatosan jelennek meg az éttermekben, az átállást pedig 2027 tavaszára fejeznék be. A megállapodás pénzügyi részleteit nem hozták nyilvánosságra – írja a Reuters.

A Coca-Cola egyre több nagy láncot húz be

A döntés azért is fontos, mert a Coca-Cola már régóta a McDonald's italpartnere, a Burger King amerikai éttermei pedig szintén a Coca-Colával dolgoznak. A Burger King anyavállalata 2023-ban újabb tíz évre hosszabbította meg amerikai megállapodását az üdítőital-gyártóval, vagyis ott 2033-ig biztosan folytatódik az együttműködés.

A KFC megszerzésével a Coca-Cola így tovább erősíti jelenlétét a legismertebb hagyományos gyorsétterem-márkák között. 

Ez nem jelenti azt, hogy a Pepsi eltűnne az éttermekből: a vállalat továbbra is szállít a Taco Bellnek, a Subwaynek és a Jersey Mike'snak, valamint a Pizza Hutnál is jelen van. A PepsiCo és a Yum Brands ráadásul nemrég megújította a Taco Bellre és a KFC Egyesült Államokon kívüli éttermeire vonatkozó megállapodását is, vagyis a váltás egyelőre kizárólag az amerikai KFC-ket érinti, nem a lánc teljes nemzetközi hálózatát.

Rosszkor jött a pofon a Pepsinek

Majdnem négyezer étterem elvesztése önmagában sem elhanyagolható, de a döntés jelentősége ennél is tovább mutat: Jay Woods, a Freedom Capital Markets stratégája szerint egy ilyen ismert partner elvesztése kifejezetten rosszul mutat a PepsiCo számára, különösen akkor, amikor a vállalat már egyébként is nyomás alatt áll. A PepsiCo amerikai üdítőital-eladásainak javítása a vártnál nehezebben halad, miközben a snacküzletágat a magas árak és az egészségesebb termékek felé forduló fogyasztók is fékezik. Ramon Laguarta vezérigazgató október elején maga is elismerte, hogy 

a növekedés és a nyereségesség helyreállítása lassabban zajlik a tervezettnél.

A társaságra az Elliott Investment Management aktivista befektető is nyomást gyakorol. Az Elliott tavaly szerzett részesedést a Pepsiben, és azt szeretné elérni, hogy a vállalat adja el gyengébben teljesítő érdekeltségeinek egy részét, valamint javítsa észak-amerikai teljesítményét.

A KFC elvesztése tehát önmagában aligha rengeti meg a PepsiCo pénzügyeit, de egy sokkal kellemetlenebb képet erősít: miközben a vállalat éppen amerikai üdítőital-üzletének felrázásán dolgozik, az egyik legismertebb, több évtizedes partnere átpártol legnagyobb riválisához. A Coca-Cola pedig ezzel még mélyebben beágyazódik az amerikai gyorséttermek világába.

A Coca-Cola közben teljes termékoffenzívába kezdett

A KFC megszerzése csak az egyik front, ahol most támadásba lendült a Coca-Cola . A vállalat 2027-re több új ízt is készít az amerikai piacra: februárban jöhet a cseresznyés-lime-os Coca-Cola, nyáron pedig az epres-vaníliás Strawberry Float, mindkettő hagyományos és cukormentes változatban. Emellett prebiotikus Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar és Fresca termékeket is tesztelnek, miközben a Powerade, a Topo Chico és a Fairlife kínálatát is bővítik. A stratégia jól mutatja, hogy a Coca-Cola már nemcsak a klasszikus szénsavas üdítőkre épít, hanem egyre erősebben nyit a cukormentes és funkcionális italok felé is. A vállalat 2025-ben 47,9 milliárd dolláros bevételt ért el, piaci értéke pedig jelenleg mintegy 369 milliárd dollár.

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