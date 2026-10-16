Komoly veszteséget szenvedett el a PepsiCo az amerikai gyorséttermi piacon: közel négy évtized után a KFC szakít a Pepsivel, és 2027 tavaszától Coca-Cola-termékeket kínál majd mind a 3718 amerikai éttermében. Ezzel három ikonikus globális gyorsétteremláncnál – a McDonald'snál, a Burger Kingnél és immár a KFC-nél is – Coca-Cola kerülhet a poharakba az Egyesült Államokban. A váltás különösen rosszkor jön a Pepsinek, amely egyébként is nehezen tudja felpörgetni amerikai üdítőital-üzletágát.

Nagy pofont kapott a Pepsi: a KFC-t is megszerezte magának a Coca-Cola, egyre nagyobb fölénybe kerül a gyorséttermekben a Pepsivel szemben / Fotó: Adam McCullough

A KFC és a Pepsi kapcsolata még abból az időből származik, amikor a PepsiCo maga vásárolta fel a csirkeláncot. A társaság 1997-ben ugyan leválasztotta éttermi érdekeltségeit, amelyekből később létrejött a Yum Brands, a Pepsi azonban továbbra is a KFC egyik legfontosabb italpartnere maradt. Ennek vet most véget az amerikai KFC. A Coca-Cola termékei fokozatosan jelennek meg az éttermekben, az átállást pedig 2027 tavaszára fejeznék be. A megállapodás pénzügyi részleteit nem hozták nyilvánosságra – írja a Reuters.

A Coca-Cola egyre több nagy láncot húz be

A döntés azért is fontos, mert a Coca-Cola már régóta a McDonald's italpartnere, a Burger King amerikai éttermei pedig szintén a Coca-Colával dolgoznak. A Burger King anyavállalata 2023-ban újabb tíz évre hosszabbította meg amerikai megállapodását az üdítőital-gyártóval, vagyis ott 2033-ig biztosan folytatódik az együttműködés.

A KFC megszerzésével a Coca-Cola így tovább erősíti jelenlétét a legismertebb hagyományos gyorsétterem-márkák között.

Ez nem jelenti azt, hogy a Pepsi eltűnne az éttermekből: a vállalat továbbra is szállít a Taco Bellnek, a Subwaynek és a Jersey Mike'snak, valamint a Pizza Hutnál is jelen van. A PepsiCo és a Yum Brands ráadásul nemrég megújította a Taco Bellre és a KFC Egyesült Államokon kívüli éttermeire vonatkozó megállapodását is, vagyis a váltás egyelőre kizárólag az amerikai KFC-ket érinti, nem a lánc teljes nemzetközi hálózatát.

Rosszkor jött a pofon a Pepsinek

Majdnem négyezer étterem elvesztése önmagában sem elhanyagolható, de a döntés jelentősége ennél is tovább mutat: Jay Woods, a Freedom Capital Markets stratégája szerint egy ilyen ismert partner elvesztése kifejezetten rosszul mutat a PepsiCo számára, különösen akkor, amikor a vállalat már egyébként is nyomás alatt áll. A PepsiCo amerikai üdítőital-eladásainak javítása a vártnál nehezebben halad, miközben a snacküzletágat a magas árak és az egészségesebb termékek felé forduló fogyasztók is fékezik. Ramon Laguarta vezérigazgató október elején maga is elismerte, hogy

a növekedés és a nyereségesség helyreállítása lassabban zajlik a tervezettnél.

A társaságra az Elliott Investment Management aktivista befektető is nyomást gyakorol. Az Elliott tavaly szerzett részesedést a Pepsiben, és azt szeretné elérni, hogy a vállalat adja el gyengébben teljesítő érdekeltségeinek egy részét, valamint javítsa észak-amerikai teljesítményét.