Eddig a titkos recept volt a szentírás a Coca-Colánál, most mindent boríthat a cég – erre a cunamira senki sem számított

A következő hónapokban számos új ízzel és termékváltozattal bővíti kínálatát a The Coca-Cola Company. Az amerikai italóriás nemcsak a Coca-Cola márkánál kísérletezik új kombinációkkal, hanem sportitalait és egyéb üdítőit is frissíti. A vállalat termékoffenzívája tükrözi, hogy milyen irányba mozdul el az italpiac: a hagyományos cukros üdítők mellett egyre fontosabbá válnak a cukormentes, illetve valamilyen hozzáadott funkcióval rendelkező italok.

Számos új ízvariánssal jelentkezik a Coca-Cola Amerikában, egyelőre nem tudni, ezekből mennyi fog eljutni az európai piacokra is (illusztráció)

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Jön a cseresznyés-lime-os és az epres-vaníliás Coca-Cola

A Coca-Cola alapmárka is több új ízzel bővül. A tervek szerint 2027 februárjában érkezhet a Coca-Cola Cherry Lime, amely a cseresznye és a lime ízét kombinálja. A termék hagyományos, cukrot tartalmazó és Zero Sugar változatban is megjelenhet.

A nyári szezonra még merészebb ízkombinációval készül a társaság: 2027 nyarára jelentették be a Coca-Cola Strawberry Floatot, amely az eper és a vanília ízét ötvözi. Ebből is készül majd hagyományos és cukormentes változat.

A Coca-Cola közben a funkcionális üdítők piacát is teszteli. Egyes amerikai tesztpiacokon már vizsgálják a Coca-Cola Zero Sugar, a Sprite Zero Sugar és a Fresca prebiotikus változatait. A fejlesztések egy olyan trendhez kapcsolódnak, amelyben a gyártók az üdítőket nem pusztán frissítőként, hanem valamilyen további előnyt kínáló termékként próbálják pozicionálni.

Más típusú italaihoz is hozzányúl az üdítőital-gyártó óriás

A Powerade kínálatában 2027 januárjától két új cukormentes íz, a görögdinnye és a citrom-lime jelenhet meg.

A vállalat más márkáit is érintik a változások:

a Topo Chico ásványvíz új ananász-kókusz ízesítéssel bővülhet, míg

a Mr. Pibb kínálatában a fekete ribizli mellett limitált kiadású bogyós gyümölcsös változatok is megjelenhetnek.

A fehérjeitalok piacán is újít a Coca-Cola: a Fairlife Core Power termékcsalád a Banana és Strawberry ízekkel bővül. Ez különösen figyelemre méltó, mivel a termékvonal csaknem egy évtized után kap új ízeket.

A világ legnagyobb üdítőital-gyártója a legutóbbi pénzügyi jelentések alapján mérsékelt, de stabil növekedést mutat a megelőző évhez képest. 2025-ben bevétele 47,9 milliárd dollár volt, a vállalat piaci kapitalizációja jelenleg mintegy 369 milliárd dollár.

Egyre fontosabb a cukormentes kínálat

A termékfejlesztésekből egyértelműen kirajzolódik az italgyártók egyik legfontosabb trendje: a cukormentes termékek térnyerése.