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Eddig a titkos recept volt a szentírás a Coca-Colánál, most mindent boríthat a cég – erre a cunamira senki sem számított

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Új ízek egész sorával készül a Coca-Cola: a klasszikus kóla mellett a Powerade, a Topo Chico és a Fairlife kínálata is bővül, miközben az italóriás egyre nagyobb hangsúlyt helyez a cukormentes és funkcionális termékekre. Az értesülések alapján úgy tűnik, hogy a Coca-Cola vállalat kísérletező időszakába lépett, mert más típusú italkínálatához is hozzányúl.
VG
2026.10.08, 11:48
Frissítve: 2026.10.08, 11:48
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A következő hónapokban számos új ízzel és termékváltozattal bővíti kínálatát a The Coca-Cola Company. Az amerikai italóriás nemcsak a Coca-Cola márkánál kísérletezik új kombinációkkal, hanem sportitalait és egyéb üdítőit is frissíti. A vállalat termékoffenzívája tükrözi, hogy milyen irányba mozdul el az italpiac: a hagyományos cukros üdítők mellett egyre fontosabbá válnak a cukormentes, illetve valamilyen hozzáadott funkcióval rendelkező italok.

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Számos új ízvariánssal jelentkezik a Coca-Cola Amerikában, egyelőre nem tudni, ezekből mennyi fog eljutni az európai piacokra is (illusztráció)
Fotó: jantsarik /  Shutterstock

Jön a cseresznyés-lime-os és az epres-vaníliás Coca-Cola

A Coca-Cola alapmárka is több új ízzel bővül. A tervek szerint 2027 februárjában érkezhet a Coca-Cola Cherry Lime, amely a cseresznye és a lime ízét kombinálja. A termék hagyományos, cukrot tartalmazó és Zero Sugar változatban is megjelenhet.

A nyári szezonra még merészebb ízkombinációval készül a társaság: 2027 nyarára jelentették be a Coca-Cola Strawberry Floatot, amely az eper és a vanília ízét ötvözi. Ebből is készül majd hagyományos és cukormentes változat.

A Coca-Cola közben a funkcionális üdítők piacát is teszteli. Egyes amerikai tesztpiacokon már vizsgálják a Coca-Cola Zero Sugar, a Sprite Zero Sugar és a Fresca prebiotikus változatait. A fejlesztések egy olyan trendhez kapcsolódnak, amelyben a gyártók az üdítőket nem pusztán frissítőként, hanem valamilyen további előnyt kínáló termékként próbálják pozicionálni.

Más típusú italaihoz is hozzányúl az üdítőital-gyártó óriás

A Powerade kínálatában 2027 januárjától két új cukormentes íz, a görögdinnye és a citrom-lime jelenhet meg.

A vállalat más márkáit is érintik a változások:

  • a Topo Chico ásványvíz új ananász-kókusz ízesítéssel bővülhet, míg 
  • a Mr. Pibb kínálatában a fekete ribizli mellett limitált kiadású bogyós gyümölcsös változatok is megjelenhetnek.

A fehérjeitalok piacán is újít a Coca-Cola: a Fairlife Core Power termékcsalád a Banana és Strawberry ízekkel bővül. Ez különösen figyelemre méltó, mivel a termékvonal csaknem egy évtized után kap új ízeket.

A világ legnagyobb üdítőital-gyártója a legutóbbi pénzügyi jelentések alapján mérsékelt, de stabil növekedést mutat a megelőző évhez képest. 2025-ben bevétele 47,9 milliárd dollár volt, a vállalat piaci kapitalizációja jelenleg mintegy 369 milliárd dollár.

Egyre fontosabb a cukormentes kínálat

A termékfejlesztésekből egyértelműen kirajzolódik az italgyártók egyik legfontosabb trendje: a cukormentes termékek térnyerése.

A klasszikus üdítőket a magas cukortartalmuk miatt egyre gyakrabban éri kritika, ezért a nagy gyártók igyekeznek olyan alternatívákat kínálni, amelyek megtartják az ismert márkák ízvilágát, de kevesebb vagy egyáltalán nem tartalmaznak cukrot.

Közben az italpiacon a verseny is fokozódik. A hagyományos üdítőgyártók mellett olyan szereplők is megjelennek új termékekkel, amelyek korábban elsősorban más italokról voltak ismertek. Jó példa erre a sörgyártók megjelenése az üdítőpiacon, például az új Paulaner-Cola.

A most bejelentett Coca-Cola-termékek egyelőre elsősorban az amerikai piacra vonatkozó fejlesztések.

 Nem minden új íz kerül automatikusan az európai vagy a magyar boltok polcaira.

Ezért azt, hogy a Cherry Lime, a Strawberry Float vagy az új Powerade-ek mikor jelenhetnek meg Magyarországon, egyelőre nem lehet biztosan tudni.

Miközben a Coca-Cola új termékekkel igyekszik növelni kínálatát, a vállalatnak komolyabb szervezeti és üzleti döntéseket is meg kell hoznia. Mint a Világgazdaság korábban megírta, több mint egy évszázad után bezárt egy nagy dél-kaliforniai Coca-Cola-palackozóüzem. A létesítmény bezárásával lezárult a vállalat és a kaliforniai város több mint százéves kapcsolata.

A Coca-Cola tehát egyszerre két, látszólag ellentétes irányba halad: új termékekkel és ízekkel próbálja megszólítani a fogyasztókat, miközben működésének egyes elemeit racionalizálja. A következő időszak egyik fontos kérdése az lehet, hogy az új, egyre változatosabb és cukormentesebb termékkínálat mennyire tudja ellensúlyozni a hagyományos üdítőpiac kihívásait.

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