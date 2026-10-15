Rendkívül súlyos baleset történt a Csalagút francia oldalán: rengeteg a sérült, több ember állapota kritikus
Tizenkilenc ember sérült meg, miután egy busz és egy tehervonat ütközött a Csalagút francia bejáratánál – írja a BBC.
Rendkívül súlyos baleset történt a Csalagút francia oldalán: rengeteg a sérült, több ember állapota kritikus
A Pas-de-Calais prefektusának közleménye szerint az incidensben egy kisbusz vett részt, amely a tehergépkocsi-sofőröket szállította, akik éppen felszállni készültek a vonatra.
Bár először arról érkezett hír, hogy haláleset nem történt és senki sincs életveszélyes állapotban, helyi hatóságok később azt közölték, hogy öt sérült állapotát kritikusnak nyilvánították.
„Ma este a Csatorna-alagúttól több kilométerre történt egy incidens, amely nem az Eurostart érintette. Ez az incidens nem érinti a Londonból és Londonba közlekedő Eurostar vonatokat. Minden Eurostar vonat a tervek szerint közlekedik majd” – írta a közleményben az Eurostar. Hozzátették, hogy hozzáteszi, hogy a ma Párizs és London között közlekedő utolsó két vonatot törölték, de ez műszaki munkálatok miatt történt, nem pedig az ütközés miatt.
1994 óta üzemel a Csalagút, és sose történt halálos tömegszerencsétlenség
A Csalagút egyébként egy víz alatt közlekedő vasútvonal Anglia és Franciaország között, ami kapcsolatot teremt a kenti Folkestone és a francia oldalon található Coquelles között.
Három különböző vasúti járat közlekedik az alagúton keresztül:
- az Eurostar,
- egy Londonból induló és több európai célállomásra közlekedő személyvonat, árukat szállító tehervonatok,
- valamint a Le Shuttle, amely járműveket szállít.
A La Manche csatorna alatt húzódó Csalagútban az 1994-es megnyitása óta több komolyabb baleset és tűzeset is történt. Az első jelentős incidens 1996 novemberében következett be, amikor egy teherautókat szállító vonaton tűz ütött ki, és a lángok súlyos károkat okoztak az alagútban. Szerencsére mindenkit sikerült kimenekíteni, így senki sem sérült meg. 2006-ban és 2008-ban újabb vonattüzek történtek, amelyek közül a 2008-as különösen nagy károkat okozott, és hónapokra megbénította az egyik vasúti alagút forgalmát. A korábbi balesetek tapasztalatai alapján folyamatosan fejlesztették a tűzvédelmi és biztonsági rendszereket, hogy az utasok a lehető legnagyobb biztonságban közlekedhessenek.
Volt több halálos kimenetelű incidens is. 2015-ben több menekült és migráns is életét vesztette, miközben megpróbált illegálisan átjutni Franciaországból Nagy-Britanniába. Júliusban például egy embert holtan találtak az alagútban, miután megpróbált feljutni egy tehervonatra. Ugyanebben az évben egy 22 éves szudáni férfi is meghalt, miután súlyos fejsérülést szenvedett egy tehervonaton. Az alagútban korábban több jelentős tűzeset is történt, ezek azonban nem követeltek halálos áldozatot. A Csalagútban a rendszeres személyszállító vonatforgalom során nem történt halálos tömegszerencsétlenség.