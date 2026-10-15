Tizenkilenc ember sérült meg, miután egy busz és egy tehervonat ütközött a Csalagút francia bejáratánál – írja a BBC.

Rendkívül súlyos baleset történt a Csalagút francia oldalán: rengeteg a sérült, több ember állapota kritikus / Fotó: AFP

Rendkívül súlyos baleset történt a Csalagút francia oldalán: rengeteg a sérült, több ember állapota kritikus

A Pas-de-Calais prefektusának közleménye szerint az incidensben egy kisbusz vett részt, amely a tehergépkocsi-sofőröket szállította, akik éppen felszállni készültek a vonatra.

Bár először arról érkezett hír, hogy haláleset nem történt és senki sincs életveszélyes állapotban, helyi hatóságok később azt közölték, hogy öt sérült állapotát kritikusnak nyilvánították.

„Ma este a Csatorna-alagúttól több kilométerre történt egy incidens, amely nem az Eurostart érintette. Ez az incidens nem érinti a Londonból és Londonba közlekedő Eurostar vonatokat. Minden Eurostar vonat a tervek szerint közlekedik majd” – írta a közleményben az Eurostar. Hozzátették, hogy hozzáteszi, hogy a ma Párizs és London között közlekedő utolsó két vonatot törölték, de ez műszaki munkálatok miatt történt, nem pedig az ütközés miatt.

1994 óta üzemel a Csalagút, és sose történt halálos tömegszerencsétlenség

A Csalagút egyébként egy víz alatt közlekedő vasútvonal Anglia és Franciaország között, ami kapcsolatot teremt a kenti Folkestone és a francia oldalon található Coquelles között.

Három különböző vasúti járat közlekedik az alagúton keresztül:

az Eurostar,

egy Londonból induló és több európai célállomásra közlekedő személyvonat, árukat szállító tehervonatok,

valamint a Le Shuttle, amely járműveket szállít.

A La Manche csatorna alatt húzódó Csalagútban az 1994-es megnyitása óta több komolyabb baleset és tűzeset is történt. Az első jelentős incidens 1996 novemberében következett be, amikor egy teherautókat szállító vonaton tűz ütött ki, és a lángok súlyos károkat okoztak az alagútban. Szerencsére mindenkit sikerült kimenekíteni, így senki sem sérült meg. 2006-ban és 2008-ban újabb vonattüzek történtek, amelyek közül a 2008-as különösen nagy károkat okozott, és hónapokra megbénította az egyik vasúti alagút forgalmát. A korábbi balesetek tapasztalatai alapján folyamatosan fejlesztették a tűzvédelmi és biztonsági rendszereket, hogy az utasok a lehető legnagyobb biztonságban közlekedhessenek.