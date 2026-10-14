Megkongatta a vészharangot a Dacia-vezér: eltűnhet a népszerű autómárka – egyetlen egy dolgon múlhat a megmenekülése
Megmenekülhet Közép-Európa egyik legfontosabb autógyára. Azonban Mihai Bordeanu, a Dacia romániai vezetője szerint a Duster és a Bigster következő generációinak mioveni gyárhoz rendelése egy 2030-ig megvalósítandó költségcsökkentési tervtől is függhet. A tervet a beszállítókkal és a román állammal közösen kell kidolgozni.
Az Economedia román gazdasági portálnak nyilatkozva a cégvezető elmondta, hogy Romániának infrastrukturális beruházásokkal, olcsóbb energiával és a munkaügyi szabályozás rugalmasabbá tételével kell javítania versenyképességét. Arra a kérdésre, hogy Mioveni elveszítheti-e a Duster és a Bigster következő generációinak gyártását, ha nem sikerül teljesíteni a költségcsökkentési célokat, Bordeanu úgy válaszolt, hogy egyelőre semmilyen döntés nem született, és továbbra is minden lehetőség nyitva áll.
Francois Provost, a Renault-csoport vezérigazgatója korábban arról beszélt, hogy a mioveni üzemnek legalább 20 százalékkal kell csökkentenie termelési költségeit, de a cél akár 30 százalékos mérséklés is lehet. Bordeanu szerint ez megvalósítható, ám csak kedvező gazdasági környezetben és a hatóságok támogatásával.
A Dacia romániai vezetője Marokkót hozta fel példaként, ahol elmondása szerint a Renault gyárai jelentős állami támogatásban részesültek, többek között az infrastruktúra fejlesztése és az alacsonyabb energiaköltségek révén.
„Az energia ára a romániai ár felét sem éri el” – mondta Bordeanu, aki a gyárak körüli közlekedési infrastruktúrát is fontos versenyelőnyként említette. Románia esetében az autópálya-építések felgyorsítását, a vasúthálózat korszerűsítését és a konstancai kikötő infrastruktúrájának fejlesztését sürgeti. Emellett úgy véli, hogy a villamos energia és a földgáz árának kérdését a teljes beszállítói hálózat szintjén kell kezelni, mivel ezek a költségek beépülnek az autógyártóknak szállított alkatrészek árába.
Egy másik javaslata a munkaügyi szabályozás rugalmasabbá tételére irányul. Szerinte olyan, a német Kurzarbeit rendszeréhez hasonló rövidített munkaidős foglalkoztatási mechanizmusra lenne szükség, amelyet nemcsak válsághelyzetekben lehetne alkalmazni.
A mioveni gyár éves termelése korábban elérte a 349 ezer autót, ami rendkívül közel áll a 350 ezer darabos elméleti kapacitáshoz. Az üzemben jelenleg a Duster és a Bigster készül, a Dacia vezetése szerint azonban a figyelmet elsősorban a hosszú távú versenyképességre kell fordítani. Véleménye szerint nem kizárólag a Daciára szabott tervről van szó, hanem arról, hogy Románia képes lesz-e megtartani és továbbfejleszteni a kiterjedt beszállítói hálózatra épülő autóiparát.
Azonban a Daciának a kínai márkák egyre erősebb versenyével is szembe kell néznie. Bordeanu szerint a gyártó nem építhet pusztán arra, hogy a román vásárlók kötődnek a márkához, hanem versenyképes termékekkel kell válaszolnia a kihívásokra.
Ez most sokkolta Romániát: iszonyúan kiborult a Dacia vezére, végveszélyben a legendás mioveni autógyár
Mihai Bordeanu nem először kongatja meg a vészharangot. Szeptemberben, egy üzleti újságírókkal tartott kerekasztal-beszélgetésen arról beszélt, hogy szerinte az energia az egyik legfontosabb probléma, és ezen a területen egyelőre semmi kedvező nem látszik. Elmondta, hogy nem pusztán az aktuális energiaárak jelentenek problémát, hanem az is, hogy a vállalat nem tud előre tervezni. A gyár versenyképességét ugyanis nem néhány hónapos, hanem legalább 2030-ig tartó időtávon kellene látni.
A helyzet azért különösen fontos a romániai autóipar számára, mert a Renault-csoport az utóbbi időszakban több gyártási döntésnél más országokat választott: a Sandero és a Jogger gyártása Marokkóba került, a Striker modell gyártását a törökországi Bursába helyezték, az új Spring pedig Szlovéniában készül.
A helyzet ráadásul nem túl rózsás. A román autópiac elemzői szinte értetlenül álltak a Dacia 2026-os teljesítménye előtt. A piacvezető márka részesedése a korábbi 30–33,6 százalékos kényelmes szintről drasztikusan, 17–18 százalék közé zuhant az év első hónapjaiban, ám júliusban nagyot ugrott a Dacia ezen mutatója. A június már a kilábalás első jeleit mutatta, júliusban pedig megtörtént a várt áttörés: bár az eladási darabszámok még 35,6 százalékkal elmaradtak az előző évitől, a regisztrált 3286 autó elegendő volt ahhoz, hogy a Dacia piaci részesedése hirtelen 27,6 százalékra ugorjon.