Megkongatta a vészharangot a Dacia-vezér: eltűnhet a népszerű autómárka – egyetlen egy dolgon múlhat a megmenekülése

Megmenekülhet Közép-Európa egyik legfontosabb autógyára. Azonban Mihai Bordeanu, a Dacia romániai vezetője szerint a Duster és a Bigster következő generációinak mioveni gyárhoz rendelése egy 2030-ig megvalósítandó költségcsökkentési tervtől is függhet. A tervet a beszállítókkal és a román állammal közösen kell kidolgozni.

A Dacia Duster az idei Párizsi Autószalonon

Fotó: Ludovic Marin / AFP

Az Economedia román gazdasági portálnak nyilatkozva a cégvezető elmondta, hogy Romániának infrastrukturális beruházásokkal, olcsóbb energiával és a munkaügyi szabályozás rugalmasabbá tételével kell javítania versenyképességét. Arra a kérdésre, hogy Mioveni elveszítheti-e a Duster és a Bigster következő generációinak gyártását, ha nem sikerül teljesíteni a költségcsökkentési célokat, Bordeanu úgy válaszolt, hogy egyelőre semmilyen döntés nem született, és továbbra is minden lehetőség nyitva áll.

Francois Provost, a Renault-csoport vezérigazgatója korábban arról beszélt, hogy a mioveni üzemnek legalább 20 százalékkal kell csökkentenie termelési költségeit, de a cél akár 30 százalékos mérséklés is lehet. Bordeanu szerint ez megvalósítható, ám csak kedvező gazdasági környezetben és a hatóságok támogatásával.

A Dacia romániai vezetője Marokkót hozta fel példaként, ahol elmondása szerint a Renault gyárai jelentős állami támogatásban részesültek, többek között az infrastruktúra fejlesztése és az alacsonyabb energiaköltségek révén.

„Az energia ára a romániai ár felét sem éri el” – mondta Bordeanu, aki a gyárak körüli közlekedési infrastruktúrát is fontos versenyelőnyként említette. Románia esetében az autópálya-építések felgyorsítását, a vasúthálózat korszerűsítését és a konstancai kikötő infrastruktúrájának fejlesztését sürgeti. Emellett úgy véli, hogy a villamos energia és a földgáz árának kérdését a teljes beszállítói hálózat szintjén kell kezelni, mivel ezek a költségek beépülnek az autógyártóknak szállított alkatrészek árába.

Egy másik javaslata a munkaügyi szabályozás rugalmasabbá tételére irányul. Szerinte olyan, a német Kurzarbeit rendszeréhez hasonló rövidített munkaidős foglalkoztatási mechanizmusra lenne szükség, amelyet nemcsak válsághelyzetekben lehetne alkalmazni.