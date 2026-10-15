Digitális euró: már a bevezetés dátumát is kimondta az Európai Központi Bank – teljesen átalakulhat a fizetés, a vállalkozások járhatnak a legjobban

Akár 2029-ben bevezethetik a digitális eurót, amely a hagyományos készpénz mellett kínálna új fizetési lehetőséget az euróövezetben – derült ki Piero Cipollone, az Európai Központi Bank (EKB) igazgatósági tagjának a Corriere della Serának adott interjújából.

A digitális euró bevezetésével a kisebb kereskedők digitális fizetések elfogadásával kapcsolatos költségei akár a felükre is csökkenhetnek / Fotó: Cristian Storto

A jegybankár hangsúlyozta, hogy az új fizetőeszköz nem váltaná fel a készpénzt, hanem annak digitális megfelelőjeként működne. A lakosság számára a használata ingyenes lenne, és ugyanolyan magas szintű biztonságot kínálna, mint a hagyományos bankjegyek és érmék.

A digitális euróhoz egy mobiltelefonos alkalmazáson keresztül lehetne hozzáférni, amelyet az EKB, a felhasználó saját bankja vagy más pénzforgalmi szolgáltató biztosíthatna. Az alkalmazásban meghatározott összegű digitális eurót lehetne tartani, amellyel a mindennapi vásárlásokat és pénzátutalásokat is lebonyolíthatnák.

Akár a felére csökkenhetnek a kereskedők fizetési költségei

Cipollone szerint a digitális euró bevezetésének egyik legfontosabb gazdasági előnye a kereskedőknél jelentkezhet. Jelenleg ugyanis a vállalkozások sok esetben kiszolgáltatottak a nemzetközi kártyatársaságoknak és fizetési szolgáltatóknak, amelyek gyakran magas, nehezen átlátható díjakat számítanak fel. A jegybankár Olaszország példáját említette, ahol 570 ezer kereskedő közel kétmillió embernek ad munkát. A magas tranzakciós költségek csökkentik a vállalkozások nyereségét, a többletterheket pedig végső soron a fogyasztók fizethetik meg a magasabb árakon keresztül.

A digitális euró bevezetésével a kisebb kereskedők digitális fizetések elfogadásával kapcsolatos költségei akár a felükre is csökkenhetnek.

Az új rendszer emellett a már létező európai fizetési megoldásokkal is összekapcsolható lenne. Ez lehetővé tenné, hogy egyes nemzeti szolgáltatások az egész euróövezetben használhatók legyenek, még azokban az országokban is, ahol jelenleg nem fogadják el őket. Az olasz

Satispay

és Bancomat

már részt vesz az EKB fejlesztési munkájában.

Fotó: isak55

Internet és okostelefon nélkül is működhet a digitális euró

A jegybank nemcsak az okostelefon-felhasználókra gondol. Azok számára, akik nem rendelkeznek megfelelő készülékkel, külön fizetési kártyát is biztosítanának.

A rendszer egyik különlegessége az offline fizetés lehetősége lenne.

Ez azt jelenti, hogy internetkapcsolat hiányában vagy áramszünet esetén is lehetne digitális euróval fizetni. A pénz közvetlenül a két eszköz között mozogna, közvetítő bevonása nélkül, hasonlóan a készpénzes tranzakciókhoz. Cipollone szerint ez különösen fontos ahhoz, hogy az új fizetőeszköz a hagyományos készpénzhez hasonló megbízhatóságot és hozzáférhetőséget biztosítson.