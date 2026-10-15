Digitális euró: már a bevezetés dátumát is kimondta az Európai Központi Bank – teljesen átalakulhat a fizetés, a vállalkozások járhatnak a legjobban
Akár 2029-ben bevezethetik a digitális eurót, amely a hagyományos készpénz mellett kínálna új fizetési lehetőséget az euróövezetben – derült ki Piero Cipollone, az Európai Központi Bank (EKB) igazgatósági tagjának a Corriere della Serának adott interjújából.
A jegybankár hangsúlyozta, hogy az új fizetőeszköz nem váltaná fel a készpénzt, hanem annak digitális megfelelőjeként működne. A lakosság számára a használata ingyenes lenne, és ugyanolyan magas szintű biztonságot kínálna, mint a hagyományos bankjegyek és érmék.
A digitális euróhoz egy mobiltelefonos alkalmazáson keresztül lehetne hozzáférni, amelyet az EKB, a felhasználó saját bankja vagy más pénzforgalmi szolgáltató biztosíthatna. Az alkalmazásban meghatározott összegű digitális eurót lehetne tartani, amellyel a mindennapi vásárlásokat és pénzátutalásokat is lebonyolíthatnák.
Akár a felére csökkenhetnek a kereskedők fizetési költségei
Cipollone szerint a digitális euró bevezetésének egyik legfontosabb gazdasági előnye a kereskedőknél jelentkezhet. Jelenleg ugyanis a vállalkozások sok esetben kiszolgáltatottak a nemzetközi kártyatársaságoknak és fizetési szolgáltatóknak, amelyek gyakran magas, nehezen átlátható díjakat számítanak fel. A jegybankár Olaszország példáját említette, ahol 570 ezer kereskedő közel kétmillió embernek ad munkát. A magas tranzakciós költségek csökkentik a vállalkozások nyereségét, a többletterheket pedig végső soron a fogyasztók fizethetik meg a magasabb árakon keresztül.
A digitális euró bevezetésével a kisebb kereskedők digitális fizetések elfogadásával kapcsolatos költségei akár a felükre is csökkenhetnek.
Az új rendszer emellett a már létező európai fizetési megoldásokkal is összekapcsolható lenne. Ez lehetővé tenné, hogy egyes nemzeti szolgáltatások az egész euróövezetben használhatók legyenek, még azokban az országokban is, ahol jelenleg nem fogadják el őket. Az olasz
- Satispay
- és Bancomat
már részt vesz az EKB fejlesztési munkájában.
Internet és okostelefon nélkül is működhet a digitális euró
A jegybank nemcsak az okostelefon-felhasználókra gondol. Azok számára, akik nem rendelkeznek megfelelő készülékkel, külön fizetési kártyát is biztosítanának.
A rendszer egyik különlegessége az offline fizetés lehetősége lenne.
Ez azt jelenti, hogy internetkapcsolat hiányában vagy áramszünet esetén is lehetne digitális euróval fizetni. A pénz közvetlenül a két eszköz között mozogna, közvetítő bevonása nélkül, hasonlóan a készpénzes tranzakciókhoz. Cipollone szerint ez különösen fontos ahhoz, hogy az új fizetőeszköz a hagyományos készpénzhez hasonló megbízhatóságot és hozzáférhetőséget biztosítson.
Már 2027-ben megkezdődhetnek az első éles próbák
Bár a teljes bevezetés céldátuma 2029, az EKB már jóval előrébb tart az előkészületekkel. A digitális euró kísérleti projektje 2026 nyarán indult el, az első gyakorlati teszteket pedig 2027-re tervezik. Cipollone szerint az első próbaügyletekre az interjú időpontjától számított egy éven belül sor kerülhet.
A jegybank áprilisban már megállapodásokat kötött a technikai szabványok kidolgozásáról, májusban pedig közel 60 jelentkezés érkezett a kísérleti programban való részvételre. Ezek közül 36 szereplőt választottak ki. A bevezetés ugyanakkor nem kizárólag az EKB döntésétől függ. Az európai jogalkotóknak is meg kell állapodniuk a szükséges szabályozásról. Cipollone várakozása szerint a jogszabály szövege 2026 végére elkészülhet.
Európa szabadulna az amerikai fizetési rendszerektől való függőségtől
A digitális euró bevezetésének hátterében nem csupán gazdasági, hanem geopolitikai megfontolások is állnak. Cipollone szerint Oroszország Ukrajna elleni inváziója világított rá igazán arra, mennyire fontos Európa stratégiai önállósága. A kezdetben elsősorban az energiaellátásban felismert kiszolgáltatottság más területeken, így a digitális fizetések piacán is megmutatkozott. A jegybankár arra figyelmeztetett, hogy saját digitális fizetési infrastruktúra nélkül Európa más szereplők döntéseitől függhet.
Az interjúban az amerikai kormányzat eltérő digitális fizetési megközelítése is szóba került. Cipollone ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az EKB célja egy biztonságos, megbízható, európai ellenőrzés alatt álló rendszer létrehozása. Ennek jelentőségét növeli, hogy
a digitális eurót a tervek szerint minden olyan euróövezeti kereskedőnek el kellene fogadnia, amely már jelenleg is biztosít digitális fizetési lehetőséget.
Ez a következő években számos vállalkozásnál technológiai fejlesztéseket tehet szükségessé. Az EKB ezért arra törekszik, hogy az átállás a kereskedők szokásos informatikai rendszerfrissítéseivel együtt történhessen meg, mérsékelve az alkalmazkodás költségeit. A jegybank egy innovációs platformot is fejleszt, amelyre a későbbiekben új pénzügyi és fizetési szolgáltatások épülhetnek. A kezdeményezés iránt bankok, vállalatok és egyetemek is érdeklődnek Európa számos országából.