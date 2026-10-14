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Hiába reklamál az ukrán elnök, napokon belül megköthetik az orosz-amerikai dízelszerződést

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Napokon belül megszülethetnek az első orosz-amerikai dízelszerződések, legalábbis Moszkva várakozásai szerint, miközben Volodimir Zelenszkij továbbra is élesen bírálja az üzletet. Az orosz fél szerint a dízellel kapcsolatos egyeztetések előrehaladottak, de a megállapodás még feltételes.
VG
2026.10.14, 18:50
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Napokon belül aláírhatják az első szerződéseket az orosz dízel világpiaci, illetve amerikai piacra történő visszaengedéséről az orosz fél várakozásai szerint. Kirill Dmitrijev, az orosz elnök nemzetközi gazdasági együttműködésért felelős különmegbízottja közölte, hogy Moszkva és Washington gyakorlatilag óráról órára egyeztet a megállapodás részleteiről. 

Hiába reklamál az ukrán elnök, napokon belül megköthetik az orosz-amerikai dízelszerződést
Hiába reklamál az ukrán elnök, napokon belül megköthetik az orosz-amerikai dízelszerződést 
Fotó: AFP

Zelenszkijnek nem tetszik a dízelalku

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrég élesen bírálta az orosz dízel visszaengedését a piacra, amely szerinte végső soron Moszkva háborús képességeit erősítheti. A szerződések aláírása ugyanakkor még nem tekinthető biztosnak: az orosz fél is hangsúlyozza, hogy számos logisztikai és szankciós akadályt kell előbb rendezni.

Donald Trump amerikai elnök október 9-én jelentette be, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel megállapodott az orosz dízelexport részleges helyreállításáról. 

Trump szerint 

  • első körben több mint 300 ezer tonna üzemanyag kerülhet az amerikai és a világpiacra, 
  • novemberben további 500 ezer tonna, 
  • ezt követően pedig újabb egymillió tonna. 

A későbbi, jóval nagyobb szállítások már kifejezetten attól függhetnek, milyen állapotban vannak és mekkora kapacitással működnek az ukrán támadások által is érintett orosz finomítók.

Az Egyesült Államok a megállapodás érdekében ideiglenesen enyhített az orosz dízelre vonatkozó szankciókon. Trump számára a lépésnek komoly belpolitikai jelentősége is van: az amerikai dízelárak meredeken emelkedtek, miközben közelednek a novemberi félidős választások.

Zelenszkij szerint Oroszország jár jól

Kijev egészen másképp látja a megállapodást. Zelenszkij szerint az orosz energiabevételek növelése csak további forrásokat biztosít Moszkvának a háború folytatásához, és arra bátoríthatja Oroszországot, hogy tovább fokozza az Ukrajna elleni támadásokat. Amerikai és európai politikusok közül is többen bírálták Trump döntését.

A Kyiv Independent által megszólaltatott szakértők ugyanakkor arra hívták fel a figyelmet, hogy a most belengetett mennyiség önmagában nem fogja alapjaiban megváltoztatni a világpiacot. 

Az Egyesült Államok naponta mintegy 493 ezer tonna desztillált üzemanyagot használ fel, így az első 800 ezer tonnányi orosz szállítmány kevesebb mint két nap amerikai fogyasztásának felelne meg. 

A megállapodás gazdasági hatásánál ezért jóval nagyobb lehet annak politikai jelentősége: Oroszország több évnyi elszigetelés után ismét közvetlen energetikai üzletet köthet az Egyesült Államokkal.

Moszkva ezt maga sem rejti véka alá. Dmitrijev szerint a dízelügy mintát adhat további orosz–amerikai gazdasági együttműködésekhez, az energetikától akár más beruházási területekig. Az orosz vezetés régóta azt állítja, hogy Washington szankciós politikája az amerikai fogyasztóknak és vállalkozásoknak is kárt okoz.

Még nem indult el minden tanker

A moszkvai optimizmus ellenére tehát egyelőre nem kész, végrehajtott üzletről van szó. Dmitrijev szerint az első szerződések napokon belül megszülethetnek, de azt is elismerte, hogy a korábbi energetikai kapcsolatok szinte teljesen megszakadtak, ezért most a szállítási útvonalaktól a szankciós kérdésekig számos problémát kell megoldani. Ennek ellenére úgy fogalmazott, hogy Oroszország teljesíteni fogja a szállításokat.

A másik bizonytalanság maguknak az orosz finomítóknak az állapota. 

Az ukrán dróntámadások következtében az orosz dízeltermelés jelentősen visszaesett, 

Moszkva pedig nyáron még exporttilalmat is bevezetett a belföldi ellátás védelmében. A Reutersnek nyilatkozó iparági források szerint a kezdeti 300 ezer tonnás mennyiség teljesíthető lehet, ha a megtámadott finomítók egy része ismét teljesebb kapacitással működik.

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