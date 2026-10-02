Üzemanyag: rémálom lett dízelautóval begördülni az európai benzinkutakhoz – ha csökken az olajár, már az sem segít

Pénteken valamelyest enyhült az olajárakra nyomás. A Brent hordónkénti ára péntek délután 100 dollár alá süllyedt, 2,4 százalékkal gyengült a jegyzés. A kereskedők egyszerre mérlegelik a közel-keleti kínálat javulását és az amerikai–iráni konfliktus újbóli kiéleződésének veszélyét. A hordónkénti száz dollár körüli Brent természetesen önmagában is magas árnak számít, a dízel piacán azonban ennél sokkal szélsőségesebb folyamatok zajlanak.

"Üzemen kívül" - mutatja a felirat egy francia benzinkút töltőpisztolyain - a dízel ellátási problémái elszakadtak az olajpiac alakulásától / Fotó: Hans Lucas via AFP

Az üzemanyag ára az elmúlt hetekben Európában, az Egyesült Államokban és Ázsiában is a hordónként 200 dollár fölötti szinteken mozgott. Ez arra utal, hogy a jelenlegi probléma már nem pusztán nyersolajhiány, hanem egyre inkább finomítói és finomított-termék-ellátási válság.

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Valami nagyon megváltozott az európaiak közlekedési szokásaiban, és már az augusztusi adatok is nehezen magyarázhatók egyszeri kilengéssel. A dízel több nagy piacon is látványosan veszített a pozíciójából, közben egy másik közlekedési forma sorra dönti a rekordokat. Azóta még drágább lett a dízel, és tetőpontjára hágott a feszültség.

Európa már a stratégiai dízelkészletekhez nyúlna

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy Európában immár a stratégiai üzemanyagkészletek felszabadításáról tárgyalnak. A Financial Times pénteki értesülése szerint az európai országok 50 millió hordó dízel piacra engedését mérlegelik. A hírre az európai benchmark dízelkontraktus közel 6 százalékkal, tonnánként 1364 dollárig esett, ami nagyjából 185 dolláros hordónkénti árnak felel meg.

Az árzuhanás azonban nem annak a jele, hogy hirtelen megszűnt volna az ellátási probléma. A piac elsősorban arra reagált, hogy jelentős mennyiségű készlet kerülhet forgalomba.

Az Egyesült Államok ennél is nagyobb európai beavatkozást szeretne. Washington az FT szerint legalább 100 millió hordó felszabadítását sürgeti, miközben Donald Trump amerikai elnök azzal is fenyegetőzött, hogy korlátozhatja az Egyesült Államok dízelexportját. Egy ilyen intézkedés különösen érzékenyen érintené Európát, amely jelentős mértékben támaszkodik importált finomított termékekre.