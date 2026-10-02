Üzemanyag: rémálom lett dízelautóval begördülni az európai benzinkutakhoz – ha csökken az olajár, már az sem segít
Pénteken valamelyest enyhült az olajárakra nyomás. A Brent hordónkénti ára péntek délután 100 dollár alá süllyedt, 2,4 százalékkal gyengült a jegyzés. A kereskedők egyszerre mérlegelik a közel-keleti kínálat javulását és az amerikai–iráni konfliktus újbóli kiéleződésének veszélyét. A hordónkénti száz dollár körüli Brent természetesen önmagában is magas árnak számít, a dízel piacán azonban ennél sokkal szélsőségesebb folyamatok zajlanak.
Az üzemanyag ára az elmúlt hetekben Európában, az Egyesült Államokban és Ázsiában is a hordónként 200 dollár fölötti szinteken mozgott. Ez arra utal, hogy a jelenlegi probléma már nem pusztán nyersolajhiány, hanem egyre inkább finomítói és finomított-termék-ellátási válság.
Fejvesztve hagyják hátra dízelautóikat az európaiak, ennél már minden jobb – sokan meglepő közlekedési eszközt választanak
Valami nagyon megváltozott az európaiak közlekedési szokásaiban, és már az augusztusi adatok is nehezen magyarázhatók egyszeri kilengéssel. A dízel több nagy piacon is látványosan veszített a pozíciójából, közben egy másik közlekedési forma sorra dönti a rekordokat. Azóta még drágább lett a dízel, és tetőpontjára hágott a feszültség.
Európa már a stratégiai dízelkészletekhez nyúlna
A helyzet súlyosságát jelzi, hogy Európában immár a stratégiai üzemanyagkészletek felszabadításáról tárgyalnak. A Financial Times pénteki értesülése szerint az európai országok 50 millió hordó dízel piacra engedését mérlegelik. A hírre az európai benchmark dízelkontraktus közel 6 százalékkal, tonnánként 1364 dollárig esett, ami nagyjából 185 dolláros hordónkénti árnak felel meg.
Az árzuhanás azonban nem annak a jele, hogy hirtelen megszűnt volna az ellátási probléma. A piac elsősorban arra reagált, hogy jelentős mennyiségű készlet kerülhet forgalomba.
Az Egyesült Államok ennél is nagyobb európai beavatkozást szeretne. Washington az FT szerint legalább 100 millió hordó felszabadítását sürgeti, miközben Donald Trump amerikai elnök azzal is fenyegetőzött, hogy korlátozhatja az Egyesült Államok dízelexportját. Egy ilyen intézkedés különösen érzékenyen érintené Európát, amely jelentős mértékben támaszkodik importált finomított termékekre.
A vita méretét jól érzékelteti, hogy az EU 27 tagállama júniusban mintegy 32 millió tonna vészhelyzeti közútidízel-készlettel rendelkezett. Az FT szerint ez nagyjából két-három havi európai keresletnek felel meg. A stratégiai tartalék tehát jelentős, de nem kimeríthetetlen: a készletek nagyarányú felszabadítása csökkentené Európa mozgásterét egy újabb ellátási sokk esetén.
Miért drágul jobban a dízel, mint az olaj?
A mostani válság egyik legfontosabb sajátossága éppen az, hogy a nyersolaj és a belőle előállított termékek ára látványosan elszakadt egymástól. Ennek hátterében a globális finomítói rendszer problémái állnak. Az elmúlt években a világ számos pontján csökkent vagy csak lassan bővült a finomítói kapacitás, miközben a megmaradt üzemek magas kihasználtsággal működnek. A MarketWatch elemzése szerint
az Egyesült Államokban például a működő finomítók száma az 1982-es 301-ről mára 130-ra csökkent.
Az amerikai finomítók ugyan rendkívül magas kihasználtsággal működnek, a rendszerben kevés tartalékkapacitás maradt, így egy-egy üzem kiesése vagy geopolitikai zavar azonnal megjelenhet az árakban.
- A dízel ráadásul nemcsak a személyautók üzemanyaga.
- A közúti teherszállítás, a mezőgazdaság, az építőipar és számos ipari tevékenység alapvető energiahordozója, és a fűtőolajjal is szoros kapcsolatban áll.
- Az északi féltekén ősszel a mezőgazdasági betakarítás, majd
- a téli fűtési szezon is növeli a keresletet.
Ezért fordulhat elő, hogy miközben a nyersolaj kínálata javul, a dízel ára továbbra is extrém magas marad.
Kína is elzárta az egyik csapot
A globális piacot most egy újabb probléma sújtja: Kína októberre felfüggesztette olajtermékexportjának jelentős részét Hongkong és Makaó kivételével. A döntés szűkítheti többek között Szingapúr, Malajzia és Ausztrália ellátását.
A piaci reakció rendkívül erős volt.
Az ázsiai finomítók benzinmarzsa hordónként több mint 50 dollárra emelkedett a Brenthez képest, ami rekordot jelentett.
A gázolaj és a repülőgép-üzemanyag határidős piacán közben erősödött az úgynevezett "backwardation": vagyis az azonnali szállítású termékért lényegesen többet kell fizetni, mint a későbbi szállításért. Ez általában annak egyik legerősebb piaci jelzése, hogy a vevőknek rövid távon sürgősen szükségük van fizikai üzemanyagra.
Kína döntésének hátterében saját készleteinek feltöltése áll. Az ország kereskedelmi dízelkészlete a becslések szerint mintegy 20 millió hordóval marad el attól a szinttől, amely már kényelmesebben lehetővé tenné az export újraindítását.
Az európai kutakon már látványos a drágulás
A nagykereskedelmi sokk közben egyre erősebben jelenik meg a fogyasztói árakban is. Nagy-Britanniában október 2-án először érte el a két fontot egy liter dízel átlagára. A brit kormány ugyanakkor igyekezett megnyugtatni az autósokat: álláspontja szerint az országban jelenleg nincs fizikai dízelhiány, az ellátás több különböző forrásból biztosított.
A kettő között fontos különbséget tenni. A rendkívül magas ár nem feltétlenül jelenti azt, hogy elfogy az üzemanyag a kutakról. A magas ár éppen az a piaci mechanizmus, amely a szűkös kínálat mellett visszafogja a keresletet, új szállítmányokat vonz a piacra, és rendkívüli profitot kínál azoknak a finomítóknak és kereskedőknek, amelyek képesek további dízelt szállítani.
Európában mindenesetre már intézményi szinten is készülnek a beavatkozásra. Az Európai Bizottság péntek reggel egyeztetett a tagállamok képviselőivel a lehetséges intézkedésekről, miközben
Franciaország G7-es koordinációt sürget az olaj- és üzemanyag-ellátás stabilizálására.
Nem biztos, hogy az olajár lesz a legfontosabb mutató
A következő hetekben ezért az autósok és a fuvarozók szempontjából nem feltétlenül a Brent árfolyama lesz a legfontosabb szám. Legalább ennyire lényeges lesz
- a dízel nagykereskedelmi ára,
- a finomítói marzsok,
- a kínai export alakulása,
- az amerikai exportpolitika és az,
- hogy Európa mekkora mennyiséget hajlandó felszabadítani stratégiai készleteiből.
A jelenlegi válság éppen ezen a ponton vált el a klasszikus olajársokkoktól. Lehet több nyersolaj a piacon úgy is, hogy közben kevés a dízel. Ha pedig a finomított termékek kínálata tartósan szűk marad, a Brent árának csökkenése sem feltétlenül jelenik meg gyorsan és teljes egészében az európai töltőállomások áraiban.