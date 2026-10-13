Nagy fordulatot vártak az orosz dízeltől, de jött a kijózanító figyelmeztetés – a magyar autósok is megérezhetik

Kedden csökkentek az olajárak, miközben a befektetők azt mérlegelték, hogy az orosz energiahordozók, főleg a dízel nagyobb mennyiségben jelenhetnek meg a világpiacon. Az áresést ugyanakkor mérsékelték a szaúdi–húszi konfliktussal kapcsolatos aggodalmak.

A 300 ezer tonna “azonnali” dízel szállítását Oroszország valószínűleg teljesíteni fogja majd, már csak a megállapodás szimbolikája miatt, azonban a további szállítmányokkal már komoly gondjai lesznek / Fotó: AFP

A Brent típusú kőolaj határidős jegyzése 1,48 százalékkal, hordónként 105,05 dollárra,

az amerikai West Texas Intermediate (WTI) ára 1,57 százalékkal, hordónként 92,27 dollárra csökkent.

Trump kiállt az orosz dízellel kapcsolatos döntése mellett

Donald Trump amerikai elnök hétfőn megvédte kormányának döntését, amellyel ideiglenesen enyhítette az orosz dízelszállításokra vonatkozó korlátozásokat. A lépést mindkét amerikai nagy párt törvényhozói bírálták, arra figyelmeztetve, hogy az alááshatja az Oroszország ellen az ukrajnai háború miatt bevezetett szankciókat.

Trump a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy az Európai Unió több milliárd dollárt költött orosz energiahordozók importjára, és kitartott amellett, hogy az amerikaiak érdekében helyes döntést hozott. A megállapodás értelmében Oroszország hat hónapon keresztül szállíthatna dízelt az amerikai és a globális piacokra.

A Goldman Sachs szerint az orosz dízelszállítások növekedése várhatóan nem enyhítené érdemben a globális üzemanyagárakra nehezedő nyomást. A bank hétfőn közzétett elemzésében kiemelte, hogy az orosz olajfinomítók kapacitása napi 3 millió hordóval csökkent az egy évvel korábbi szinthez képest, ami korlátozza Moszkva lehetőségét a termelés felfuttatására.

A globális dízelpiacok továbbra is jelentős nyomás alatt állnak: a Goldman Sachs adatai szerint

az Egyesült Államokban a készletek 14 százalékkal maradnak el az egy évvel korábbi szinttől,

Kínában a nyilvántartott készletek 11 százalékkal csökkentek.

A bank a hiányt azzal magyarázta, hogy

a globális dízeltermelés hét egymást követő hónapban csökkent,

ugyanakkor a tengeri úton szállított dízel exportja éves összevetésben napi 1,4 millió hordóval, azaz 20 százalékkal esett vissza.

A megállapodás szerint USA átmenetileg enyhíti az Oroszország elleni szankciókat. Moszkva egy átmeneti licenszt kap, amivel az amerikai szankciók megkerülésével Oroszország 1,8 millió tonna dízel üzemanyagot szállíthat az amerikai piacra 2027. április 7-ig - ebből 300 ezer tonnát “most azonnal”.