Nagy fordulatot vártak az orosz dízeltől, de jött a kijózanító figyelmeztetés – a magyar autósok is megérezhetik
Kedden csökkentek az olajárak, miközben a befektetők azt mérlegelték, hogy az orosz energiahordozók, főleg a dízel nagyobb mennyiségben jelenhetnek meg a világpiacon. Az áresést ugyanakkor mérsékelték a szaúdi–húszi konfliktussal kapcsolatos aggodalmak.
- A Brent típusú kőolaj határidős jegyzése 1,48 százalékkal, hordónként 105,05 dollárra,
- az amerikai West Texas Intermediate (WTI) ára 1,57 százalékkal, hordónként 92,27 dollárra csökkent.
Trump kiállt az orosz dízellel kapcsolatos döntése mellett
Donald Trump amerikai elnök hétfőn megvédte kormányának döntését, amellyel ideiglenesen enyhítette az orosz dízelszállításokra vonatkozó korlátozásokat. A lépést mindkét amerikai nagy párt törvényhozói bírálták, arra figyelmeztetve, hogy az alááshatja az Oroszország ellen az ukrajnai háború miatt bevezetett szankciókat.
Trump a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy az Európai Unió több milliárd dollárt költött orosz energiahordozók importjára, és kitartott amellett, hogy az amerikaiak érdekében helyes döntést hozott. A megállapodás értelmében Oroszország hat hónapon keresztül szállíthatna dízelt az amerikai és a globális piacokra.
A Goldman Sachs szerint az orosz dízelszállítások növekedése várhatóan nem enyhítené érdemben a globális üzemanyagárakra nehezedő nyomást. A bank hétfőn közzétett elemzésében kiemelte, hogy az orosz olajfinomítók kapacitása napi 3 millió hordóval csökkent az egy évvel korábbi szinthez képest, ami korlátozza Moszkva lehetőségét a termelés felfuttatására.
A globális dízelpiacok továbbra is jelentős nyomás alatt állnak: a Goldman Sachs adatai szerint
- az Egyesült Államokban a készletek 14 százalékkal maradnak el az egy évvel korábbi szinttől,
- Kínában a nyilvántartott készletek 11 százalékkal csökkentek.
A bank a hiányt azzal magyarázta, hogy
- a globális dízeltermelés hét egymást követő hónapban csökkent,
- ugyanakkor a tengeri úton szállított dízel exportja éves összevetésben napi 1,4 millió hordóval, azaz 20 százalékkal esett vissza.
A megállapodás szerint USA átmenetileg enyhíti az Oroszország elleni szankciókat. Moszkva egy átmeneti licenszt kap, amivel az amerikai szankciók megkerülésével Oroszország 1,8 millió tonna dízel üzemanyagot szállíthat az amerikai piacra 2027. április 7-ig - ebből 300 ezer tonnát “most azonnal”.
Oroszország maga is importra szorul az ukrán támadások miatt
Na de a valóságban a megállapodás éles ellentétben áll az orosz finomítói szektor valós kapacitásaival és a logisztikai realitásokkal
- írja Facebook bejegyzésében Bendarzsevszkij Anton külpolitikai elemző, a posztszovjet térség szakértője, az Oeconomus igazgatója.
Az ukrán mélységi dróntámadások szisztematikusan célozták az orosz finomítók legnehezebben pótolható elemeit (katalitikus krakkolók, elsődleges desztilláló tornyok). A nyugati alkatrészek embargója miatt ezek javítása hónapokig tart vagy csak csökkentett kapacitáson lehetséges. Becslések szerint
a hosszú hónapok óta tartó ukrán támadások miatt az orosz kapacitások legalább harmada kiesett.
Oroszország így az ukrán támadások miatt a saját üzemanyagexportjának leállítására kényszerült, hogy a hazai mezőgazdaságot és a hadsereg ellátását biztosítani tudja. Valójában a világ egyik legnagyobb kőolaj exportőre a dízelt, benzint és más kőolajtermékeket tekintve importra szorult. Így az elmúlt időszakban leginkább Belaruszból, Kazahsztánból és különböző ázsiai finomítókból importált benzint és dízelt.
Oroszország nem véletlenül titkosította szeptemberben az összes, energiahordozóra vonatkozó adatát. Ám a Reuters október 7-ei, vasúti szállítási adatokra és piaci forrásokra épülő beszámolója szerint
- Moszkva 2026. január-szeptembere között csak Belaruszból több mint 1 millió tonna benzint és több mint 675 ezer tonna dízelt importált.
- Az első kilenchavi benzinbehozatal csaknem tizenkétszeresére,
- a dízelbehozatal ötszörösére nőtt az előző év azonos időszakához képest.
- De a Guardian szerint július-augusztusban legalább 175 ezer tonna dízel érkezett Oroszország Dél-Koreából is, Szöul vizsgálatot is indított az eset miatt.
Politikai gesztus
A 300 ezer tonna (körülbelül 2,25 millió hordó) “azonnali” dízel szállítását Oroszország valószínűleg teljesíteni fogja majd, már csak a megállapodás szimbolikája miatt, azonban a további szállítmányokkal már komoly gondjai lesznek. De ez az, ami Trumpnak kell most - ha októberben jönnek a szállítmányok, akkor fel lehetne használni ezt a kommunikációban a november 3-ai időközi választások előtt - írja az elemző.
Valójában a számokat nézve a 2,25 millió hordó nagyjából másfél napi amerikai dízelexportnak felel meg, avagy a világ dízel fogyasztásához körülbelül két órával járulna hozzá
- teszi hozzá. A globális dízelpiacon ez minimális tétel, amely önmagában nem képes érdemi, tartós árcsökkenést elérni az amerikai vagy európai kutakon.
"Az ideiglenes mentesség így nem más, mint politikai gesztus (amitől Trump az esetleges tárgyalások újraindítását remélheti) és kommunikációs eszköz (ami az időközi választások miatt fontos), semmint ellátásbiztonsági vagy politikai fordulat" - áll az elemzésben.