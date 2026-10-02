Rendkívüli – Üzemanyag: megmentik az európai dízelautósokat, néhány napon belül jöhet a segítség

Rendkívüli intézkedéscsomaggal próbálja megfékezni az üzemanyagpiaci válságot a G7: a világ vezető ipari hatalmai összehangoltan 100 millió hordó olajat szabadítanak fel a készleteikből a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) koordinálásával. A dízelpiac külön segítséget kap, az első húsz napban jelentős mennyiségű gázolajat dobnak piacra a G7-tagállamok és partnereik.

A dízelpiacra nehezedő nyomás egyre sürgetőbbé tette, hogy valamilyen módon beavatkozzanak; további stratégiai készleteket szabadítanak fel a G7-ek. / Fotó: Dimas Ardian

A dízelautósok kapják az első segítséget

Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint a G7 vezetői virtuális találkozón egyeztettek az egyre súlyosabb energiabiztonsági helyzetről. Közleményük szerint az olajpiacon kialakult rendkívüli volatilitás és az árak megugrása már a gazdasági stabilitást, valamint a háztartások és vállalkozások helyzetét is veszélyezteti. Az intézkedéscsomag egyik legfontosabb eleme a stratégiai készletek felszabadítása. A már teljesített korábbi vállalásokat is figyelembe véve összesen 100 millió hordó kerülhet a piacra négy hónap alatt, az intézkedés pedig azonnal megkezdődik.

A csomag különösen fontos lehet az európai dízelpiac számára, ezért a G7-tagállamok és partnereik az első húsz napra előre hozzák a dízelkészletek jelentős részének felszabadítását, vagyis éppen abban a piaci szegmensben próbálják gyorsan növelni a kínálatot, ahol jelenleg különösen erős a nyomás.

A G7 a következő napokban az IEA keretein belül újabb egyeztetést tart arról, szükség van-e további dízelkészletek felszabadítására. Olajfinomítóikban a G7 országai úgy időzítenék a karbantartásokat, hogy lehetőség szerint ne egyszerre essenek ki jelentős kapacitások, ahol pedig megoldható, átmenetileg növelnék a finomítók kihasználtságát. A csoport emellett tárgyalásokat sürget azokkal az országokkal, amelyek jelentős finomítói kapacitással rendelkeznek. A cél a feldolgozott kőolajtermékek globális termelésének növelése, különös tekintettel a dízelre.

Hallani sem akarnak az exporttilalomról

A G7-tagállamok vállalták, hogy egymással szemben tartózkodnak az energia és az energiatermékek exportjának korlátozásától. Egyúttal más termelő országokat is arra szólítottak fel, hogy ne vezessenek be olyan tilalmakat, amelyek tovább fokoznák a piaci feszültséget. Illetve célozhattak arra is, hogy Kína októberre felfüggesztette olajtermékexportjának jelentős részét Hongkong és Makaó kivételével. A döntés ugyanis szűkítheti többek között

Szingapúr,

Malajzia

és Ausztrália ellátását.

Az IEA feladata lesz annak ellenőrzése, hogy a vállalásokat valóban végrehajtják-e, és milyen hatást gyakorolnak az intézkedések az energiabiztonságra és a piacokra.