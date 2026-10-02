Fejvesztve hagyják hátra dízelautóikat az európaiak, ennél már minden jobb – sokan meglepő közlekedési eszközt választanak

Európa több nagy autópiacán látványosan fogy a dízel iránti étvágy, és már a benzinesek is jobban tartják magukat. Spanyolországban több mint két évtizedes mélypontra zuhant a közúti gázolaj augusztusi forgalma, Franciaországban még ennél is nagyobb volt a visszaesés, Olaszországban pedig szintén évek óta nem fogyott ilyen kevés dízel az utakon. Ezzel párhuzamosan a repülés üzemanyag-felhasználása sorra dönti a szezonális rekordokat.

Európa több országában zuhan a dízeleladás. / Fotó: David Paul Morris

Történelmi mélyponton a spanyol dízeleladás

Spanyolországban augusztusban 1,67 millió tonna közúti dízel fogyott, ami 5,4 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. A CORES adatai szerint az év nyolcadik hónapjában 2003 óta egyszer sem mértek ilyen alacsony értéket.

Ezzel szemben a spanyolországi benzinértékesítés éves összevetésben 6,2 százalékkal, 713 ezer tonnára emelkedett, ami ugyancsak 2003 óta nem látott augusztusi csúcsot jelent.

A repülőgép-üzemanyag fogyasztása közben 5,4 százalékkal, 799 ezer tonnára nőtt, aminél több kerozin egyetlen augusztusban sem fogyott Spanyolországban az 1969-ig visszanyúló adatsor tanulsága szerint.

Franciaországban 6,6 százalékos visszaesést regisztráltak a közúti üzemanyag-értékesítésben

Ugyanakkor a spanyol adatok nem egyedülállók, ugyanis Franciaországban augusztusban 9,2 százalékkal, 2,22 millió köbméterre zuhant a dízel értékesítése az Ufip Energies & Mobilités adatai szerint. A benzinforgalom ennél jóval kisebb mértékben, 2 százalékkal, 1,36 millió köbméterre csökkent.

A két fő közúti üzemanyagból együttesen 3,58 millió köbméter fogyott, ami 6,6 százalékos éves visszaesés. A francia közúti üzemanyag-értékesítés ezzel már az ötödik egymást követő hónapban csökkent.

Az év első nyolc hónapjában összesen 5 százalékkal maradt el a közúti üzemanyagok forgalma az egy évvel korábbitól. Philippe Casbas, az Ufip EM elnöke szerint ekkora visszaesésre korábban nem volt példa.

Ennek megfelelően a dízel augusztusban a francia közúti üzemanyagpiac 61,9 százalékát adta, 1,8 százalékponttal kevesebbet, mint egy évvel korábban. A repülőgép-üzemanyag forgalma eközben 1,4 százalékkal, 872 ezer köbméterre emelkedett.