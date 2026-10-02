Fejvesztve hagyják hátra dízelautóikat az európaiak, ennél már minden jobb – sokan meglepő közlekedési eszközt választanak
Európa több nagy autópiacán látványosan fogy a dízel iránti étvágy, és már a benzinesek is jobban tartják magukat. Spanyolországban több mint két évtizedes mélypontra zuhant a közúti gázolaj augusztusi forgalma, Franciaországban még ennél is nagyobb volt a visszaesés, Olaszországban pedig szintén évek óta nem fogyott ilyen kevés dízel az utakon. Ezzel párhuzamosan a repülés üzemanyag-felhasználása sorra dönti a szezonális rekordokat.
Történelmi mélyponton a spanyol dízeleladás
Spanyolországban augusztusban 1,67 millió tonna közúti dízel fogyott, ami 5,4 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. A CORES adatai szerint az év nyolcadik hónapjában 2003 óta egyszer sem mértek ilyen alacsony értéket.
Ezzel szemben a spanyolországi benzinértékesítés éves összevetésben 6,2 százalékkal, 713 ezer tonnára emelkedett, ami ugyancsak 2003 óta nem látott augusztusi csúcsot jelent.
A repülőgép-üzemanyag fogyasztása közben 5,4 százalékkal, 799 ezer tonnára nőtt, aminél több kerozin egyetlen augusztusban sem fogyott Spanyolországban az 1969-ig visszanyúló adatsor tanulsága szerint.
Franciaországban 6,6 százalékos visszaesést regisztráltak a közúti üzemanyag-értékesítésben
Ugyanakkor a spanyol adatok nem egyedülállók, ugyanis Franciaországban augusztusban 9,2 százalékkal, 2,22 millió köbméterre zuhant a dízel értékesítése az Ufip Energies & Mobilités adatai szerint. A benzinforgalom ennél jóval kisebb mértékben, 2 százalékkal, 1,36 millió köbméterre csökkent.
A két fő közúti üzemanyagból együttesen 3,58 millió köbméter fogyott, ami 6,6 százalékos éves visszaesés. A francia közúti üzemanyag-értékesítés ezzel már az ötödik egymást követő hónapban csökkent.
Az év első nyolc hónapjában összesen 5 százalékkal maradt el a közúti üzemanyagok forgalma az egy évvel korábbitól. Philippe Casbas, az Ufip EM elnöke szerint ekkora visszaesésre korábban nem volt példa.
Ennek megfelelően a dízel augusztusban a francia közúti üzemanyagpiac 61,9 százalékát adta, 1,8 százalékponttal kevesebbet, mint egy évvel korábban. A repülőgép-üzemanyag forgalma eközben 1,4 százalékkal, 872 ezer köbméterre emelkedett.
Olaszországban is kiugró számokat produkált a légiközlekedés
Hasonló folyamat látszik Olaszországban is, ahol augusztusban 1,77 millió tonna közlekedési dízel fogyott, 0,3 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál, aminél alacsonyabb augusztusi értéket 2014 óta nem mértek.
Benzinből viszont 815 ezer tonnát értékesítettek, ami 3 százalékos éves növekedés és 2011 óta a legerősebb augusztusi adat.
A légi közlekedés itt is kiugró számokat produkált. A kerozin értékesítése 5,8 százalékkal, 543 ezer tonnára emelkedett, ezzel az olasz adatsor 2002-es kezdete óta új augusztusi rekord született.
Közben a héten jelentések szerint európai országok – köztük a
- britek,
- franciák
- és németek
– vésztanácskozást tartottak az üzemanyaghelyzet miatt keletkezett feszültség enyhítésének érdekében. Az Európai Unió közös álláspont kialakítását koordinálja, miután Washington több országot is megkeresett a stratégiai készletek felszabadításának ügyében. Az Európai Bizottság csütörtöki tájékoztatóján Anna-Kaisa Itkonen energiaügyi szóvivő nyitva hagyta a blokk lehetőségeit, mondván, hogy az EU „szükség esetén intézkedni fog”, és magas szintű egyeztetések zajlanak az Egyesült Államokkal.