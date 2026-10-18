Nagy logisztikai bűvészmutatványba torkollhat az amerikai-orosz dízelmegállapodás, ezt sokan megérezhetik – áll a ribillió az egyezség felett, de most kemény elemzői ítélet jött

Donald Trump nemrég nagy lendülettel – és többek között Zelenszkij ukrán elnök nem sokkal későbbi nyilvános ellenzése mellett – jelentette be, hogy orosz dízelszállításokkal próbálnak enyhíteni az amerikai olajpiacra, s így részben a világpiacra is nehezedő nyomáson. Oroszország közben maga is finomítási és ellátási gondokkal küzd az energetikai infrastruktúráját ért ukrán támadások miatt. A Standard Chartered elemzői – derül ki az Oil Price összeállításából – pedig elemzésükben arra utalnak, hogy a dízelmegállapodásnak nagyobb lehet a füstje, mint a lángja, már ami a világpiacot illeti.

Dízelmegállapodás: az orosz dízelszálíltások aligha oldják meg a világpiaci gondokat – egy orosz olafinomító (illusztráció)

Fotó: Quality Stock Arts / Shuttertock

Kínálati szempontból hiábavaló lehet a dízelmegállapodás egy elemzés szerint

A brit multifunkcionális bank összegzése szerint a bejelentés ellenére is magasak maradhatnak az energiaárak, mivel a globális kínálat bővülését az orosz finomítói kapacitások sérülései, a szankciók és a közel-keleti konfliktusok egyaránt korlátozzák.

A bank szakértői szerint

a kőolajpiacon a kockázatok továbbra is az áremelkedés irányába mutatnak, miközben

a politikai megállapodások önmagukban nem képesek helyreállítani a normális piaci működést.

A hét második felében az olajárak vegyesen mozogtak, mivel az amerikai szankciók Oroszországgal szembeni enyhítésének lehetősége lefelé hatott a nemzetközi benchmarkra, miközben a közel-keleti hajók elleni támadások támaszt inkább az emelkedés irányába mozgatták az árakat.

Az összegzés után érdemes lehet azt is áttekinteni, milyen magyarázatot fűztek állításaikhoz az elemzők, és milyen közvetlen előzmények kapcsolódnak a meglepőnek tűnő megállapodáshoz.

Trump orosz dízelt ígért, de honnan lesz rá kapacitás?

Az amerikai félidős választások közeledtével – amelyeket november 3-án tartanak – politikai szempontból is felértékelődött a magas üzemanyagárak mérséklésének kérdése. Az amerikai-orosz megállapodás után Moszkva nem tétlenkedett sokáig: mint megíruk, október 10-én az orosz kormány elrendelte az orosz dízelexport-tilalom részleges feloldását.

Trump ugyanis a múlt héten, október 9-én azt jelentette be, hogy Oroszország „azonnal” több mint 300 ezer tonna dízelt szállít az Egyesült Államoknak és a nemzetközi piacokra. Novemberben további 500 ezer tonnát, ezt követően pedig még egymillió tonnát helyezett kilátásba, majd további hárommillió tonnáról beszélt, az orosz finomítók állapotától függően.