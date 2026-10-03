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Dízelt is piacra dob a G7, hogy letörje az üzemanyagárakat – azonnal érezni fogjuk a beavatkozás hatását, de van egy komoly bökkenő

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A G7 azonnal megkezdi a stratégiai olajkészletek összehangolt felszabadítását az energiapiaci feszültségek enyhítésére. A rendkívüli intézkedéscsomag egyik különlegessége, hogy a korábbi, elsősorban nyersolajra koncentráló beavatkozásokkal szemben ezúttal közvetlenül finomított gázolaj is kerül a piacra az elszálló dízelárak miatt. A cél a globális üzemanyag-ellátás szűk keresztmetszeteinek gyors enyhítése.
VG
2026.10.03, 06:41
Frissítve: 2026.10.03, 06:43

Rendkívüli készletfelszabadítással próbálja mérsékelni az olaj- és üzemanyagpiacokon kialakult feszültséget a G7. A világ vezető ipari hatalmai a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) koordinációjával összesen 100 millió hordó olajat engednek piacra négy hónap alatt. A lépés egyik legfontosabb újdonsága, hogy a készlet nem kizárólag nyersolajból áll. A tervezett csomag fele, 50 millió hordó kész dízel, a másik fele pedig 50 millió hordó nyersolaj. A késztermékek közvetlen piacra juttatásával a G7 a finomítói kapacitások szűkösségéből fakadó problémát is igyekszik kezelni.

dízel, dizel, benzin, gázolaj üzemanyag, tankolás
Dízel is érkezhet a készletfelszabadítással (illusztráció)
Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

Dízel és olaj is jön, bár hivatalosan nem tudni, mely országok kaphatják

A hivatalos G7-közlemény nem tartalmaz országonkénti bontást, de a tárgyalások alapját képező francia javaslat egyenlő arányban számolt a két terméktípussal.

A beavatkozás teljes időtartama négy hónap, a dízel esetében azonban ennél jóval gyorsabb hatással számolnak. 

A késztermékek jelentős részét előrehozzák, és már az első húsz napban piacra dobják.

Ez azért fontos, mert a kész dízel közvetlenül felhasználható, szemben a nyersolajjal, amelynek előbb el kell jutnia a finomítóba, majd feldolgozás után kerülhet csak a fogyasztókhoz.

A készleteket a tagállamok stratégiai tárolóiból a logisztikai rendszerekbe, többek között

  • csővezeték-hálózatokba, és 
  • kikötői terminálokba juttatják. 

Így a kínálat növelése gyorsabban megvalósítható, mint egy kizárólag nyersolajra épülő készletfelszabadítás esetében.

A G7 közben a finomítói oldalon is beavatkozna. A tagállamok összehangolják a finomítók karbantartási ütemterveit, ahol lehet, átmenetileg növelik a kapacitáskihasználtságot, és a jelentős finomítói kapacitással rendelkező külső partnerekkel is együttműködnek a dízeltermelés fokozása érdekében.

Először a dízel ára reagálhat

A piaci beavatkozás hatása több lépcsőben jelentkezhet. Az első reakció már a bejelentés után megjelenhet az olajárakban, mivel a kereskedők nemcsak az aktuális kínálatot, hanem a jövőbeni ellátási kilátásokat is beárazzák.

A stratégiai készletek felszabadítása így már önmagában mérsékelheti az ellátási aggodalmakat és az olajárba beépült geopolitikai kockázati prémiumot.

A fizikai piacon ugyanakkor a dízel lehet az első, amelynél érzékelhetővé válik a beavatkozás.

 Ha a készletek jelentős része valóban az első húsz napban piacra kerül, akkor 1–3 héten belül megjelenhet a kínálatbővülés hatása a nagykereskedelmi árakban.

Ez a dízel mellett közvetetten a fűtőolaj és más középpárlatok piacára is hatással lehet.

A nyersolajnál lassabb folyamat várható. A stratégiai készletnek el kell jutnia a finomítókhoz, majd a feldolgozást követően az üzemanyagnak a kereskedőkhöz és a fogyasztókhoz. Emiatt a nyersolaj-kínálat növekedésének teljes hatása inkább egy-két hónapos időtávon válhat érzékelhetővé.

A G7 nem tudja eltüntetni a közel-keleti kockázatot

A 100 millió hordós készletfelszabadítás jelentős mennyiség, de bökkenőt jelent, hogy önmagában nem feltétlenül jelent tartós olajárzuhanást. A beavatkozás elsősorban arra alkalmas, hogy tompítsa az akut kínálati sokkot és mérsékelje az árak szélsőséges kilengéseit.

A geopolitikai kockázatok azonban továbbra is meghatározzák az olajpiacot. Ha a közel-keleti konfliktus eszkalálódik, és emiatt tartósan sérülnek a Perzsa-öbölből induló szállítások, a készletfelszabadítás hatása gyorsan elolvadhat.

Különösen érzékeny pont a Hormuzi-szoros, amely a globális olajkereskedelem egyik legfontosabb útvonala.

A G7 ezért a készletek megnyitása mellett a termelési és finomítói kapacitások növelésével is próbálja stabilizálni a piacot. A cél nem pusztán az olajárak megfékezése, hanem annak megakadályozása, hogy a dízelhiány tovább gyűrűzzön a gazdaságba, és újabb költségnyomást okozzon a vállalatoknak és a háztartásoknak.

Az Európai Bizottság szerint a G7 vezetői a rendkívüli energiapiaci helyzetről tartott virtuális egyeztetésen arra jutottak, hogy az olajpiac fokozódó volatilitása és 

az árak emelkedése már a gazdasági stabilitást, valamint a háztartások és vállalkozások helyzetét is veszélyezteti.

A készletfelszabadítás végrehajtása ezért azonnal megkezdődik, a teljes, 100 millió hordós mennyiséget pedig négy hónap alatt juttathatják piacra.

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