Dízelt is piacra dob a G7, hogy letörje az üzemanyagárakat – azonnal érezni fogjuk a beavatkozás hatását, de van egy komoly bökkenő

Rendkívüli készletfelszabadítással próbálja mérsékelni az olaj- és üzemanyagpiacokon kialakult feszültséget a G7. A világ vezető ipari hatalmai a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) koordinációjával összesen 100 millió hordó olajat engednek piacra négy hónap alatt. A lépés egyik legfontosabb újdonsága, hogy a készlet nem kizárólag nyersolajból áll. A tervezett csomag fele, 50 millió hordó kész dízel, a másik fele pedig 50 millió hordó nyersolaj. A késztermékek közvetlen piacra juttatásával a G7 a finomítói kapacitások szűkösségéből fakadó problémát is igyekszik kezelni.

Dízel is érkezhet a készletfelszabadítással (illusztráció)

Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

Dízel és olaj is jön, bár hivatalosan nem tudni, mely országok kaphatják

A hivatalos G7-közlemény nem tartalmaz országonkénti bontást, de a tárgyalások alapját képező francia javaslat egyenlő arányban számolt a két terméktípussal.

A beavatkozás teljes időtartama négy hónap, a dízel esetében azonban ennél jóval gyorsabb hatással számolnak.

A késztermékek jelentős részét előrehozzák, és már az első húsz napban piacra dobják.

Ez azért fontos, mert a kész dízel közvetlenül felhasználható, szemben a nyersolajjal, amelynek előbb el kell jutnia a finomítóba, majd feldolgozás után kerülhet csak a fogyasztókhoz.

A készleteket a tagállamok stratégiai tárolóiból a logisztikai rendszerekbe, többek között

csővezeték-hálózatokba, és

kikötői terminálokba juttatják.

Így a kínálat növelése gyorsabban megvalósítható, mint egy kizárólag nyersolajra épülő készletfelszabadítás esetében.

A G7 közben a finomítói oldalon is beavatkozna. A tagállamok összehangolják a finomítók karbantartási ütemterveit, ahol lehet, átmenetileg növelik a kapacitáskihasználtságot, és a jelentős finomítói kapacitással rendelkező külső partnerekkel is együttműködnek a dízeltermelés fokozása érdekében.

Először a dízel ára reagálhat

A piaci beavatkozás hatása több lépcsőben jelentkezhet. Az első reakció már a bejelentés után megjelenhet az olajárakban, mivel a kereskedők nemcsak az aktuális kínálatot, hanem a jövőbeni ellátási kilátásokat is beárazzák.

A stratégiai készletek felszabadítása így már önmagában mérsékelheti az ellátási aggodalmakat és az olajárba beépült geopolitikai kockázati prémiumot.

A fizikai piacon ugyanakkor a dízel lehet az első, amelynél érzékelhetővé válik a beavatkozás.

Ha a készletek jelentős része valóban az első húsz napban piacra kerül, akkor 1–3 héten belül megjelenhet a kínálatbővülés hatása a nagykereskedelmi árakban.