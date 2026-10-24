Trump most kajakokat és koporsókat vett célba, és ez republikánus szenátortársának adhat új lendületet

A Trump-kormányzat újabb kanadai termékekre terjeszti ki a vámmentességet. A lépés Susan Collins republikánus szenátor újraválasztási kampányának is lendületet adhat Maine államban - írj a a Blooomberg. Collins pénteki közleményében jelentette be, hogy a mentesség bizonyos papír-, műanyag-, gépipari és tengeri algából készült termékekre vonatkozik. A szenátor szerint, Donald Trump intézkedése Maine vidéki és tengerparti gazdaságát, köztük az áfonya-, burgonya- és almatermesztőket, valamint a tengerialga-ágazat szereplőit is segíti.

Donald Trump mostani lévésével szenátortársának akar segíteni. Fotó: Graeme Sloan

„Gazdálkodóink és termelőink közül sokan olyan speciális berendezésekre, csomagolóanyagokra és más Kanadából származó termékekre támaszkodnak, amelyek amerikai beszállítóktól nem szerezhetők be, vagy amelyek helyettesítése jelentős többletköltséggel járna” – fogalmazott Collins. Egy amerikai kormányzati tisztviselő szerint Donald Trump elnök úgy módosítja a vámokat, hogy az új mentességek ellensúlyozására más termékekre vet ki vámokat, így a vámintézkedések összesített hatása változatlan marad.

Donald Trump más szintre emeli a vámháborút

A pénteken közzétett elnöki rendelet értelmében egyes kanadai importtermékek, köztük bizonyos rétegeltlemez-lapok, papíráruk, gépek, hűtőberendezések, valamint csomagolóládák és -dobozok vámját eltörlik. Ezzel párhuzamosan többek között egyes szőnyeg-, kenu- és koporsófajtákra vezetnek be új vámokat. A változások október 30-án lépnek hatályba.

A szoros újraválasztási küzdelem előtt álló Collins kampányában rendszeresen hangsúlyozza, hogy sikerült vámcsökkentéseket elérnie a Maine állambeli fogyasztókat és vállalkozásokat érintő termékek esetében. Hivatala szerint a szenátor Jamieson Greer amerikai kereskedelmi főképviselővel és Howard Lutnick kereskedelmi miniszterrel folytatott egyeztetésein további mentességek bevezetését sürgette.

Troy Jackson demokrata szenátorjelölt pénteken úgy reagált, hogy Collins most „azért akar elismerést, mert egy pohár vízzel próbálja eloltani a tüzet”. Szerinte a republikánus politikus kizárólag azért lépett, mert veszélybe került a szenátusi mandátuma. „Olyan szenátorra van szükségünk, aki szembeszáll Trumppal, nem pedig olyanra, aki gondolkodás nélkül támogatja a politikáját, majd könnyítésekért könyörög az általa is előidézett káosz közepette” – írta Jackson az X-en.