Trump most kajakokat és koporsókat vett célba, és ez republikánus szenátortársának adhat új lendületet
A Trump-kormányzat újabb kanadai termékekre terjeszti ki a vámmentességet. A lépés Susan Collins republikánus szenátor újraválasztási kampányának is lendületet adhat Maine államban - írj a a Blooomberg. Collins pénteki közleményében jelentette be, hogy a mentesség bizonyos papír-, műanyag-, gépipari és tengeri algából készült termékekre vonatkozik. A szenátor szerint, Donald Trump intézkedése Maine vidéki és tengerparti gazdaságát, köztük az áfonya-, burgonya- és almatermesztőket, valamint a tengerialga-ágazat szereplőit is segíti.
„Gazdálkodóink és termelőink közül sokan olyan speciális berendezésekre, csomagolóanyagokra és más Kanadából származó termékekre támaszkodnak, amelyek amerikai beszállítóktól nem szerezhetők be, vagy amelyek helyettesítése jelentős többletköltséggel járna” – fogalmazott Collins. Egy amerikai kormányzati tisztviselő szerint Donald Trump elnök úgy módosítja a vámokat, hogy az új mentességek ellensúlyozására más termékekre vet ki vámokat, így a vámintézkedések összesített hatása változatlan marad.
Donald Trump más szintre emeli a vámháborút
A pénteken közzétett elnöki rendelet értelmében egyes kanadai importtermékek, köztük bizonyos rétegeltlemez-lapok, papíráruk, gépek, hűtőberendezések, valamint csomagolóládák és -dobozok vámját eltörlik. Ezzel párhuzamosan többek között egyes szőnyeg-, kenu- és koporsófajtákra vezetnek be új vámokat. A változások október 30-án lépnek hatályba.
A szoros újraválasztási küzdelem előtt álló Collins kampányában rendszeresen hangsúlyozza, hogy sikerült vámcsökkentéseket elérnie a Maine állambeli fogyasztókat és vállalkozásokat érintő termékek esetében. Hivatala szerint a szenátor Jamieson Greer amerikai kereskedelmi főképviselővel és Howard Lutnick kereskedelmi miniszterrel folytatott egyeztetésein további mentességek bevezetését sürgette.
Troy Jackson demokrata szenátorjelölt pénteken úgy reagált, hogy Collins most „azért akar elismerést, mert egy pohár vízzel próbálja eloltani a tüzet”. Szerinte a republikánus politikus kizárólag azért lépett, mert veszélybe került a szenátusi mandátuma. „Olyan szenátorra van szükségünk, aki szembeszáll Trumppal, nem pedig olyanra, aki gondolkodás nélkül támogatja a politikáját, majd könnyítésekért könyörög az általa is előidézett káosz közepette” – írta Jackson az X-en.
Trump már a múlt hónapban is vámmentességet biztosított az útszóró sónak és több más terméknek, ugyancsak Collins kérésére. Az intézkedést akkor jelentette be, amikor az amerikai–kanadai kereskedelmi tárgyalások összeomlását követően újabb megtorló lépésekről döntött. Kanada szintén módosította saját válaszvámjait, és kivette azok hatálya alól a tengeri élelmiszereket.
„Az elnök Kanada amerikai kereskedelmet továbbra is hátrányosan megkülönböztető intézkedéseire és újabb megtorló lépéseire reagál, azzal a céllal, hogy megvédje az amerikai gazdálkodókat, gyártókat és munkavállalókat” – közölte Matthew Middleton, a Fehér Ház szóvivője. A vámintézkedések módosítására akkor kerül sor, amikor az Egyesült Államok és Kanada közötti kereskedelmi tárgyalások továbbra is holtponton vannak. Augusztus óta, amikor a vámmegállapodásról folytatott egyeztetések kudarcba fulladtak, nem került sor újabb érdemi tárgyalásokra.
Collins a novemberi választáson mandátumuk megtartásáért küzdő republikánus szenátorok egyik legveszélyeztetettebb tagja, bár a demokratáknak korábban többszöri próbálkozás ellenére sem sikerült legyőzniük. A mostani intézkedésre olyan időszakban kerül sor, amikor az országos és helyi közvélemény-kutatások szerint a választók kedvezőtlenül ítélik meg a republikánusok megélhetési költségekkel kapcsolatos politikáját, valamint Trump Irán ellen folytatott háborúját.
Collins korábban többször is rácáfolt a közvélemény-kutatásokra, és kedvezőtlen politikai környezetben is sikerült megőriznie szenátusi mandátumát. Most azonban az emelkedő árakkal is meg kell küzdenie. Különösen a lakhatás és az üzemanyag drágulása nehezíti sok Maine állambeli lakos megélhetését. Jackson a vámintézkedések miatt rendszeresen bírálja Collinst. A demokrata jelölt szerint a szenátor a nagy befolyással rendelkező költségvetési bizottság elnökeként sokkal határozottabban is felléphetne, és pozícióját kihasználva rákényszeríthetné Trumpot a vámok eltörlésére.
Collins eközben igyekszik távolságot tartani az elnöktől. Egy közelmúltbeli választási vitában úgy fogalmazott, hogy „nem éppen ő Trump kedvenc szenátora”. A republikánus politikus saját eredményeként állítja be, hogy több esetben is sikerült visszaszorítania Trump vámpolitikai törekvéseit, például amikor elérte az útszóró só vámmentességét. Jackson erre a választási vitában azzal vágott vissza, hogy Maine lakói „nem ehetnek útszóró sót”.
A kereskedelmi konfliktus nemcsak a fogyasztói árakat emelte meg, és Maine gazdasági ágazatait, köztük a mezőgazdaságot sújtotta, hanem az állam idegenforgalmának is jelentős károkat okozott. Az olyan népszerű üdülőhelyek, mint Bar Harbor és Ogunquit, megszenvedik, hogy a Trump politikája miatt felháborodott kanadaiak közül sokan lemondanak a határ menti amerikai államba tervezett, korábban megszokott nyaralásukról.