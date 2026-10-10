Donald Trump pénteken panaszkodott, hogy nem kapta meg a 2026-os Nobel-békedíjat, abban az évben, amikor háborút kezdett Iránnal – írja a Guardian.

Nagyon dühös Donald Trump, amiért idén sem ő kapta a Nobel-békedíjat: bírálta Norvégiát, és beszólt a díjazottnak is – "Az ENSZ-nél dolgozik, senki sem hallott róla" Fotó: Bonnie Cash

A New York állambeli Syracuse-ban tartott, más republikánus jelöltek számára szervezett gyűlésen az amerikai elnök beszédének egy hosszú részét a Nobel-bizottsággal kapcsolatos sérelmeinek szentelte.

Az Amerikai Egyesült Államoknak, amelyet én képviselek elnökként, meg kellett volna kapnia a Nobel-békedíjat, de nem kapta meg. Ez pedig kitörölhetetlen szégyenfolt Norvégia országán, és azokon az embereken, akik ilyen szégyenletes és kínos döntést hoztak

– mondta Trump. Hozzátette: a Nobel-békedíjat örökre hiteltelenné tette egy maroknyi radikális ideológus, akik antidemokrácia-ellenesek és valójában a civilizáció ellenségei. Majd leszögezte, "nem fogjuk elfelejteni, Norvégia, hogy nem te adtad ezt a díjat.”

Trump felsorolta azokat a háborúkat is, amelyeket rendezett, igaz, hozzátette: „Még kettőt rendezni vagy megnyerni készülök: Iránt és az Oroszország-Ukrajna konfliktust.”

Trump azt is mondta,, hogy mindkét háborút „gyorsan” befejezi. „Megmondom mit” – tette hozzá komoran. „Irán nagyon gyorsan cselekedni fog: vagy mindent odaad nekünk, vagy megszűnik létezni.”

„Ezenkívül megakadályoztam, hogy Irán atomfegyverhez jusson, és felrobbantsa az egész Közel-Keletet, sőt végső soron messze azon túl is, beleértve Európát, talán az Egyesült Államokat is, és több életet mentettem meg, mint bárki más a történelemben” – állította Trump, annak ellenére, hogy az amerikai hírszerző ügynökségek 2025-ben arról számoltak be a Kongresszusnak , hogy Irán 2003-ban valójában felfüggesztette az atomfegyverek megszerzésére irányuló törekvéseit.

Beszólt a díjazottnak

„Mindezen hihetetlen eredmények ellenére a Nobel-díjat ma egy liberális embernek adták át, aki az ENSZ-nél dolgozik, és akiről senki sem hallott” – mondta Trump Navi Pillayról , a dél-afrikai ENSZ korábbi emberi jogi főbiztosáról, aki elnökölt abban az ENSZ-bizottságban , amely megállapította, hogy Izrael bűnös a gázai népirtásban.







