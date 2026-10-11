Ukrajna és Oroszország megállapodott egy energetikai tűzszünetnek nevezett megállapodásban - ezt jelentette be Donald Trump amerikai elnök a közösségi oldalán. Trump szerint a tűzszünet azonnal hatályba lép, ugyanakkor ezt még Kijevből és Moszkvából sem erősítették meg.

Rendkívüli bejelentést tett Donald Trump: energetikai tűzszünet lép életbe Oroszország és Ukrajna között − a világ most Moszkva és Kijev válaszára vár Fotó: Andrey Rudakov

Rendkívüli bejelentést tett Donald Trump: energetikai tűzszünet lép életbe Oroszország és Ukrajna között − a világ most Moszkva és Kijev válaszára vár

A bejelentés néhány nappal azután érkezett, hogy Trump beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és a két fél bejelentett egy megállapodást az orosz dízelolaj piacainak ellátásáról. A CNN szerint a pénteki dízelmegállapodás bejelentése után Miamiban megkezdődtek a tárgyalások ukrán és amerikai vezetőkkel, köztük Trump vejével, Jared Kushnerrel és Steve Witkoff különmegbízottal.

Ugyanakkor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök élesen bírálta az amerikai elnök döntését, mivel az szerinte "befektetés egy olyan háborúba, amelynek véget kell vetni, nem pedig el kell hosszabbítani."

Trump választa sem maradt el, szombaton azt nyilatkozta, hogy Ukrajnának új vezetőt kellene választania.

Azt javaslom, hogy Ukrajnának legyen egy új vezetője, aki képes alkukat kötni… Valamiért Zelenszkij soha nem köt alkukat

– mondta az elnök. Az Axios ugyanakkor azt írta, hogy a megállapodást Putyinnal azért kötötte meg Trump, mert Volodimir Zelenszkij figyelmen kívül hagyta az orosz finomítók elleni támadások beszüntetésére vonatkozó amerikai kérést.

Zelenszkij szintén tűzszünetet szorgalmazott

Trump bejelentése röviddel azután érkezett, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ma korábban kijelentette, hogy Ukrajna kész leállítani az orosz olajfinomítók támadását, feltéve, hogy Oroszország egyidejűleg leállítja az ukrán energiainfrastruktúra elleni összes támadást. Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy egy ilyen megállapodásnak „valódi garanciákat” kell tartalmaznia, hozzátéve, hogy a puccs megállítása korábban is lehetséges lett volna, de Vlagyimir Putyin ezt nem akarta.

„Az európai háború valódi oka Oroszország és kizárólag Oroszország” – mondta Zelenszkij, anélkül, hogy konkrétan Trump megjegyzéseire utalt volna. „Lehetséges már ma megállítani az energiainfrastruktúra elleni csapásokat, de Putyin nem akarja ezt megtenni" - tette hozzá a Reuters tudósítása szerint.