Átjutott a szigorúan szűrt határokon az ebola, meghalt az első beteg: könnyen elérheti Európát is a vírus
A férfi körülbelül egy hónappal korábban lett beteg Kongóban, ahol több egészségügyi intézményben is kezelték. Ezután közúton Ugandába utazott, majd október 3-án repülővel érkezett Nairobiba. A kenyai egészségügyi minisztérium szerint a beteget a Jomo Kenyatta nemzetközi repülőtéren is szűrték, ám az ebolafertőzést csak később, egy nairobi kórházban azonosították – számolt be arról az Africanews. A Bundibugyo-vírustörzs jelenlétét két laboratórium is megerősítette. A férfi október 5-én meghalt.
Májusban tört ki a most zajló ebolajárvány – csődött mondhatott a határokon a szűrés
Az eset különösen azért aggasztó, mert a beteg több országon keresztül, közúton és repülővel is utazott. Az Africa CDC főigazgatója, Jean Kaseya szerint azt kell megvizsgálni, hogyan fordulhatott elő, hogy
egy fertőzött ember ilyen hosszú utat tett meg anélkül, hogy a hatóságok észlelték volna a betegséget.
A kenyai eset ezért nem pusztán egy újabb fertőzés, hanem a határokon átívelő járványügyi védekezés komoly tesztje is.
A kenyai hatóságok jelentősen szigorították az ellenőrzéseket. Öt egészségügyi intézményt jelöltek ki ebolás betegek kezelésére, összesen 241 elkülönítő ággyal, és további kapacitások kialakításán dolgoznak. A repülőtéren külön ellenőrzési kaput jelöltek ki a járvány által érintett országokból érkező utasok számára, miközben egy telefonos forródrót-szolgáltatást is elindítottak.
A fertőzött férfival kapcsolatba kerültek felkutatását is felgyorsították:
- a kezdetben azonosított 55 kontakt mellé további két személyt találtak, így
- a nyilvántartott kontaktszemélyek száma 57-re emelkedett.
Közülük tízen már karanténban vannak, és naponta ellenőrzik őket. A hatóságoknak ugyanakkor a beteg repülőjáratának utasait és személyzetét is fel kell kutatniuk.
A kenyai eset Európa, így Magyarország szempontjából sem teljesen közömbös.
Kenya jelentős turisztikai célpont, ezért a nemzetközi utasforgalom miatt egy Afrikán belül terjedő járvány esetében mindig felmerül a további országokba történő behurcolás kockázata, ami magyarázza az aggodalmat amiatt, mert a beteg férfi átjuthatott a határokon.
A WHO ugyanakkor nem javasol általános utazási korlátozásokat.
Több mint 8600 eset, 4100 halott eddig a mérleg
A probléma gyökere továbbra is Kongóban van. Az országban október 5-ig 8603 igazolt Ebola-esetet és 4148 kapcsolódó halálesetet jelentettek.
A járvány már hét tartomány 64 egészségügyi körzetét érinti, miközben 896 beteget kezelnek elkülönítve.
Az Ituri tartomány továbbra is a legsúlyosabban érintett térség: itt több mint 6400 esetet és csaknem 3000 halálesetet regisztráltak.
A mostani járványt a Bundibugyo ebolavírus okozza. Ez különösen komoly problémát jelent, mert a korábban alkalmazott ebolavakcinák elsősorban a Zaire-vírustörzs ellen nyújtanak védelmet, a Bundibugyo ellen pedig jelenleg nincs jóváhagyott vakcina vagy specifikus kezelés. Kísérleti gyógyszeres kezelések és kutatások ugyanakkor már zajlanak.
A vírus terjedését ráadásul nem könnyű követni. A járvány kezdeti gócpontjaihoz képest már sokkal nagyobb terület érintett, miközben a konfliktusok, a lakosság elvándorlása, a gyenge egészségügyi infrastruktúra és a hatóságokkal szembeni bizalmatlanság is nehezíti a munkát.
A védekezés egyik kulcsa a kontaktszemélyek minél teljesebb azonosítása lenne. Az Africa CDC korábbi terve szerint egyetlen igazolt fertőzéshez legalább 50 kontaktszemélyt kellene azonosítani és nyomon követni. A gyakorlatban azonban a járvány méretéhez képest jelentős a lemaradás, és az új fertőzések nagy része olyan embereknél jelenik meg, akik korábban nem szerepeltek a követési listákon.
Az ebolavírus először 2014 elején lépte át tömegesen az országhatárokat az eddigi legnagyobb, nyugat-afrikai ebolajárvány során. A Guineából induló járvány napok alatt átlépte a szárazföldi határokat, és megjelent a szomszédos Libériában és Sierra Leonéban, valamint a repülőtereken keresztül távolabbi országokba is eljutott. Ősszel már Nigériában is regisztrálták az első esetet.
1,3 milliárd dollár kellene csak a következő hat hónapra az ebola ellen
A védekezésnek ennek megfelelően komoly pénzügyi ára van. Mint a Bloomberg friss riportjából kiderül, Kongó új, hat hónapos járványügyi akcióterve 1,3 milliárd dolláros forrást igényel.
A nemzetközi felajánlások összege szeptember 23-án már megközelítette a 2,9 milliárd dollárt.
Az Africa CDC szerint azonban nem önmagában a pénzügyi ígéretek nagysága számít: a vállalásokat gyorsan tényleges kifizetésekké, programokká és helyszíni eredményekké kell alakítani.
A finanszírozási probléma azért is különösen fontos, mert a járvány elhúzódása egyre több egészségügyi dolgozót, közösségi munkást, elkülönítő kapacitást, védőfelszerelést és laboratóriumi hátteret igényel. A helyszíni munkát ráadásul az is nehezíti, hogy egyes dolgozók nem kapták meg időben a fizetésüket, ami sztrájkokhoz és a védekezés akadozásához vezetett.
Az Africa CDC szerint a kongói válaszlépésekhez hosszabb távon csaknem 71 ezer közösségi egészségügyi dolgozót kellene mozgósítani a fertőzöttek és kontaktjaik felkutatásához, az elkülönítéshez, a biztonságos temetésekhez és a lakosság tájékoztatásához.
A nemzetközi támogatás nagyságrendje jól mutatja, hogy az ebola elleni védekezés mára nem egyszerűen helyi egészségügyi feladat. A szeptemberi nemzetközi vállalások között az Egyesült Államok 886 millió, az Európai Unió és az Európai Bizottság 568 millió, a Világbank 433 millió, a Járványügyi Alap pedig 221 millió dollárral szerepel.
A járvány gazdasági jelentőségét tovább növeli, hogy a gócpontok között olyan térségek is vannak, amelyek fontos szerepet játszanak a globális nyersanyag-ellátásban. Kelet-Kongóban jelentős aranybányászat zajlik, a munkások, kereskedők és más szereplők folyamatos mozgása pedig megnehezíti a vírus terjedésének feltérképezését.
A bányavidékeken különösen nagy kockázatot jelent a mobilitás - a részletekről ebben a cikkben írtunk a Világgazdaság oldalán.
A halálozás már csökken, de ez még nem jelenti a járvány végét
Vannak ugyanakkor biztató jelek. A jelentett halálesetek száma szeptemberben 29 százalékkal csökkent augusztushoz képest. A szakértők szerint azonban ebből még nem lehet biztosan arra következtetni, hogy a vírus terjedése is hasonló mértékben lassult, mivel a bizonytalan biztonsági helyzet és a közösségi ellenállás több gócpontban akadályozza a felderítést és a jelentést.
Bár a kenyai egészségügyi miniszter szerdai nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy
Kenya nem szenved az ebolajárványtól,
s a vírus felbukkanását elkülönített esetként kezelik, a beteg éppen ezt a problémát világítja meg. A férfi úgy jutott el Kongóból Ugandán át Kenyába, hogy közben több ellenőrzési ponton is áthaladt. Most pedig nemcsak egy halálesettel kell számolni, hanem több tucatnyi kontaktszemély felkutatásával, elkülönítésével és megfigyelésével is.
A járvány elleni küzdelemben így minden egyes új fertőzés újabb költséget is jelent: újabb kontaktkutatást, újabb laborvizsgálatokat, újabb védőfelszereléseket, elkülönítő kapacitást és egészségügyi személyzetet kell biztosítani. Ha pedig a vírus újabb országhatáron jut át, mindezt újabb fronton kell felépíteni.
A kongói ebolajárvány – áll az imént hivatkozott összeállításban – ezért már nem csupán arról szól, hogy sikerül-e megfékezni egy veszélyes vírust. Arról is, hogy a nemzetközi közösség képes-e időben a helyszínre juttatni a védekezéshez megígért milliárdokat, miközben a vírus már megmutatta: a határok önmagukban nem állítják meg.