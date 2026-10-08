Átjutott a szigorúan szűrt határokon az ebola, meghalt az első beteg: könnyen elérheti Európát is a vírus

A férfi körülbelül egy hónappal korábban lett beteg Kongóban, ahol több egészségügyi intézményben is kezelték. Ezután közúton Ugandába utazott, majd október 3-án repülővel érkezett Nairobiba. A kenyai egészségügyi minisztérium szerint a beteget a Jomo Kenyatta nemzetközi repülőtéren is szűrték, ám az ebolafertőzést csak később, egy nairobi kórházban azonosították – számolt be arról az Africanews. A Bundibugyo-vírustörzs jelenlétét két laboratórium is megerősítette. A férfi október 5-én meghalt.

Egészségügyi dolgozók Ruandában egy 2022-es felvétlen egy ebolagyanús férfival (illusztráció)

Fotó: Sam N. Rose / Shutterstock

Májusban tört ki a most zajló ebolajárvány – csődött mondhatott a határokon a szűrés

Az eset különösen azért aggasztó, mert a beteg több országon keresztül, közúton és repülővel is utazott. Az Africa CDC főigazgatója, Jean Kaseya szerint azt kell megvizsgálni, hogyan fordulhatott elő, hogy

egy fertőzött ember ilyen hosszú utat tett meg anélkül, hogy a hatóságok észlelték volna a betegséget.

A kenyai eset ezért nem pusztán egy újabb fertőzés, hanem a határokon átívelő járványügyi védekezés komoly tesztje is.

A kenyai hatóságok jelentősen szigorították az ellenőrzéseket. Öt egészségügyi intézményt jelöltek ki ebolás betegek kezelésére, összesen 241 elkülönítő ággyal, és további kapacitások kialakításán dolgoznak. A repülőtéren külön ellenőrzési kaput jelöltek ki a járvány által érintett országokból érkező utasok számára, miközben egy telefonos forródrót-szolgáltatást is elindítottak.

A fertőzött férfival kapcsolatba kerültek felkutatását is felgyorsították:

a kezdetben azonosított 55 kontakt mellé további két személyt találtak, így

a nyilvántartott kontaktszemélyek száma 57-re emelkedett.

Közülük tízen már karanténban vannak, és naponta ellenőrzik őket. A hatóságoknak ugyanakkor a beteg repülőjáratának utasait és személyzetét is fel kell kutatniuk.

A kenyai eset Európa, így Magyarország szempontjából sem teljesen közömbös.

Kenya jelentős turisztikai célpont, ezért a nemzetközi utasforgalom miatt egy Afrikán belül terjedő járvány esetében mindig felmerül a további országokba történő behurcolás kockázata, ami magyarázza az aggodalmat amiatt, mert a beteg férfi átjuthatott a határokon.

A WHO ugyanakkor nem javasol általános utazási korlátozásokat.