Bejelentette távozását a világ egyik leghatalmasabb pénzügyi intézményének vezére – óriási sakkjátszma kezdődhet a színfalak mögött

Az EKB megerősítette Lagarde távozásának hírét, arról azonban egyelőre nem közölt részleteket, hogy a jegybankelnök milyen tervekkel folytatja pályafutását – írja a Politico. A bejelentés időzítése különösen fontos az európai intézményi pozíciók elosztása szempontjából.

Az EKB elmöke, Christine Lagarde bejelentette, hogy február 7-én távozik posztjáról

Fotó: AFP

Komoly forgolódás várható az EKB körül, sűrű hónapok jönnek

Az EKB hatfős igazgatóságában több meghatározó személyi változás is várható: Isabel Schnabel mandátuma januárban ér véget, és a Nemzetközi Valutaalapnál (IMF) vállalhat vezető tisztséget, míg Philip Lane vezető közgazdász megbízatása májusban jár le. A három vezetői poszt körüli változások lehetőséget teremtenek arra, hogy az uniós tagállamok egy szélesebb körű személyi megállapodás keretében rendezzék az EKB vezetésének jövőjét.

Az egyeztetések során a tagállamok politikai és gazdasági érdekei egyaránt szerepet kaphatnak, miközben az euróövezet monetáris politikájának függetlensége alapvető szempont marad.

A távozás Emmanuel Macron francia elnök számára is fontos politikai lehetőséget jelent. Franciaországban jövőre elnökválasztást tartanak, így Macron még hivatalban lévő államfőként vehet részt Lagarde utódjának kiválasztásában. Ez azért sem mellékes, mert a felmérések szerint Marine Le Pen, a Nemzeti Tömörülés (RN) vezetője és az Európai Unió régóta ismert kritikusa jelenleg az egyik legesélyesebb jelölt az elnöki posztra.

A francia választás kimenetele az uniós politikai erőviszonyokra is hatással lehet, ezért a jegybankelnöki utódlás időzítése túlmutat egy egyszerű személycserén. A következő hónapokban az európai vezetőknek úgy kell megállapodniuk az EKB új elnökéről és a további vezetői kinevezésekről, hogy közben a nemzeti politikai érdekek és az intézmény hosszú távú stabilitása is érvényesüljön.

Késhegyre menő küzdelem folyik az Európai Központi Bankért az európai politikában, pedig Christine Lagarde elnök széke még meg sem ürült. Legkésőbb a jövő év október végén távozik, amikor lejár a mandátuma, de erőteljes a várakozás, hogy sokkal hamarabb. Már készül, és hamarosan meg is jelenik az életrajza: ugyanaz a német újságíró írja, Marc Hujer, aki Arnold Schwarzennegerét jegyezte, mielőtt a testépítő-színész-politikus a kaliforniai kormányzói székből távozott. Az uniós nagypolitikában ugyanakkor már azért megy a harc, kiknek az életrajzába kerüljön új fontos bejegyzés – mutattuk be szeptemberben megjelent elemzésünkben. A mostani bejelentésben újdonságot jelent, hogy Lagarde nem tölti ki mandátumát, lényegében idő előtt távozik február elején.

António Costa: megkezdődik az utód kiválasztása

António Costa, az Európai Tanács elnöke közleményben reagált Lagarde távozására. Mint írta, az EKB elnöke tájékoztatta őt arról a szándékáról, hogy 2027. február 7-én lemond tisztségéről, döntését pedig tiszteletben tartja.