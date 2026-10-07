Franciaország lehet az új Görögország? 2011 óta nem látott jel érkezett a piacról – kényszerhelyzetben az EKB

Az utcai tüntetések és a kötvénypiaci felfordulás egyszerre jelzik, hogy milyen súlyos válságba került Franciaország. A helyzet már az EKB-t is komoly kihívás elé állíthatja: a jegybank és a befektetők között az euróövezeti adósságválság óta nem látott feszültség alakulhat ki.

A francia belpolitikai és gazdaság válság a kötvényhozamok emelkedését idézte elő - az EKB lépéskényszerbe kerülhet az adósságválság megismétlődésének elkerülése érdekében / Fotó: AFP

Miközben egyre inkább fenyeget a kormány bukása és a költségvetési hiány újabb elszállása, az Emmanuel Macron elnök utódlásáért májusban induló jelöltek egyre nagyobb nyomást gyakorolnak az EKB-ra, hogy avatkozzon be a piaci folyamatokba kötvényvásárlásokkal, vagy akár engedje el a tulajdonában lévő francia államadósság egy részét.

A szélsőbal hazaárulással vádolja a jegybankelnököt

A feszültség az elmúlt napokban már fenyegetésekig fajult: a radikális baloldali Jean-Luc Mélenchon kijelentette, hogy hazaárulás miatt eljárást kezdeményezne Emmanuel Moulin, a francia jegybank elnöke ellen, ha megnyeri a választást.

Eddig csak egyetlen olyan országról tudtam, ahol megpróbáltak megfélemlíteni egy jegybankárt: Trump Amerikájáról, Jerome Powell esetében

– mondta Moulin szerdán a France Inter rádióban. „Nem hagyom magam megfélemlíteni. Továbbra is el fogom mondani, amit a mandátumom keretein belül gondolok, és meg fogom védeni az általam vezetett intézményt” - tette hozzá.

A befektetők a politikai és gazdasági válságokra a francia kötvények eladásával reagálnak. A tízéves francia államkötvények hozamfelára a hasonló futamidejű német papírokhoz képest május vége óta több mint kétszeresére nőtt.

A múlt héten 2011, az euróövezeti adósságválság óta nem látott szintre emelkedett.

Bár azóta visszahúzódott erről a csúcsról, szerdán ismét mintegy 12 bázisponttal nőtt, 139 bázispontra.

A bizonytalanságot tovább fokozzák az oktatás finanszírozása és az egyetemi felvételi rendszer miatt kirobbant diáktüntetések. A demonstrációk az elmúlt héten helyenként erőszakba torkolltak, és több ezer embert tartóztattak le.

A döntéshozóknak azonban ezúttal kevés mozgásterük van arra, hogy költekezéssel próbáljanak kilábalni a válságból. A befektetők aggodalmának éppen a felduzzadt költségvetési hiány az egyik alapvető oka.