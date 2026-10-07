Franciaország lehet az új Görögország? 2011 óta nem látott jel érkezett a piacról – kényszerhelyzetben az EKB
Az utcai tüntetések és a kötvénypiaci felfordulás egyszerre jelzik, hogy milyen súlyos válságba került Franciaország. A helyzet már az EKB-t is komoly kihívás elé állíthatja: a jegybank és a befektetők között az euróövezeti adósságválság óta nem látott feszültség alakulhat ki.
Miközben egyre inkább fenyeget a kormány bukása és a költségvetési hiány újabb elszállása, az Emmanuel Macron elnök utódlásáért májusban induló jelöltek egyre nagyobb nyomást gyakorolnak az EKB-ra, hogy avatkozzon be a piaci folyamatokba kötvényvásárlásokkal, vagy akár engedje el a tulajdonában lévő francia államadósság egy részét.
A szélsőbal hazaárulással vádolja a jegybankelnököt
A feszültség az elmúlt napokban már fenyegetésekig fajult: a radikális baloldali Jean-Luc Mélenchon kijelentette, hogy hazaárulás miatt eljárást kezdeményezne Emmanuel Moulin, a francia jegybank elnöke ellen, ha megnyeri a választást.
Eddig csak egyetlen olyan országról tudtam, ahol megpróbáltak megfélemlíteni egy jegybankárt: Trump Amerikájáról, Jerome Powell esetében
– mondta Moulin szerdán a France Inter rádióban. „Nem hagyom magam megfélemlíteni. Továbbra is el fogom mondani, amit a mandátumom keretein belül gondolok, és meg fogom védeni az általam vezetett intézményt” - tette hozzá.
A befektetők a politikai és gazdasági válságokra a francia kötvények eladásával reagálnak. A tízéves francia államkötvények hozamfelára a hasonló futamidejű német papírokhoz képest május vége óta több mint kétszeresére nőtt.
- A múlt héten 2011, az euróövezeti adósságválság óta nem látott szintre emelkedett.
- Bár azóta visszahúzódott erről a csúcsról, szerdán ismét mintegy 12 bázisponttal nőtt, 139 bázispontra.
A bizonytalanságot tovább fokozzák az oktatás finanszírozása és az egyetemi felvételi rendszer miatt kirobbant diáktüntetések. A demonstrációk az elmúlt héten helyenként erőszakba torkolltak, és több ezer embert tartóztattak le.
A döntéshozóknak azonban ezúttal kevés mozgásterük van arra, hogy költekezéssel próbáljanak kilábalni a válságból. A befektetők aggodalmának éppen a felduzzadt költségvetési hiány az egyik alapvető oka.
Marine Le Pen, a radikális jobboldal elnökjelöltje, aki vezet az elnökválasztási közvélemény-kutatásokban, kedden egy, a hiány drasztikus csökkentését célzó programot ismertetett, ugyanakkor
azt is követelte, hogy az EKB tegyen lépéseket a hitelfelvételi költségek mérséklésére.
Szerinte ez több tízmilliárd eurót szabadítana fel az európai országok számára, amelyet többek között védelemre, a szuverenitás erősítésére és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásra fordíthatnának. „Létfontosságú, hogy párbeszédet kezdjünk az EKB-val annak érdekében, hogy beavatkozzon és enyhítse a kamatterheket, miközben Franciaország visszaveszi az irányítást” – mondta Le Pen.
A hiánycsökkentés nem az EKB dolga
Moulin elutasította ezt a követelést. Mint mondta, bár Franciaország helyzete súlyos, a kormánynak kell lépéseket tennie és csökkentenie a költségvetési hiányt.
Az EKB-nak nem az a feladata, hogy az egyes országok költségvetési problémáit kezelje – az a feladata, hogy küzdjön az infláció ellen, és azt 2 százalék körül tartsa
– mondta. „Ezért jelenleg nem teljesülnek az EKB beavatkozásának feltételei.”
Az EKB rendelkezik olyan eszközökkel, amelyek segítségével beavatkozhat a piacokon és kötvényeket vásárolhat, ahogyan azt a Covid-világjárvány idején is tette. Mivel azonban mandátuma az árstabilitás biztosítása, és az infláció meghaladja a jegybank 2 százalékos célját, jelenleg éppen az ellenkező irányba halad: kamatemelésekkel szigorítja a monetáris politikát.
A jegybanknak van egy úgynevezett transzmisszióvédelmi eszköze (Transmission Protection Instrument, TPI) is, amelyet 2022-ben hoztak létre, amikor Olaszország miatt alakult ki nyugtalanság a piacokon. Nem világos azonban, hogy Franciaország megfelelne-e azoknak a feltételeknek, amelyek lehetővé tennék az eszköz által elméletileg biztosított, nagyszabású kötvényvásárlások megindítását.
Roland Lescure pénzügyminiszter – aki csütörtökön Londonban találkozik befektetőkkel – kedden azt mondta, Franciaország még messze van attól, hogy szüksége legyen az EKB beavatkozására. Hangsúlyozta azt is, hogy a jelenlegi körülmények eltérnek az euróövezeti adósságválság idején tapasztaltaktól, amikor bankok kerültek veszélybe, és egyes országok nehezen tudtak új államadósságot kibocsátani.
A befektetők mindazonáltal egyre inkább azt mérlegelik, hol húzódhatnak a jegybank beavatkozási lehetőségeinek határai, és figyelik, mutatnak-e a döntéshozók bármilyen hajlandóságot a cselekvésre.
A piacok megtanulták, hogy Európa és pénzügyi intézményei válsághelyzetben rendkívül kreatívak tudnak lenni
– mondta Jeremy Batstone-Carr, a Raymond James európai stratégája. „Az, hogy a jelenlegi szabályok és feltételek korlátokat állítanak, még nem jelenti azt, hogy ezeken ne lehetne módosítani.”