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Franciaország lehet az új Görögország? 2011 óta nem látott jel érkezett a piacról – kényszerhelyzetben az EKB

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Franciaország egyre mélyülő politikai és költségvetési válsága már a kötvénypiacokat is megrázta, a befektetők pedig egyre nagyobb kockázati felárat követelnek a francia államadósság finanszírozásáért. Az EKB-ra eközben egyre nagyobb nyomás nehezedik, hogy kötvényvásárlásokkal fékezze meg a hozamok emelkedését, miközben a jegybank szerint ennek jelenleg nincsenek meg a feltételei.
D. GY.
2026.10.07, 15:22
Frissítve: 2026.10.07, 16:07
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Az utcai tüntetések és a kötvénypiaci felfordulás egyszerre jelzik, hogy milyen súlyos válságba került Franciaország. A helyzet már az EKB-t is komoly kihívás elé állíthatja: a jegybank és a befektetők között az euróövezeti adósságválság óta nem látott feszültség alakulhat ki.

Franciaország válság EKB kötvénypiac diáktüntetések
A francia belpolitikai és gazdaság válság a kötvényhozamok emelkedését idézte elő - az EKB lépéskényszerbe kerülhet az adósságválság megismétlődésének elkerülése érdekében / Fotó: AFP

Miközben egyre inkább fenyeget a kormány bukása és a költségvetési hiány újabb elszállása, az Emmanuel Macron elnök utódlásáért májusban induló jelöltek egyre nagyobb nyomást gyakorolnak az EKB-ra, hogy avatkozzon be a piaci folyamatokba kötvényvásárlásokkal, vagy akár engedje el a tulajdonában lévő francia államadósság egy részét.

A szélsőbal hazaárulással vádolja a jegybankelnököt

A feszültség az elmúlt napokban már fenyegetésekig fajult: a radikális baloldali Jean-Luc Mélenchon kijelentette, hogy hazaárulás miatt eljárást kezdeményezne Emmanuel Moulin, a francia jegybank elnöke ellen, ha megnyeri a választást. 

Eddig csak egyetlen olyan országról tudtam, ahol megpróbáltak megfélemlíteni egy jegybankárt: Trump Amerikájáról, Jerome Powell esetében 

mondta Moulin szerdán a France Inter rádióban. „Nem hagyom magam megfélemlíteni. Továbbra is el fogom mondani, amit a mandátumom keretein belül gondolok, és meg fogom védeni az általam vezetett intézményt” - tette hozzá.

A befektetők a politikai és gazdasági válságokra a francia kötvények eladásával reagálnak. A tízéves francia államkötvények hozamfelára a hasonló futamidejű német papírokhoz képest május vége óta több mint kétszeresére nőtt. 

  • A múlt héten 2011, az euróövezeti adósságválság óta nem látott szintre emelkedett.
  • Bár azóta visszahúzódott erről a csúcsról, szerdán ismét mintegy 12 bázisponttal nőtt, 139 bázispontra.

A bizonytalanságot tovább fokozzák az oktatás finanszírozása és az egyetemi felvételi rendszer miatt kirobbant diáktüntetések. A demonstrációk az elmúlt héten helyenként erőszakba torkolltak, és több ezer embert tartóztattak le.

A döntéshozóknak azonban ezúttal kevés mozgásterük van arra, hogy költekezéssel próbáljanak kilábalni a válságból. A befektetők aggodalmának éppen a felduzzadt költségvetési hiány az egyik alapvető oka.

Marine Le Pen, a radikális jobboldal elnökjelöltje, aki vezet az elnökválasztási közvélemény-kutatásokban, kedden egy, a hiány drasztikus csökkentését célzó programot ismertetett, ugyanakkor 

azt is követelte, hogy az EKB tegyen lépéseket a hitelfelvételi költségek mérséklésére. 

Szerinte ez több tízmilliárd eurót szabadítana fel az európai országok számára, amelyet többek között védelemre, a szuverenitás erősítésére és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásra fordíthatnának. „Létfontosságú, hogy párbeszédet kezdjünk az EKB-val annak érdekében, hogy beavatkozzon és enyhítse a kamatterheket, miközben Franciaország visszaveszi az irányítást” – mondta Le Pen.

A hiánycsökkentés nem az EKB dolga

Moulin elutasította ezt a követelést. Mint mondta, bár Franciaország helyzete súlyos, a kormánynak kell lépéseket tennie és csökkentenie a költségvetési hiányt. 

Az EKB-nak nem az a feladata, hogy az egyes országok költségvetési problémáit kezelje – az a feladata, hogy küzdjön az infláció ellen, és azt 2 százalék körül tartsa 

– mondta. „Ezért jelenleg nem teljesülnek az EKB beavatkozásának feltételei.”

Az EKB rendelkezik olyan eszközökkel, amelyek segítségével beavatkozhat a piacokon és kötvényeket vásárolhat, ahogyan azt a Covid-világjárvány idején is tette. Mivel azonban mandátuma az árstabilitás biztosítása, és az infláció meghaladja a jegybank 2 százalékos célját, jelenleg éppen az ellenkező irányba halad: kamatemelésekkel szigorítja a monetáris politikát.

A jegybanknak van egy úgynevezett transzmisszióvédelmi eszköze (Transmission Protection Instrument, TPI) is, amelyet 2022-ben hoztak létre, amikor Olaszország miatt alakult ki nyugtalanság a piacokon. Nem világos azonban, hogy Franciaország megfelelne-e azoknak a feltételeknek, amelyek lehetővé tennék az eszköz által elméletileg biztosított, nagyszabású kötvényvásárlások megindítását.

Roland Lescure pénzügyminiszter – aki csütörtökön Londonban találkozik befektetőkkel – kedden azt mondta, Franciaország még messze van attól, hogy szüksége legyen az EKB beavatkozására. Hangsúlyozta azt is, hogy a jelenlegi körülmények eltérnek az euróövezeti adósságválság idején tapasztaltaktól, amikor bankok kerültek veszélybe, és egyes országok nehezen tudtak új államadósságot kibocsátani.

A befektetők mindazonáltal egyre inkább azt mérlegelik, hol húzódhatnak a jegybank beavatkozási lehetőségeinek határai, és figyelik, mutatnak-e a döntéshozók bármilyen hajlandóságot a cselekvésre. 

A piacok megtanulták, hogy Európa és pénzügyi intézményei válsághelyzetben rendkívül kreatívak tudnak lenni 

– mondta Jeremy Batstone-Carr, a Raymond James európai stratégája. „Az, hogy a jelenlegi szabályok és feltételek korlátokat állítanak, még nem jelenti azt, hogy ezeken ne lehetne módosítani.”

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