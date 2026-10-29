Áll a bál az EKB-nál: Lagarde politikai okokból távozik, miközben az elszabaduló infláció ellenére sem emeltek kamatot - kínos kérdések várnak a jegybankárra
Az Európai Központi Bank (EKB) a várakozásoknak megfelelően változatlanul, 2,5 százalékon hagyta irányadó kamatát. Ugyanakkor továbbra is jelentős az esélye annak, hogy a jegybank december 17-én kamatemelést hajt végre.
A jegybank indoklása szerint "bár az energiaár-sokk teljes hatásai még nem bontakoztak ki, az inflációs alapfolyamatok eddig összességében stabilak maradtak, és a bérek egyelőre nem mutatnak érdemi reakciót. Az energiaár-sokk fokozódása és elhúzódása, valamint a közvetett és másodkörös hatások várhatóan tovább növelik az inflációt, miközben visszafogják a gazdasági növekedést".
Lagarde a döntést követő sajtótájékoztatón kifejtette, hogy "Az energiaár-sokk tovább erősödhet, és az egyéb árakra, valamint a bérekre gyakorolt hatása a jelenleg vártnál jelentősebb lehet. Különösen a földgáz ára emelkedhet, ha az ellátásban további fennakadások jelentkeznek, vagy ha egy szokatlanul hideg tél alacsony gáztárolói készletszintekkel párosul". Hozzátete:
minél hosszabb ideig maradnak magasak az energiaárak, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy közvetett és másodkörös hatásokon keresztül az infláció szélesebb körű gyorsulását idézik elő.
A francia válság komoly fenyegetést jelent
A döntésre a franciaországi költségvetési és politikai válság közepette került sor, amely komoly feszültségeket idézett elő az európai kötvénypiacokon. A tízéves francia államkötvények hozama október 22-én 5,1 százalék fölé emelkedett, 24 éves csúcsot érve el. A magasabb kötvényhozamok növelik a hitelfelvétel költségeit, ami fékezi a gazdaságot és mérsékli az inflációs nyomást. Ez pedig csökkentheti az EKB további kamatemeléseinek szükségességét.
Az EKB nehéz helyzetben van, különösen a francia kötvényhozamok emelkedése miatt, amely az euróövezet egyik legnagyobb és legfontosabb tagállamában növeli a hitelfelvétel költségeit
– mondta Michael Field, a Morningstar vezető európai piaci stratégája. „A további kamatemelések fokoznák a hitelfelvevőkre nehezedő nyomást, ugyanakkor szükség lehet rájuk ahhoz, hogy az infláció visszatérjen a jegybank 2 százalékos céljához” – tette hozzá.
Elszabadulóban az infláció, a kötvénypiac átvette az EKB feladatát
Az Eurostat adatai szerint az euróövezeti infláció
- szeptemberben hároméves csúcsra, 3,8 százalékra gyorsult az augusztusi 3,3 százalékról.
- Az energia- és élelmiszerárakat nem tartalmazó maginfláció 2,4 százalékról 2,5 százalékra emelkedett;
- az energiaárak inflációja az augusztusi 14,3 százalékról 18,9 százalékra ugrott.
Az iráni háború közepette a kőolaj és a földgáz ára tovább emelkedik.
- Októberben eddig a Brent típusú kőolaj 13 százalékkal,
- az európai TTF földgázár pedig 25 százalékkal drágult.
A legutóbbi ülés óta bekövetkezett makrogazdasági fejlemények önmagukban továbbra is indokolnának egy újabb kamatemelést
– mondta Carsten Brzeski, az ING globális makrogazdasági elemzési vezetője. A közgazdász a szeptemberi inflációs adatokra és az euróövezeti gazdaság tartós ellenálló képességére hivatkozott. Brzeski szerint azonban a francia válság nyomán megugró kötvényhozamok már önmagukban is szigorítják a monetáris kondíciókat. „A német kötvényhozamok szeptemberi ülés óta bekövetkezett emelkedése nagyjából ugyanolyan hatást gyakorolt a növekedésre és az inflációra, mint egy további 25 bázispontos kamatemelés. Franciaország esetében ez inkább egy 50 bázispontos emelésnek felel meg. Más szóval a kötvénypiac átvette az EKB feladatát” - fejtette ki.
Ulrike Kastens, a DWS vezető közgazdásza szerint bár az EKB továbbra is a monetáris szigorítás felé hajlik, kommunikációja az október 29-i ülésen várhatóan jóval óvatosabbá válik. A tízéves francia és német államkötvények hozama közötti különbség 2011 óta nem látott szintre emelkedett, mivel a befektetők egyre magasabb kockázati felárat követelnek a kockázatosabbnak tartott francia állampapírok tartásáért.
Kastens szerint az EKB rendelkezik olyan eszközökkel, amelyeket bevethet, ha a piaci feszültségek más országokra vagy piaci szegmensekre is átterjednek, és veszélyeztetik a monetáris politika hatékony transzmisszióját.
Decemberben jöhet a kamatemelés
Michael Field, a Morningstar stratégája szerint decemberben nagyobb esély van egy újabb kamatemelésre. Az EKB Kormányzótanácsának december 17-i ülésén a jegybank friss inflációs és növekedési előrejelzéseit is közzéteszik.
- A származtatott termékek piacán jelenleg közel 84 százalékos valószínűséget tulajdonítanak annak, hogy a jegybank decemberben 25 bázisponttal emeli a kamatokat.
- Ha októberben nem változnak a kamatok, egy ilyen lépés 2,75 százalékra emelné a betéti kamatot.
Carsten Brzeski szerint decemberre az is világosabbá válhat, hogy az energiaárak emelkedése milyen mértékben gyűrűzik át a gazdaság más területeire. "Eddig a magasabb energiaárak alig jelentek meg a gazdaság többi részében. Ha ez így marad, csökken a további kamatemelések szükségessége. Ha azonban az áremelkedések továbbgyűrűznek, nő az újabb kamatemelések valószínűsége” – mondta.
Tovább emelkedhet az infláció?
Az EKB arra számít, hogy az infláció 2027 első felében is jóval a célérték felett marad, és csak az év vége felé térhet vissza a 2 százalék körüli szintre.
A következő hónapokban az infláció várhatóan tovább gyorsul, és elérheti, sőt meg is haladhatja a 4 százalékot
– mondta Ulrike Kastens.
Jörg Krämer, a Commerzbank vezető közgazdásza szerint bár a maginfláció egyelőre csak lassan emelkedik, a részletes inflációs adatokból már látható, hogy a magas energiaárak a termékek és szolgáltatások árait is felfelé hajtják.
„Jövőre ez a közvetett hatás várhatóan érezhetően erősödik, ami tovább növeli a maginflációt” – mondta Krämer.
A közgazdász arra számít, hogy a következő tizenkét hónapban a maginfláció fokozatosan 3 százalék fölé emelkedik. Ebben az esetben az EKB-nak ismét felfelé kellene módosítania inflációs előrejelzéseit, és valószínűleg kamatot is kellene emelnie.
Folytatódhatnak a kamatemelések 2027-ben?
A 2027-es kilátások jóval bizonytalanabbak, különösen Franciaország költségvetési problémái miatt. A közgazdászok véleménye megoszlik arról, hogy az EKB folytatja-e a monetáris szigorítást, vagy hosszabb szünetet tart. A pénzügyi piacok továbbra is egy újabb, 25 bázispontos kamatemelésre számítanak 2027 első felében. Ezt a lépést a piaci árazások már nagyrészt a jegybank március 18-i ülésére valószínűsítik. A szeptember 9-i ülésre egy további kamatemelés is beárazódott, ami azt jelenti, hogy
a betéti kamat 2027 harmadik negyedévére akár 3,25 százalékra is emelkedhet.
Holger Schmieding, a Berenberg vezető közgazdásza szerint a piacok túlbecsülik a nagy jegybankok további kamatemeléseinek mértékét.
„Bár ezek a jegybankok a következő hónapokban várhatóan tovább emelik a kamatokat, 2027-ben már változatlan kamatszintekre számítunk, mivel az olajárak valószínű korrekciója önmagában is enyhíti majd az inflációs nyomást” – fogalmazott.
Ulrike Kastens, a DWS közgazdásza szintén óvatos a további EKB-kamatemelések lehetőségével kapcsolatban. Kiemelte, hogy a magasabb finanszírozási költségek és energiaárak fékezik a gazdaságot. Franciaország megoldatlan költségvetési és politikai problémái pedig elnyújthatják ezeket a kedvezőtlen hatásokat.
Kínos kérdések várnak Christine Lagarde-ra
A Reuters értesülései szerint a Világgazdasági Fórum (WEF) akár már a jövő hónapban Christine Lagarde-ot nevezheti ki új elnökének. Lagarde mandátuma hivatalosan 2027 októberében jár le, ám hónapok óta keringenek híresztelések arról, hogy idő előtt távozhat posztjáról. A jegybankár ma be is jelentette, hogy idő előtt távozik.
A távozás lehetővé teszi, hogy az EU vezetői még a tavaszi francia elnökválasztás előtt megállapodjanak Lagarde utódjáról.
A közvélemény-kutatások alapján a választáson a Marine Le Pen által vezetett radikális jobboldal győzelme valószínű.
Lagarde idő előtti távozása egy szélesebb körű személyi megállapodás előtt is megnyithatná az utat, amely az EKB két másik vezető tisztségét is érintené.
- Az egyik Isabel Schnabel igazgatósági tagsága, aki szeptemberben jelentette be, hogy mandátumának lejárta előtt távozik.
- A másik Philip Lane vezető közgazdász pozíciója, akinek mandátuma 2027 májusában jár le.