Áll a bál az EKB-nál: Lagarde politikai okokból távozik, miközben az elszabaduló infláció ellenére sem emeltek kamatot - kínos kérdések várnak a jegybankárra

Az Európai Központi Bank (EKB) a várakozásoknak megfelelően változatlanul, 2,5 százalékon hagyta irányadó kamatát. Ugyanakkor továbbra is jelentős az esélye annak, hogy a jegybank december 17-én kamatemelést hajt végre.

Christine Lagarde politikai érdekek miatt távozik az EKB éléről, miközben robbanással fenyeget az infláció / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A jegybank indoklása szerint "bár az energiaár-sokk teljes hatásai még nem bontakoztak ki, az inflációs alapfolyamatok eddig összességében stabilak maradtak, és a bérek egyelőre nem mutatnak érdemi reakciót. Az energiaár-sokk fokozódása és elhúzódása, valamint a közvetett és másodkörös hatások várhatóan tovább növelik az inflációt, miközben visszafogják a gazdasági növekedést".

Lagarde a döntést követő sajtótájékoztatón kifejtette, hogy "Az energiaár-sokk tovább erősödhet, és az egyéb árakra, valamint a bérekre gyakorolt hatása a jelenleg vártnál jelentősebb lehet. Különösen a földgáz ára emelkedhet, ha az ellátásban további fennakadások jelentkeznek, vagy ha egy szokatlanul hideg tél alacsony gáztárolói készletszintekkel párosul". Hozzátete:

minél hosszabb ideig maradnak magasak az energiaárak, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy közvetett és másodkörös hatásokon keresztül az infláció szélesebb körű gyorsulását idézik elő.

A francia válság komoly fenyegetést jelent

A döntésre a franciaországi költségvetési és politikai válság közepette került sor, amely komoly feszültségeket idézett elő az európai kötvénypiacokon. A tízéves francia államkötvények hozama október 22-én 5,1 százalék fölé emelkedett, 24 éves csúcsot érve el. A magasabb kötvényhozamok növelik a hitelfelvétel költségeit, ami fékezi a gazdaságot és mérsékli az inflációs nyomást. Ez pedig csökkentheti az EKB további kamatemeléseinek szükségességét.

Az EKB nehéz helyzetben van, különösen a francia kötvényhozamok emelkedése miatt, amely az euróövezet egyik legnagyobb és legfontosabb tagállamában növeli a hitelfelvétel költségeit

– mondta Michael Field, a Morningstar vezető európai piaci stratégája. „A további kamatemelések fokoznák a hitelfelvevőkre nehezedő nyomást, ugyanakkor szükség lehet rájuk ahhoz, hogy az infláció visszatérjen a jegybank 2 százalékos céljához” – tette hozzá.