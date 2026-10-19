Most aztán nagyot nézhetnek, akik temették az elektromos autókat: Európában valami egészen váratlan történt – a németek és a franciák is úgy veszik az EV-ket, mint a cukrot

Látványosan felpörgött az elektromos autók európai piaca: szeptemberben több mint 300 ezer tisztán elektromos járművet helyeztek forgalomba, ami egy év alatt 70 százalékos növekedést jelent. Az elektromos autók piaci részesedése a vizsgált 17 európai piacon már elérte a 32,6 százalékot, miközben a magas olajárak, az állami támogatások és az olcsóbb modellek megjelenése is ösztönzi a keresletet.

Szeptemberben jelentősen megugrott az elektromos autók forgalomba helyezése Európában, és a növekedés a korábbi hónapokhoz képest is figyelemre méltó / Fotó: somkanae sawatdinak / Shutterstock

Szeptemberben 300 202 tisztán elektromos autót helyeztek forgalomba a 17 vizsgált európai piacon, ami 70,3 százalékos emelkedés az előző év azonos hónapjához képest. Az E-Mobility Europe, a New Automotive és a Fier Automotive adatai szerint az akkumulátoros elektromos járművek részesedése így 32,6 százalékra nőtt.

Vagyis az újonnan regisztrált autók csaknem egyharmada már nem belső égésű motorral működött.

A növekedés mögött több tényező áll. A magas olajárak vonzóbbá teszik az elektromos meghajtást, miközben az állami támogatások és a megfizethetőbb modellek megjelenése is szélesíti a vásárlók lehetőségeit. A piac bővülése ugyanakkor országonként jelentős eltéréseket mutat: van, ahol az elektromos autók már szinte teljesen uralják az újautó-regisztrációkat, máshol még jóval kisebb a súlyuk.

Az idei év eddigi adatai szintén erős növekedést jeleznek. Európában összesen 1,98 millió akkumulátoros elektromos autót regisztráltak, ami 38,1 százalékkal haladja meg a 2025 azonos időszakában mért értéket. A szeptemberi kiugrás tehát egy szélesebb piaci bővülésbe illeszkedik.

Franciaországban az elektromos autók részesedése 41,7 százalékra emelkedett: 65 243 ilyen járművet regisztráltak. Németországban 88 724 elektromos autó került forgalomba, a kategória piaci részesedése pedig elérte a 34,6 százalékot. A két ország azért is fontos szereplője a folyamatnak, mert Franciaország és Németország közben megállapodott az Európai Unió tervezett autóipari kibocsátási szabályainak enyhítéséről. A megállapodás célja a javasolt előírások mérséklése, miközben az elektromos autók iránti kereslet tovább növekszik.