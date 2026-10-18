Ahol a 100 év nem számít ritkaságnak: különleges dolgot fedeztek fel egy európai faluban – Megvan a hosszú élet titka?
A hosszú élet titka talán abban rejlik, hogy az ember nőnek születik – különösen, ha a világ egyik bizonyos részén él. Legalábbis erre jutott egy tanulmány, amely egy apró hegyi falu százéves lakóit vizsgálta az olasz szigeten – írja a The Guardian.
Új jelölt lehet a hosszú élet szempontjából
Szardínia 1999-ben vált a hosszú élet egyik fellegvárává – különösen a sokáig élő férfiak miatt –, amikor a sziget középső és keleti részén, a hegyoldalakba ékelődő, elzárt falvak egy csoportját a világ öt úgynevezett „kék zónája” közé sorolták. Ezek olyan földrajzi területek, ahol feltűnően magas a százéves vagy annál idősebb emberek aránya.
Most azonban úgy tűnik, hogy a Szardínia középső részén található Margine térség egyik települése, Bolotana is új jelölt lehet a hosszú élet szempontjából. A falu mintegy 110 kilométerre fekszik Szardínia eredeti kék zónájától, és a kutatók szerint évről évre újabb százévesek kerülnek ki innen – a jelenségben pedig egyértelműen a nők dominálnak.
A Szardíniai Sassari Egyetem és az amerikai Alabamai Egyetem birminghami kutatóinak tanulmánya a Frontiers in Aging című tudományos folyóiratban jelent meg. A kutatás szerint Bolotana azon női lakosainak 13,8 százaléka, akik megérik a 70. életévüket, a 100. születésnapjukat is megélik. Ezzel a település a női élettartam tekintetében a világon a második helyen áll Hongkong mögött.
Olaszországban – ahol a százévesek száma 2009 óta több mint kétszeresére nőtt – a 70 éves kort elérő nőknek mindössze 3,5 százaléka éli meg a 100. életévét.
A kutatók az 1900 és 1925 között Bolotanában született emberek adatait elemezték. Összesen 38 olyan személyt találtak, aki 100 éves kora után is életben volt, ami azt jelenti, hogy a településen a rendkívüli hosszú élet aránya 57 százalékkal magasabb az olasz országos átlagnál.
A kutatás 2024-ben kezdődött, és tavaly Bolotanában, a mindössze 2266 lakosú településen még 12 százéves vagy annál idősebb ember élt. Ez nagyjából tizenkétszerese a szardíniai átlagnak.
A nőké a vezető szerep a hosszú élet tekintetében
Azóta hatan meghaltak, a hat életben maradt százéves mind nő. Közülük a két legidősebb 102 éves. A kutatók arra számítanak, hogy idén év végéig, illetve 2027 folyamán további bolotanai lakosok érik el a bűvös százéves kort.
A kutatás arra is rámutatott, hogy Szardínia eredeti kék zónája a világ másik négy kék zónájával
- a japán Okinavával,
- a Costa Rica-i Nicoya-félszigettel,
- a görög Ikaríával
- és a kaliforniai Loma Lindával
összehasonlítva terjeszkedni látszik.
„Az igazán fontos dolog az, hogy több mint 25 év után először találtunk egy olyan, a hosszú élettel összefüggő területet, amely kívül esik a szardíniai hagyományos kék zónán”
– mondta a Guardiannek Giovanni Mario Pes, a tanulmány vezető kutatója és a kék zónák koncepciójának egyik megalkotója.
„Bolotana ugyanazokat a jellemzőket mutatja, mint az eredeti zóna, de még különlegesebb. Míg az eredeti kék zónában szokatlanul kiegyenlített volt a két nem aránya a hosszú élet tekintetében, itt egyértelműen a nőké a vezető szerep.”
Pes szerint jól ismert tény, hogy biológiai okok miatt a nők általában tovább élnek, „az azonban rendkívüli, hogy a bolotanai nők hosszú életének aránya háromszor magasabb, mint a legtöbb nyugati nő esetében”.
A szardíniai származású Pes – akinek dédapja 110 éves koráig élt, édesanyja pedig jelenleg 101 éves – nem akart találgatásokba bocsátkozni arról, mi lehet a falu hosszú életének titka. Mint mondta, a tanulmány célja mindössze az volt, hogy „rámutasson a jelenség létezésére”.
Miután azonban időt töltött a fürge, életerős százéves asszonyok társaságában, egyvalami különösen feltűnt neki: az egész életükön át fennmaradó „nagyon intenzív és nagyon valós társas kapcsolatok”. Példaként a 101 éves Giovanna Marrast említette, aki a testvérével él együtt.
„Együtt élnek, együtt főznek, könnyedén beszélgetnek egymással” – mesélte Pes. „A kognitív hanyatlásnak semmilyen jelét nem láttam.”
Francesco Manconi, Bolotana polgármestere is megfogalmazott néhány lehetséges magyarázatot.
„Nem vagyok tudós, de valószínűleg több tényező együttes hatásáról van szó” – mondta. Ezek között említette a tiszta, friss alapanyagokra épülő étrendet, ugyanakkor hozzátette: a helyiek természetesen nem mondanak le a seadáról, a hagyományos, sajttal töltött helyi süteményről, és a mustazzolusról sem, amely egy fűszeres keksz, és amelyet gyakran reggelire fogyasztanak.
A falu környékének „érintetlen természete” szintén szerepet játszhat – vélte Manconi –, ahogy a rendszeres testmozgás is, annak ellenére, hogy Bolotanában még edzőterem sincs.
„Az idősek mindig is sokat gyalogoltak, akár napi 20 kilométert is. És azt mondanám, hogy többnyire nők voltak.”
2025 novemberében a hivatalos statisztikák szerint Olaszországban 23 548 százéves vagy annál idősebb ember élt, ami kétezerrel több, mint egy évvel korábban. Azoknak, akik tavaly lépték át a százéves életkort, 82,6 százaléka nő volt.