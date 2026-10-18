Ahol a 100 év nem számít ritkaságnak: különleges dolgot fedeztek fel egy európai faluban – Megvan a hosszú élet titka?

A hosszú élet titka talán abban rejlik, hogy az ember nőnek születik – különösen, ha a világ egyik bizonyos részén él. Legalábbis erre jutott egy tanulmány, amely egy apró hegyi falu százéves lakóit vizsgálta az olasz szigeten – írja a The Guardian.

Bolotana új jelölt lehet a hosszú élet szempontjából/Fotó: Colorise / Northfoto

Új jelölt lehet a hosszú élet szempontjából

Szardínia 1999-ben vált a hosszú élet egyik fellegvárává – különösen a sokáig élő férfiak miatt –, amikor a sziget középső és keleti részén, a hegyoldalakba ékelődő, elzárt falvak egy csoportját a világ öt úgynevezett „kék zónája” közé sorolták. Ezek olyan földrajzi területek, ahol feltűnően magas a százéves vagy annál idősebb emberek aránya.

Most azonban úgy tűnik, hogy a Szardínia középső részén található Margine térség egyik települése, Bolotana is új jelölt lehet a hosszú élet szempontjából. A falu mintegy 110 kilométerre fekszik Szardínia eredeti kék zónájától, és a kutatók szerint évről évre újabb százévesek kerülnek ki innen – a jelenségben pedig egyértelműen a nők dominálnak.

A Szardíniai Sassari Egyetem és az amerikai Alabamai Egyetem birminghami kutatóinak tanulmánya a Frontiers in Aging című tudományos folyóiratban jelent meg. A kutatás szerint Bolotana azon női lakosainak 13,8 százaléka, akik megérik a 70. életévüket, a 100. születésnapjukat is megélik. Ezzel a település a női élettartam tekintetében a világon a második helyen áll Hongkong mögött.

Olaszországban – ahol a százévesek száma 2009 óta több mint kétszeresére nőtt – a 70 éves kort elérő nőknek mindössze 3,5 százaléka éli meg a 100. életévét.

A kutatók az 1900 és 1925 között Bolotanában született emberek adatait elemezték. Összesen 38 olyan személyt találtak, aki 100 éves kora után is életben volt, ami azt jelenti, hogy a településen a rendkívüli hosszú élet aránya 57 százalékkal magasabb az olasz országos átlagnál.

A kutatás 2024-ben kezdődött, és tavaly Bolotanában, a mindössze 2266 lakosú településen még 12 százéves vagy annál idősebb ember élt. Ez nagyjából tizenkétszerese a szardíniai átlagnak.

A nőké a vezető szerep a hosszú élet tekintetében

Azóta hatan meghaltak, a hat életben maradt százéves mind nő. Közülük a két legidősebb 102 éves. A kutatók arra számítanak, hogy idén év végéig, illetve 2027 folyamán további bolotanai lakosok érik el a bűvös százéves kort.