Nem csak az egészségünk bánja: elképesztő gazdasági ára van az elhízásnak
Az elhízás és a túlsúly évente több milliárd euróval terheli az európai gazdaságokat. A költségek nagyságrendje egyes országokban megközelíti azt az összeget, amelyet lakhatásra vagy éppen honvédelemre fordítanak – derül ki egy gyógyszeripari jelentésből, írja az Euronews.
Az elhízás egyre nagyobb gazdasági teher
Az elhízás és a magas testtömegindex (BMI) nemcsak súlyos egészségügyi probléma, hanem egyre nagyobb gazdasági terhet is jelent Európában. A közvetlen és közvetett költségek évente több milliárd euróra rúgnak – állapítja meg egy, a gyógyszeripar által készíttetett új tanulmány.
A vizsgált nyolc országban – Németországban, Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban, Írországban, Görögországban, Romániában és az Egyesült Királyságban – a magas BMI-hez kapcsolódó éves költségek a GDP 0,7-1,4 százalékát teszik ki. A tanulmányt a gyógyszeripari érdekképviselet, az EFPIA megbízásából az Office of Health Economics (OHE) készítette.
„Az elhízás visszaszorítása kulcsfontosságú polgáraink egészségének és jóllétének védelme, az európai egészségügyi rendszerek fenntarthatósága, valamint Európa hosszú távú gazdasági növekedése szempontjából”
– mondta Nathalie Moll, az Európai Gyógyszeripari Szövetség (EFPIA) főigazgatója, amely a jelentést finanszírozta.
Egyre több a túlsúlyos és elhízott ember Európában
2024-ben az európai felnőttek 26 százaléka számított elhízottnak, vagyis testtömegindexe (BMI) elérte vagy meghaladta a 30-at. További 30 százalék volt túlsúlyos. A helyzet várhatóan tovább romlik: becslések szerint 2035-re a világ felnőtt lakosságának fele túlsúlyos vagy elhízott lehet majd.
Európában a felnőttek körében a túlsúly és az elhízás együttes előfordulása 22 százalékkal nőtt 1990 óta, miközben az elhízás aránya önmagában több mint 75 százalékkal emelkedett.
Mennyibe kerül mindez az egyes országoknak?
Az elhízás és a túlsúly egész Európában jelentős költségekkel jár. A jelentés szerint a magas BMI gazdasági terhe a GDP-hez viszonyítva olyan nagyságrendű, mint amennyit egyes országok lakhatásra vagy honvédelemre költenek.
A becsült éves gazdasági teher
- Romániában 2,5 milliárd euró,
- Németországban 55,2 milliárd euró.
Az Egyesült Királyságban az éves gazdasági költség eléri a 43,2 milliárd eurót, míg Spanyolországban, Olaszországban és Franciaországban egyaránt mintegy 20 milliárd eurót tesz ki.
A GDP arányában a magas BMI-hez köthető költségek Romániában 0,7 százalékot, Görögországban és az Egyesült Királyságban pedig 1,4 százalékot érnek el.
Németországban a GDP 1,3 százalékát, Spanyolországban 1,2 százalékát, Írországban pedig 1,1 százalékát teszik ki az ehhez kapcsolódó költségek – vagyis ezekben az országokban meghaladják a honvédelmi kiadások GDP-hez viszonyított arányát.
Mindez egy lakosra vetítve Romániában 131 eurós, Németországban pedig 662 eurós éves költséget jelent.
Nemcsak az egészségügyet terheli
A magas BMI-hez kapcsolódó gazdasági terhek jelentős része az elhízással összefüggő betegségekből fakad.
A tanulmányban vizsgált nyolc országban a túlsúly és az elhízás összesen 278 ezer halálesettel, valamint mintegy 8 millió egészséges életév elvesztésével hozható összefüggésbe.
Az elhízás önmagában is komoly egészségügyi probléma, emellett számos nem fertőző betegség kockázati tényezője. Ilyen például a 2-es típusú cukorbetegség, a szív- és érrendszeri betegségek, a zsírmáj, egyes daganatos betegségek, a neurológiai és krónikus légúti betegségek, valamint az emésztőrendszeri rendellenességek.
Az ezekhez az egészségügyi problémákhoz kapcsolódó, úgynevezett közvetlen költségek összesen 100,4 milliárd eurót tettek ki. Ebből Németországra jutott a legnagyobb összeg, mintegy 30 milliárd euró.
A költségeknek azonban van egy jelentős, közvetett része is. Ide tartoznak például a betegségek miatti munkahelyi hiányzásokból, a gazdasági aktivitás csökkenéséből, a hozzátartozók által végzett nem fizetett gondozásból, valamint a korai halálozásokból származó veszteségek.
Mit lehet tenni?
A jelentés szerint az elhízás megelőzésére és kezelésére alkalmazott korábbi módszerek „nem hozták meg a kívánt eredményt”. Ezért a szakértők szerint sürgős szemléletváltásra van szükség a probléma megítélésében, valamint a megelőzés, a diagnosztika és a kezelés terén is.
„Sürgősen változtatni kell azon, ahogyan az elhízásra tekintünk, ahogyan megelőzzük, diagnosztizáljuk és kezeljük, hogy javítsuk az egészségügyi eredményeket, csökkentsük az egészségügyi rendszerekre nehezedő költségterheket, növeljük a gazdasági termelékenységet és erősítsük a társadalmak ellenálló képességét”
– mondta Nathalie Moll.
A jelentés több javaslatot is megfogalmaz az elhízás és a magas BMI okozta egészségügyi és gazdasági problémák kezelésére. Ezek között szerepel, hogy az elhízást ne csupán egyes betegségek kockázati tényezőjeként, hanem önálló betegségként ismerjék el, valamint, hogy javítsák a megelőzéshez és a kezeléshez való hozzáférést.