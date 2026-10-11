Nem csak az egészségünk bánja: elképesztő gazdasági ára van az elhízásnak

Az elhízás és a túlsúly évente több milliárd euróval terheli az európai gazdaságokat. A költségek nagyságrendje egyes országokban megközelíti azt az összeget, amelyet lakhatásra vagy éppen honvédelemre fordítanak – derül ki egy gyógyszeripari jelentésből, írja az Euronews.

Az elhízás és a túlsúly évente több milliárd euróval terheli az európai gazdaságokat/Fotó: New Africa / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Az elhízás egyre nagyobb gazdasági teher

Az elhízás és a magas testtömegindex (BMI) nemcsak súlyos egészségügyi probléma, hanem egyre nagyobb gazdasági terhet is jelent Európában. A közvetlen és közvetett költségek évente több milliárd euróra rúgnak – állapítja meg egy, a gyógyszeripar által készíttetett új tanulmány.

A vizsgált nyolc országban – Németországban, Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban, Írországban, Görögországban, Romániában és az Egyesült Királyságban – a magas BMI-hez kapcsolódó éves költségek a GDP 0,7-1,4 százalékát teszik ki. A tanulmányt a gyógyszeripari érdekképviselet, az EFPIA megbízásából az Office of Health Economics (OHE) készítette.

„Az elhízás visszaszorítása kulcsfontosságú polgáraink egészségének és jóllétének védelme, az európai egészségügyi rendszerek fenntarthatósága, valamint Európa hosszú távú gazdasági növekedése szempontjából”

– mondta Nathalie Moll, az Európai Gyógyszeripari Szövetség (EFPIA) főigazgatója, amely a jelentést finanszírozta.

Egyre több a túlsúlyos és elhízott ember Európában

2024-ben az európai felnőttek 26 százaléka számított elhízottnak, vagyis testtömegindexe (BMI) elérte vagy meghaladta a 30-at. További 30 százalék volt túlsúlyos. A helyzet várhatóan tovább romlik: becslések szerint 2035-re a világ felnőtt lakosságának fele túlsúlyos vagy elhízott lehet majd.

Európában a felnőttek körében a túlsúly és az elhízás együttes előfordulása 22 százalékkal nőtt 1990 óta, miközben az elhízás aránya önmagában több mint 75 százalékkal emelkedett.

Mennyibe kerül mindez az egyes országoknak?

Az elhízás és a túlsúly egész Európában jelentős költségekkel jár. A jelentés szerint a magas BMI gazdasági terhe a GDP-hez viszonyítva olyan nagyságrendű, mint amennyit egyes országok lakhatásra vagy honvédelemre költenek.