Az Ozempic után itt az új fogyasztótabletta – az Eli Lilly utolérheti riválisát a százmilliárd dolláros piacon

Már nemcsak az számít, ki kínál hatékonyabb fogyasztószert, hanem az is, kinek a gyógyszerét egyszerűbb használni. A fogyasztószerek piacán már komoly sikereket elérő Eli Lilly most újabb fronton támadja dán riválisát. Az amerikai gyógyszeróriás Foundayo nevű tablettája megkapta az európai gyógyszerhatóság szakértőinek támogatását, így hamarosan az uniós piacon is versenybe szállhat a Novo Nordisk Wegovy készítményével. A készítmény még az Európai Bizottság végleges jóváhagyására vár, de úgy néz ki, új fejezetet nyithat a két gyógyszeróriás versenyében. Nem kis üzletről van szó: a fogyasztószerek globális piaca 2030-ra meghaladhatja az évi 100 milliárd dollárt.

Az Ozempic után itt az új fogyasztótabletta az Eli Lillytől: százmilliárd dolláros piacért folyik a harc/ Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az Ozempic injekció helyett egyszerű tablettákkal rukkolt elő az Eli Lilly

A The Guardian már 2023-ban arról írt, hogy a szemaglutid hatóanyagú készítmények népszerűsége a közösségi médiában is robbanásszerűen növekszik. Az Ozempicet eredetileg cukorbetegség kezelésére fejlesztették ki, hatóanyaga azonban az étvágy csökkentésében is szerepet játszik. Ugyanezt a szemaglutidot tartalmazza a kifejezetten testsúlycsökkentésre engedélyezett Wegovy is. A hatás nemcsak a fogyókúrás trendeken, hanem a tőzsdén is meglátszott. A Reuters szerint a Wegovy sikerének köszönhetően a Novo Nordisk 2023-ra Európa legértékesebb tőzsdei vállalatává vált, piaci kapitalizációja meghaladta a 600 milliárd dollárt.

A kezdeti lendület azonban megtört: a dán gyógyszergyártó részvényárfolyama csúcsához képest több mint 70 százalékot zuhant, miközben amerikai riválisa, az Eli Lilly egyre nagyobb szeletet hasított ki a piacból.

Már nemcsak az injekciók versenyeznek

A gyógyszergyártók most azokat a vásárlókat is szeretnék elérni, akik eddig az injekciós kezelés miatt maradtak távol a fogyasztószerektől. Az Eli Lilly új készítménye, a Foundayo naponta egyszer szedhető tabletta, amelynek hatóanyaga, az orforglipron a GLP–1-receptorokon keresztül csökkenti az étvágyat és fokozza a teltségérzetet. Az EMA adatai szerint a több mint 4700 résztvevővel végzett vizsgálatokban a betegek 72 hét alatt testsúlyuk mintegy 5–11 százalékát veszítették el, az alkalmazott dózistól függően. A készítmény vényköteles, és alkalmazását étrendi, valamint életmódbeli változtatások egészítik ki.

A Foundayo egyik versenyelőnye, hogy étkezéstől függetlenül, a nap bármely szakában bevehető.

Ezzel szemben a Novo Nordisk Wegovy tablettájának szedése szigorúbb előírásokhoz kötött. A dán vállalat ugyanakkor lépéselőnyben van: tablettája már júliusban megkapta az uniós engedélyt, és szeptemberben Németországban is megjelent.