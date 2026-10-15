Egymásnak ment Trump és Musk Ukrajna miatt: a SpaceX vezetője szerint Washington kezében a döntés, a kormány tagad – az „undorító förmedvény" csak a kezdet volt?

Elon Musk ezúttal Donald Trumpra mutogat az ukrán hadsereget sújtó műholdas korlátozások miatt. A SpaceX vezetője azt állítja, nem az ő vállalata döntött arról, hogy Ukrajna katonai célú műholdas kapcsolatát visszafogják: szerinte a Starshield rendszert az amerikai kormány ellenőrzi, így a korlátozásokról az amerikai hadsereg és végső soron az elnök dönthet. Musk és Trump másfél éve még szoros politikai szövetségesek voltak, azóta viszont többször nyíltan egymásnak estek az interneten. Most pedig Washingtonból Musk állítását is cáfolják.

Újra egymásnak esik Elon Musk és Donald Trump: most Ukrajna került terítékre – nem értenek egyet abban, ki hátráltatja a Starlink megfelelő működését / Fotó: AFP

Ukrajna szerint korlátozták a Starlink katonai változatának számító Starshield működését. A probléma elsősorban a nagy sebességgel mozgó terminálokat érintette, ami ukrán közlés szerint támadó drónok és légvédelmi rendszerek működését is akadályozta. Volodimir Zelenszkij azt mondta, az ilyen döntéseknek emberéletekben mérhető következménye lehet.

Musk viszont elhárította magáról a felelősséget: közölte,

a Starshield rendszereket az amerikai kormány birtokolja és ellenőrzi, ezért azok sebességére és felhasználására vonatkozó korlátozásokról az amerikai hadsereg vagy az Egyesült Államok elnöke dönt.

A milliárdos különválasztotta ettől a SpaceX tulajdonában lévő kereskedelmi Starlinket, amelyet állítása szerint civil és védelmi feladatokra lehet használni, támadó katonai műveletekre viszont nem.

Musk korábban még azt is ígérte, hogy hiába nem ért egyet Washington ukrán politikájával, a Starlink termináljait nem kapcsolják le, és a rendszert nem használják alkupozícióként Kijevvel szemben. Most tehát lényegében azt állítja: ha katonai korlátozás történt, azért nem őt, hanem Washingtont kell kérdezni.

Csakhogy az amerikai kormány oldaláról más történet rajzolódik ki. Az Independent szerint egy amerikai tisztviselő az Axiosnak azt mondta, hogy a Trump-adminisztrációnak nem volt köze a Starlinket érintő korlátozásokhoz. Vagyis egyelőre nem világos, pontosan ki hozta meg a döntést: Musk az amerikai kormányra mutat, Washingtonból viszont azt állítják, nem ők állnak mögötte.