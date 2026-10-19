Súlyos következményekkel járhat az európai vállalatokra nézve, ha Brüsszel olyan szabályokat vezet be, melyek kiszorítják vagy hátrányba hozzák az amerikai technológiai cégeket – erre figyelmeztetett Andrew Puzder, az Egyesült Államok EU-s nagykövete. Donald Trump diplomatája szerint Washington akár megtorlással is válaszolhat, amely az amerikai piac mérete miatt „pusztító” lehet egyes európai cégek számára. A konfliktushoz köze van Elon Musknak, a SpaceX-nek és annak internetes szolgáltatásának, a Starlinknek is.

Durván megfenyegette az EU-t Trump nagykövete: ha Brüsszel nekimegy Elon Musknak, Amerika visszaüthet – ezt az európai cégek fogják bánni / Fotó: miss.cabul

A vitát az Európai Bizottság egyik idei javaslata robbantotta ki: Brüsszel az okostelefonok és műholdak közötti közvetlen kapcsolatot lehetővé tevő frekvenciasáv egy részét európai szolgáltatók számára tartaná fenn. Ez korlátozhatná az amerikai és kínai cégek hozzáférését, így a SpaceX-ét is, mely a Starlink hálózaton keresztül biztosít műholdas internetkapcsolatot.

Puzder szerint

az európai vállalatoknak számolniuk kellene azzal, hogy egy ilyen lépésre az Egyesült Államok válaszolhat.

Amikor arról kérdezték, tartaniuk kell-e az európai cégeknek amerikai megtorlástól, úgy fogalmazott: érdemes óvatosnak lenniük, mert ez megtörténhet, a következmények pedig az amerikai piac mérete miatt rendkívül súlyosak lehetnek.

Elon Musk már tiltakozik

A tervezet ellen a SpaceX is keményen fellépett. Elon Musk vállalata arra figyelmeztetett, hogy az európai frekvenciakorlátozás ronthatja az internetkapcsolatot Ukrajnában is, ahol a Starlink az orosz invázió kezdete óta fontos szerepet játszik mind a civil, mind a katonai kommunikációban.

Brüsszel ugyanakkor ennél jóval átfogóbb stratégiai célt tűzött ki. Az Európai Unió az elmúlt időszakban egyre hangsúlyosabban próbálja csökkenteni függőségét az amerikai technológiai vállalatoktól, különösen azokban az ágazatokban, amelyek kritikus infrastruktúrának számítanak. Az Európai Bizottság ezért olyan Cloud and AI Development Act előkészítésén is dolgozik, amely szuverenitási követelményeket szabna bizonyos érzékeny felhőszolgáltatásoknál. A cél az, hogy európai technológiai cégek is nagyobbra nőhessenek, és alternatívát jelenthessenek az amerikai óriásokkal szemben.