Durván megfenyegette az EU-t Trump nagykövete: ha Brüsszel nekimegy Elon Musknak, Amerika visszaüthet – ezt az európai cégek fogják bánni
Súlyos következményekkel járhat az európai vállalatokra nézve, ha Brüsszel olyan szabályokat vezet be, melyek kiszorítják vagy hátrányba hozzák az amerikai technológiai cégeket – erre figyelmeztetett Andrew Puzder, az Egyesült Államok EU-s nagykövete. Donald Trump diplomatája szerint Washington akár megtorlással is válaszolhat, amely az amerikai piac mérete miatt „pusztító” lehet egyes európai cégek számára. A konfliktushoz köze van Elon Musknak, a SpaceX-nek és annak internetes szolgáltatásának, a Starlinknek is.
A vitát az Európai Bizottság egyik idei javaslata robbantotta ki: Brüsszel az okostelefonok és műholdak közötti közvetlen kapcsolatot lehetővé tevő frekvenciasáv egy részét európai szolgáltatók számára tartaná fenn. Ez korlátozhatná az amerikai és kínai cégek hozzáférését, így a SpaceX-ét is, mely a Starlink hálózaton keresztül biztosít műholdas internetkapcsolatot.
Puzder szerint
az európai vállalatoknak számolniuk kellene azzal, hogy egy ilyen lépésre az Egyesült Államok válaszolhat.
Amikor arról kérdezték, tartaniuk kell-e az európai cégeknek amerikai megtorlástól, úgy fogalmazott: érdemes óvatosnak lenniük, mert ez megtörténhet, a következmények pedig az amerikai piac mérete miatt rendkívül súlyosak lehetnek.
Elon Musk már tiltakozik
A tervezet ellen a SpaceX is keményen fellépett. Elon Musk vállalata arra figyelmeztetett, hogy az európai frekvenciakorlátozás ronthatja az internetkapcsolatot Ukrajnában is, ahol a Starlink az orosz invázió kezdete óta fontos szerepet játszik mind a civil, mind a katonai kommunikációban.
Brüsszel ugyanakkor ennél jóval átfogóbb stratégiai célt tűzött ki. Az Európai Unió az elmúlt időszakban egyre hangsúlyosabban próbálja csökkenteni függőségét az amerikai technológiai vállalatoktól, különösen azokban az ágazatokban, amelyek kritikus infrastruktúrának számítanak. Az Európai Bizottság ezért olyan Cloud and AI Development Act előkészítésén is dolgozik, amely szuverenitási követelményeket szabna bizonyos érzékeny felhőszolgáltatásoknál. A cél az, hogy európai technológiai cégek is nagyobbra nőhessenek, és alternatívát jelenthessenek az amerikai óriásokkal szemben.
Trump nagykövete szerint Brüsszel rossz irányba halad
Puzder azt mondta, megérti, hogy Európa védeni akarja az érzékeny kormányzati információkat, de szerinte más kérdés, ha a szabályozás célja egyszerűen az amerikai cégek versenyképességének rontása. Úgy fogalmazott:
attól az európai vállalatok még nem lesznek versenyképesebbek, ha az amerikaiakat kevésbé versenyképessé teszik.
Szerinte az Egyesült Államok több területen is kategóriaelső, megbízható technológiai termékeket kínál, ezért nincs szükség arra, hogy Európa szabályozással próbálja kiegyenlíteni a versenyt – írja a Financial Times.
A nagykövet az EU Digitális Piacokról szóló jogszabályát, a DMA-t is bírálta. Ez a szabályozás a legnagyobb technológiai platformok piaci erejét próbálja korlátozni, és több amerikai vállalatot már több milliárd eurós bírsággal sújtottak miatta. Puzder szerint emiatt már az is felvethető, hogy Brüsszel valóban a digitális verseny javítására törekszik-e, vagy részben az amerikai vállalatoktól beszedett bírságokon keresztül akar bevételhez jutni.
Amerika inkább Kína ellen harcolna együtt Európával
Trump nagykövete szerint az EU jelenlegi megközelítése végül saját technológiai ambícióit is gyengítheti. Az amerikai cégeket ugyanis egyre jobban zavarják az európai korlátozások és büntetések, ami hosszabb távon a kontinensre érkező beruházásokat is visszafoghatja.
Puzder szerint
Brüsszelnek nem Washingtonnal kellene harcolnia, hanem az Egyesült Államokkal együtt kellene fellépnie Kínával szemben.
Különösen a mesterséges intelligencia és a kvantumszámítástechnika területén tartja ezt fontosnak, ahol szerinte globális technológiai verseny zajlik.
A nagykövet azt állította, hogy az Egyesült Államoknak megvannak az adottságai ennek a versenynek a megnyeréséhez, de jóval könnyebb lenne a helyzet, ha Európa együttműködne Washingtonnal ahelyett, hogy újabb szabályozási konfliktusokat nyitna.
Az Európai Bizottság viszont azt állítja, hogy a műholdas frekvenciákra vonatkozó javaslat nem zárná ki a külföldi szereplőket. Brüsszel szerint a szabályok az európai beszállítók piacra lépését és a kínálat diverzifikálását ösztönöznék, miközben a piac továbbra is nyitva maradna az EU-n kívüli szolgáltatók előtt.