Elon Musk gigantikus dobásra készül: 5 ezer milliárd dollár a tét – elmagyarázzuk, miért lehet jó üzlet minden idők legnagyobb vállalati egyesülése

Elon Musk a héten bejelentette, hogy a SpaceX és a Tesla vizsgálja az összeolvadás lehetőségét. A két vállalat egyesülése egy Wall Street-i elemző szerint akár az 5 ezer milliárd dolláros értéket is megközelítheti, amivel a vállalattörténet legnagyobb üzleti tranzakciója jöhetne létre.

Cybertruck autók a SpaceX rakéták előtt - Elon Musk minden idők legnagyobb vállalati fúzióját hozná tető alá / Fotó: AFP

A SpaceX és a Tesla is különbizottságokat hozott létre a részvényesek kérésére, hogy megvizsgálják ezt az elképzelést. A bizottságok független igazgatósági tagokból állnak

– mondta Musk a SpaceX befektetőknek tartott eredménybeszámolóján. Hozzátette, hogy szerinte „számos előnye lenne a két vállalat egyesítésének”.

A bejelentést követően a Tesla részvényeinek árfolyama 14,01 dollárral, azaz 3,8 százalékkal, 387,72 dollárra emelkedett, míg a SpaceX részvényei 14,62 dollárral, vagyis 9,9 százalékkal, 162,41 dollárra drágultak.

Mekkora üzlet lenne a SpaceX és a Tesla összeolvadása?

A két vállalat egyesülésének értéke megközelítheti az 5 ezer milliárd dollárt – mondta a CBS Newsnak Dan Ives, a Yorkville Ives & Co. befektetési társaság partnere és vezető ügyvezető igazgatója.

A SpaceX jelenlegi értékét 1,98 ezer milliárd dollárra becsülik,

a Tesla tőzsdei piaci kapitalizációja nagyjából 1,5 billió dollár.

Ives szerint azonban a Tesla részvényesei várhatóan csak akkor egyeznének bele az összeolvadásba, ha részvényeikért a jelenlegi árfolyamnál magasabb ellenértéket kapnának.

Ahhoz, hogy a részvényesek jóváhagyják az egyesülést, a Tesla esetében magasabb árat kellene kínálni. Véleményünk szerint ez részvényenként 500–550 dollár körüli összeget jelentene

– fogalmazott.

Ezzel az egyesült vállalat a világ legértékesebb cégei közé kerülne, és olyan óriásokkal vetekedhetne, mint az 5,2 ezer milliárd dollárt érő chipgyártó Nvidia vagy a 4,95 ezer milliárd dolláros piaci értékű Apple.

Miért lenne előnyös a két vállalat egyesülése, avagy Elon Musk és a szuperintelligencia

Az űrkutatással és mesterséges intelligenciával foglalkozó SpaceX, valamint az elektromos autókat gyártó Tesla összeolvadásának legfontosabb stratégiai indoka az, hogy felkészítse a vállalatokat egy olyan jövőre, amelyben a mesterséges intelligencia – vagy ahogyan Musk nevezi, a „szuperintelligencia” – egyre meghatározóbb szerepet játszik a mindennapi életben.

Rengeteget nyerhetünk az együttműködéssel a szuperintelligenciát működtető szoftverek fejlesztése, a chiptervezés, természetesen a Terafab, a robotika, valamint a Starmind műholdrendszer űrbe juttatása terén

– mondta Musk a keddi eredménybeszámolón.