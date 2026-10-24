Elon Musk gigantikus dobásra készül: 5 ezer milliárd dollár a tét – elmagyarázzuk, miért lehet jó üzlet minden idők legnagyobb vállalati egyesülése
Elon Musk a héten bejelentette, hogy a SpaceX és a Tesla vizsgálja az összeolvadás lehetőségét. A két vállalat egyesülése egy Wall Street-i elemző szerint akár az 5 ezer milliárd dolláros értéket is megközelítheti, amivel a vállalattörténet legnagyobb üzleti tranzakciója jöhetne létre.
A SpaceX és a Tesla is különbizottságokat hozott létre a részvényesek kérésére, hogy megvizsgálják ezt az elképzelést. A bizottságok független igazgatósági tagokból állnak
– mondta Musk a SpaceX befektetőknek tartott eredménybeszámolóján. Hozzátette, hogy szerinte „számos előnye lenne a két vállalat egyesítésének”.
A bejelentést követően a Tesla részvényeinek árfolyama 14,01 dollárral, azaz 3,8 százalékkal, 387,72 dollárra emelkedett, míg a SpaceX részvényei 14,62 dollárral, vagyis 9,9 százalékkal, 162,41 dollárra drágultak.
Mekkora üzlet lenne a SpaceX és a Tesla összeolvadása?
A két vállalat egyesülésének értéke megközelítheti az 5 ezer milliárd dollárt – mondta a CBS Newsnak Dan Ives, a Yorkville Ives & Co. befektetési társaság partnere és vezető ügyvezető igazgatója.
- A SpaceX jelenlegi értékét 1,98 ezer milliárd dollárra becsülik,
- a Tesla tőzsdei piaci kapitalizációja nagyjából 1,5 billió dollár.
Ives szerint azonban a Tesla részvényesei várhatóan csak akkor egyeznének bele az összeolvadásba, ha részvényeikért a jelenlegi árfolyamnál magasabb ellenértéket kapnának.
Ahhoz, hogy a részvényesek jóváhagyják az egyesülést, a Tesla esetében magasabb árat kellene kínálni. Véleményünk szerint ez részvényenként 500–550 dollár körüli összeget jelentene
– fogalmazott.
Ezzel az egyesült vállalat a világ legértékesebb cégei közé kerülne, és olyan óriásokkal vetekedhetne, mint az 5,2 ezer milliárd dollárt érő chipgyártó Nvidia vagy a 4,95 ezer milliárd dolláros piaci értékű Apple.
Miért lenne előnyös a két vállalat egyesülése, avagy Elon Musk és a szuperintelligencia
Az űrkutatással és mesterséges intelligenciával foglalkozó SpaceX, valamint az elektromos autókat gyártó Tesla összeolvadásának legfontosabb stratégiai indoka az, hogy felkészítse a vállalatokat egy olyan jövőre, amelyben a mesterséges intelligencia – vagy ahogyan Musk nevezi, a „szuperintelligencia” – egyre meghatározóbb szerepet játszik a mindennapi életben.
Rengeteget nyerhetünk az együttműködéssel a szuperintelligenciát működtető szoftverek fejlesztése, a chiptervezés, természetesen a Terafab, a robotika, valamint a Starmind műholdrendszer űrbe juttatása terén
– mondta Musk a keddi eredménybeszámolón.
Bár a Tesla fő tevékenysége továbbra is az elektromos autók gyártása, Musk már korábban jelezte, hogy a vállalat fokozatosan eltávolodik a hagyományos autóipari tevékenységtől. Januárban a Tesla vezérigazgatója bejelentette, hogy a vállalat fokozatosan megszünteti a Model S és Model X gyártását. A cég ehelyett egyre inkább az önálló működésre képes technológiák fejlesztésére összpontosít, például az önvezető taxikra és az emberszerű robotokra.
Musk szerint a Tesla idővel évente egymillió humanoid robotot gyárthat, miközben a vállalat az általa „autonóm jövőnek” nevezett korszakra áll át.
Az Optimus nevű humanoid robot akár már 2027-ben piacra kerülhet – mondta Musk januárban. A mesterséges intelligencia kulcsszerepet játszik az Optimus működésében: lehetővé teszi, hogy a robot utasításokat hajtson végre és különféle feladatokat lásson el. Ugyanez a technológia nélkülözhetetlen a Tesla önvezető robotaxi-programjához is.
Eközben a SpaceX tulajdonában van az xAI, Musk mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalata, amely létrehozta a Grok nevű chatbotot. A Grokot az X közösségi platformon és Musk más vállalatainak termékeiben is használják.
Musk tervezett Terafab chipgyára összekapcsolná ezeket az üzletágakat, mivel a SpaceX és a Tesla számára egyaránt félvezetőket állítana elő.
Ives egy elemzői feljegyzésében úgy fogalmazott, hogy a vállalatok egyesítésének „számos stratégiai, mesterséges intelligenciával és adatfeldolgozással kapcsolatos indoka van, és ez a megfelelő lépés Musk számára”.
Milyen akadályok állhatnak az összeolvadás útjában?
A héten tartott konferenciahíváson Musk hangsúlyozta, hogy a SpaceX és a Tesla összeolvadása korántsem tekinthető biztosnak. Felhívta a figyelmet arra, hogy a tranzakcióhoz a Tesla részvényeseinek többségi támogatására lenne szükség. „Úgy gondolom, vannak, akik már biztosra veszik a SpaceX és a Tesla összeolvadását, de szerintem ez túlzás lenne” – mondta, majd hozzátette:
végső soron a részvényeseknek támogatniuk kell az egyesülést. Különösen a Tesla esetében fontos, hogy az összes részvény legalább 50 százalékát képviselő tulajdonosok jóváhagyására lesz szükség. Nem csupán a szavazáson részt vevők többségéről beszélünk, hanem az összes részvény feléről. Ez pedig meglehetősen magas akadály.
Dan Ives mindezek ellenére 80–90 százalékos esélyt ad arra, hogy a két vállalat összeolvadása 2027 végéig megvalósul.