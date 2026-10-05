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Elon Musk már fejet hajtott Trump akaratának: az elnök új AI-mániája dollármilliós felfordulást okozhat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Elon Musk már alkalmazkodik Donald Trump új mesterségesintelligencia-nyelvezetéhez: a SpaceX AI-részlege hamarosan SpaceXSI néven futhat tovább. Az elnök ugyanis hivatalosan is a „super intelligence” kifejezést erőlteti az „artificial intelligence” helyett. Ami elsőre csak politikai brandingnek tűnik, később azonban komoly következményekkel járhat, Elon Musk pedig rögtön be is állt a sorba.
Gergely Máté
2026.10.05, 12:25
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Elon Musk már alkalmazkodik Donald Trump legújabb technológiai nyelvújításához: a SpaceX mesterségesintelligencia-részlege SpaceXAI helyett SpaceXSI néven működhet tovább. Elsőre egyszerű névváltásnak tűnik, valójában azonban egy jóval nagyobb horderejű változás első lépcsőfoka lehet. Trump ugyanis már elnöki rendeletben utasította a szövetségi szerveket arra, hogy az „artificial intelligence”, vagyis AI helyett a „super intelligence”, röviden SI kifejezést használják. Ha a szócsere később bekerül a törvényekbe és a szövetségi szerződésekbe is, az már dollármilliós adminisztrációt és komoly jogi zűrzavart okozhat.

Elon Musk már fejet hajtott Trump újabb akaratának: az elnök új AI-mániája dollármilliós felfordulást okozhat
Elon Musk már fejet hajtott Trump újabb akaratának: az elnök új AI-mániája dollármilliós felfordulást okozhat / Fotó: Rawpixel.com

Trump már hivatalosan is eltörölné az AI-t, de van egy kis bökkenő

Musk vasárnap közölte az X-en, hogy SpaceXAI-ról SpaceXSI-re nevezi át a SpaceX MI-részlegét. Ez a már említett új trumpi szóhasználathoz és rendelethez illeszkedik, mely szerint a mai technológiákra már nem megfelelő az „artificial”, vagyis mesterséges jelző. Az átnevezés önmagában aligha kerül jelentős összegbe, viszont sokkal komolyabb következményekkel járhat – írja a Reuters.

Az amerikai elnök szeptember 29-én aláírta a 14434-es rendeletet, amely előírja a végrehajtó hatalom szerveinek, hogy hivatalos levelezésükben, weboldalaikon, jelentéseikben és más, nem jogszabályi dokumentumaikban az AI helyett az SI elnevezést használják.

A már kiadott szabályokat, szerződéseket és támogatási megállapodásokat egyelőre nem kell visszamenőleg átírni. 

A rendelet viszont 60 napot ad arra, hogy elkészüljön egy új szövetségi „Super Intelligence” definíció, 

és megvizsgálják, hogyan lehetne a jelenlegi törvények AI-hivatkozásait is lecserélni. Ezen a ponton az ártalmatlannak tűnő politikai szlogenből gazdasági kérdés lesz.

A „superintelligence” ugyanis eddig nem egyszerűen az AI másik neve: a technológiai szaknyelvben általában olyan elméleti rendszert értenek alatta, mely az emberi intelligenciát széles körben jelentősen meghaladja. Trump ezzel szemben jelenleg ugyanazokat a technológiákat nevezi SI-nek, melyeket az amerikai törvény továbbra is AI-ként határoz meg. Ha később a definíció tartalma is megváltozik, az már azt is befolyásolhatja, milyen rendszerekre vonatkoznak biztonsági követelmények, auditok vagy közbeszerzési szabályok.

Már maga az átírás is milliókba kerülhet

Az amerikai szövetségi kormány 2025-ös nyilvántartásában 3611 különálló MI-felhasználási eset szerepel 56 szövetségi szervnél, ezek közül 445-öt magas kockázatúnak minősítettek. Már egy egyszerű dokumentációs felülvizsgálat is gyorsan milliós tétellé nőhet.

  • Ha például minden egyes nyilvántartott rendszerhez kapcsolódó dokumentumok ellenőrzése mindössze négy munkaórát igényelne, 75 dolláros átlagos óraköltséggel számolva körülbelül 1,1 millió dollárba, vagyis mintegy 360 millió forintba kerülne.
  • Ha viszont rendszerenként 20 órányi jogi, informatikai és beszerzési munkára lenne szükség 150 dolláros óraköltséggel, a számla már megközelítené a 10,8 millió dollárt, azaz a 3,6 milliárd forintot.

Ezek nem hivatalos költségbecslések, hanem szemléltető számítások kormányzati statisztikák alapján. A lényeg az, hogy egy látszólag egyszerű szócsere egy több ezer rendszert érintő bürokráciában már önmagában jelentős munkát generálhat.

Teljes fogalmizavar jöhet

Ennél jóval nagyobb összegek mozognak a szövetségi AI-beszerzéseknél. A Brookings Institution szerint a 2026-os amerikai költségvetési adatokban 7,2 milliárd dollárnyi, mintegy 2370 milliárd forintnyi lekötött AI-szerződés szerepel, míg a potenciális szerződésállomány értéke eléri a 91,8 milliárd dollárt, vagyis meghaladja a 30 ezer milliárd forintot.

Ha egy későbbi SI-rendszer miatt új dokumentációra, szerződésmódosításokra, auditokra vagy megfelelési eljárásokra lenne szükség, már egészen kis százalékos többletteher is komoly összeget jelentene.

  • A jelenlegi 7,2 milliárd dolláros szerződésállomány mindössze 0,1 százalékos többletköltsége is 7,2 millió dollárt, körülbelül 2,4 milliárd forintot jelentene. 
  • Fél százaléknál ez már 36 millió dollár, egyszázalékos tehernél pedig 72 millió dollár lenne.
  • A teljes, 91,8 milliárd dolláros potenciális piacnál már 0,1 százalék is közel 92 millió dolláros költséget jelenthetne.

A másik probléma a nemzetközi szabályozás. Az Európai Unió AI Actje továbbra is mesterségesintelligencia-rendszerekről beszél, ahogy az OECD és a legtöbb nemzetközi szabvány is. Ha az Egyesült Államok jogilag is áttér az SI-ra, ugyanazt a rendszert egy amerikai szerződésben „Super Intelligence”, egy európai megfelelési dokumentumban pedig továbbra is „AI system” néven kellhet kezelni.

Ha csak a név tér el, ez kellemetlen adminisztráció. Ha azonban a fogalmak tartalma is különválik, külön amerikai és európai auditok, termékdokumentációk és jogi megfelelési folyamatok jelenhetnek meg.

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
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