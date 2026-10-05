Elon Musk már fejet hajtott Trump akaratának: az elnök új AI-mániája dollármilliós felfordulást okozhat

Elon Musk már alkalmazkodik Donald Trump legújabb technológiai nyelvújításához: a SpaceX mesterségesintelligencia-részlege SpaceXAI helyett SpaceXSI néven működhet tovább. Elsőre egyszerű névváltásnak tűnik, valójában azonban egy jóval nagyobb horderejű változás első lépcsőfoka lehet. Trump ugyanis már elnöki rendeletben utasította a szövetségi szerveket arra, hogy az „artificial intelligence”, vagyis AI helyett a „super intelligence”, röviden SI kifejezést használják. Ha a szócsere később bekerül a törvényekbe és a szövetségi szerződésekbe is, az már dollármilliós adminisztrációt és komoly jogi zűrzavart okozhat.

Elon Musk már fejet hajtott Trump újabb akaratának: az elnök új AI-mániája dollármilliós felfordulást okozhat / Fotó: Rawpixel.com

Trump már hivatalosan is eltörölné az AI-t, de van egy kis bökkenő

Musk vasárnap közölte az X-en, hogy SpaceXAI-ról SpaceXSI-re nevezi át a SpaceX MI-részlegét. Ez a már említett új trumpi szóhasználathoz és rendelethez illeszkedik, mely szerint a mai technológiákra már nem megfelelő az „artificial”, vagyis mesterséges jelző. Az átnevezés önmagában aligha kerül jelentős összegbe, viszont sokkal komolyabb következményekkel járhat – írja a Reuters.

Az amerikai elnök szeptember 29-én aláírta a 14434-es rendeletet, amely előírja a végrehajtó hatalom szerveinek, hogy hivatalos levelezésükben, weboldalaikon, jelentéseikben és más, nem jogszabályi dokumentumaikban az AI helyett az SI elnevezést használják.

A már kiadott szabályokat, szerződéseket és támogatási megállapodásokat egyelőre nem kell visszamenőleg átírni.

A rendelet viszont 60 napot ad arra, hogy elkészüljön egy új szövetségi „Super Intelligence” definíció,

és megvizsgálják, hogyan lehetne a jelenlegi törvények AI-hivatkozásait is lecserélni. Ezen a ponton az ártalmatlannak tűnő politikai szlogenből gazdasági kérdés lesz.

A „superintelligence” ugyanis eddig nem egyszerűen az AI másik neve: a technológiai szaknyelvben általában olyan elméleti rendszert értenek alatta, mely az emberi intelligenciát széles körben jelentősen meghaladja. Trump ezzel szemben jelenleg ugyanazokat a technológiákat nevezi SI-nek, melyeket az amerikai törvény továbbra is AI-ként határoz meg. Ha később a definíció tartalma is megváltozik, az már azt is befolyásolhatja, milyen rendszerekre vonatkoznak biztonsági követelmények, auditok vagy közbeszerzési szabályok.