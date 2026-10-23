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Ebbe az országba önti a pénzt Magyarország, a Mol és az MVM olaj- és földgázmezőket vásárolt: Orbánék kezdték és ez a Tisza-kormány alatt is így maradhat

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A két országot 2023 óta stratégiai partnerség köti össze. A nagykövet most elárulta, hogy mennyi pénz fektetett be Magyarország Azerbajdzsánban.
VG
2026.10.23, 14:17
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Magyarország az elmúlt években mintegy kétmilliárd dollárt fektetett be Azerbajdzsán gazdaságába – jelentette ki Torma Tamás, Magyarország azerbajdzsáni nagykövete.

olajmező
Magyarország mintegy kétmilliárd dollárt fektetett be Azerbajdzsán gazdaságába / Fotó: AFP

„A Mol és az MVM jelentős kőolaj-, kondenzátum- és földgázmezőkben szerzett részesedést. Magyarország mintegy kétmilliárd dollárt fektetett be Azerbajdzsán gazdaságába, ezzel az ország egyik meghatározó befektetőjévé vált” – idézte a diplomatát a Vesti Kavkaza orosz hírportál.

A nagykövet elmondta, hogy Magyarországot és Azerbajdzsánt 2023 óta stratégiai partnerség köti össze. Torma Tamás kiemelte, hogy különösen dinamikusan fejlődik a két ország együttműködése a mezőgazdaság, az energetika és a gyógyszeripar területén. Emellett a felek a nemzetközi fórumokon is folytatják az együttműködést.

A diplomata arra is emlékeztetett, hogy az MVM részt vesz az azeri Safag (Shafag) naperőműprojektjének megvalósításában.

Olajhatalommal egyezkedik a Mol, közösen termelhetik ki az olajat és a gázt a lelőhelyekről – ez kulcsfontosságú Magyarországnak

Májusban újabb, nagyszabású stratégiai tárgyalásokat folytatott Azerbajdzsán állami olajvállalata, a SOCAR és a magyar Mol csoport az olaj- és gázkitermelés bővítéséről. A megbeszélésekre az üzbegisztáni Taskentben, az OGU2026 olaj- és gázipari konferencia keretében került sor, ahol Rovshan Najaf, a SOCAR elnöke találkozott Marton Zsomborral, a Mol kutatás-termelési üzletágának ügyvezető alelnökével.

A Mol közleménye szerint a felek áttekintették a két vállalat hosszú ideje fennálló együttműködését, és az új közös projektek lehetőségei is napirendre kerültek. A tárgyalások középpontjában az azerbajdzsáni olaj- és gázkitermelés további bővítése állt.

Kiemelt téma volt a Shamakhi-Gobustan szárazföldi blokk fejlesztése is, amely az egyik legfontosabb új közös projekt lehet a két társaság számára. A területen tavaly írt alá kutatási, fejlesztési és termelésmegosztási megállapodást a SOCAR és a Mol. A projekt operátora a Mol lett 65 százalékos részesedéssel, míg a SOCAR 35 százalékot birtokol.

Az egyeztetés alapján a felek nemcsak a jelenlegi munkálatok előrehaladását tekintették át, hanem további együttműködési lehetőségeket is vizsgáltak. A közlemény szerint az energiabiztonság és a fenntartható fejlődés támogatása is hangsúlyos szerepet kapott a tárgyalásokon.

Azerbajdzsán már most is kiemelten fontos a Mol számára. A vállalat 2025-ben napi 13 400 hordó olajegyenértéknek megfelelő termelést ért el az országban, ami 5,5 százalékos növekedést jelentett az előző évhez képest. Ez különösen erős adat annak fényében, hogy Azerbajdzsán a Mol teljes termelésének már 14,1 százalékát adja.

Energiabiztonság

Energiabiztonság
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