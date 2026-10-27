Földgáz, olaj és atomipar: ezer szálon sérülhetnek a magyar-szerb energiakapcsolatok – Orbán Viktor és Aleksandar Vucsics öröksége az új vezetés kezében
A földgáz, a villamos energia, az olajipar, az üzemanyag-kiskereskedelem, de még az atomipar területén is együttműködik Magyarország és Szerbia. E partnerségek sorsát az áprilisi magyarországi kormányváltás után a szerbiai ellenzék mostani győzelme is erősen érintheti. Bár célszerű, ha két ország energiakapcsolatai kormányokon átívelve az adott országok hosszú távú energiabiztonságát szolgálják, a gyakorlatban ez nincs mindig így.
A választáson győztes szerb diákpárt (Hallgatói Lista) tizenegy pontos politikai programja az energia terén a lítiumbányászati tervek leállítását, a megújuló alapú áramtermelés fellendítését és a fosszilisektől való távolodást célozza meg.
Emellett a politika is erősen alakítja a majdani szerb energipartnerséget, két okból is:
- A szerb-magyar energiaipari kapcsolatok olyan években váltak érdemben szorosabbá, amelyekben a politikai vezetés a mostaniétól (leendőjétől) merőben más szemlélettel irányította az országot.
- Az energetikai partnerséget kibontakoztató Orbán Viktor volt miniszterelnök és Alekszandar Vucsics volt szerb elnök is szoros kapcsolatot ápolt Oroszországgal, kulcskérdés tehát az új szerb vezetés Oroszország-politikájának iránya, illetve, hogy hogyan ítéli meg a magyar-orosz politikai kapcsolatok alakulását.
A gáz a politika eszköze
Magyarország Szerbián át jut orosz földgázhoz. Az évi 3,5 milliárd köbméter a Török Áramlaton érkezik Szerbián át, 2021 októbere óta. A beruházással Oroszország kiiktatta Ukrajnát a gázszállítás egyik meghatározó útvonalából. Terve megvalósításában más országok mellett Szerbia és Magyarország a partnere volt. A szerbiai tranzit beindulása óta Szerbia Magyarországon tároltat évi 500 millió köbméter földgázt. Az együttműködés mindkét ország számára előnyös, de Szerbia számára erős kitettség is.
Az Oroszország elleni uniós szankciók miatt azonban 2027 októberétől uniós tagországok nem vásárolhatnak orosz gázt. A magyar kormány már jelezte, hogy az adott időponttól ellátható az ország alternatív gázzal, de nem tudjuk, valójában mi fog történni.
- Addig akár véget is érhet az ukrajnai háború és megszűnhetnek az Oroszország elleni szankciók,
- Magyarország akár mégis importálhat az EU jóváhagyásával,
- illetve jövő ősszel leválik az orosz gázról.
Ez utóbbi esetben a szerbiai választások eredményétől függetlenül is módosul – romlik – a szerb-magyar energiakapcsolat, hiszen ehhez Magyarországnak fel kell rúgnia a 2036-ig szóló magyar-orosz gázimport-szerződéssel együtt a magyar-szerb tranzitmegállapodást is. Ekkor Szerbia akár le is tehet a további magyarországi bértároltatásról. Megteheti, ha végre befejezi a törzsudvarnoki (részben Gazprom-tulajdonú) földalatti gáztárolójának évek óta húzódó bővítését.
A jövő évi importstop Szerbiára nem vonatkozik, mert Szerbia nem tagja az Európai Uniónak. Mindazonáltal valamennyire már sejthető, hogy a szerb diákpárt milyen Oroszország-politikára készül. Korábbi közlései alapján ugyanis, bár támogatja az Európai Unióhoz való közeledést, de a kormányzásról leköszönő Szerb Haladó Párthoz (SNS) hasonlóan nem vezetne be gazdasági szankciókat Oroszország ellen, az Oroszországgal való pragmatikus együttműködés fenntartását pedig nemzeti érdekként kezeli. Ebből kiindulva Szerbia jó eséllyel továbbra is importálni fog orosz gázt, ha pedig a magyar-szerb gázkapcsolatok idővel gyengülnek, annak a magyar oldalon bekövetkező változás lehet az oka.
A villamosenergia-kapcsolatok akár erősödhetnek is
A szerb-magyar villamosenergia-kereskedelem alakulása, szélsőséges esetektől eltekintve kevéssé függ a szerbiai választások eredményétől. Annál fontosabb lenne a két ország közötti szállítókapacitások megduplázása – ez pedig 2022 óta terítéken van –, továbbá a piaci és a szabályozási tényezők alakulása. Az európai szabályozás ezért érdekes, mert most például azért nem érkezik elég áram Magyarországra a Balkánról, mert a megdrágítja az importot a nem uniós országokból érkező termékekre kivetett széndioxid-vám (CBAM). Emellett azért hagyja el Magyarországot pillanatokon belül az olcsó áram (az uniós Horvátországon át) például Szerbiába, mert ezt diktálják az összekapcsolt európai árampiacok algoritmusai.
A magyar, a szlovén és a szerb árampiacok 2024-ben az ADEX csoport keretében kapcsolódtak össze ez a HUPX (Magyarország), a BSP SouthPool és a SEEPEX együttműködésében. A közös, napon belüli kereskedés éppen október 10-én indult a három ország között. Nincs oka, hogy ennek működését akárhogyan is befolyásolja a szerbiai választás eredménye.
Az MVM Zrt. 2022. március 17-én 33,4 százalékos üzletrészt vásárolt a szerbiai Maneks csoportttól az Energotehnika Južna Bačka és az Elektromontaža Kraljevo társaságokban. A két társaság Szerbia vezető energetikai kivitelező vállalata, rajtuk keresztül az MVM növelheti jelenlétét Szerbiában és a Nyugat-Balkánon.
Kényes történet az olajpartnerség
Csak találgatni lehet, hogy a szerb nemzeti érdek szem előtt tartása és az Oroszországgal való kapcsolat fenntartása mit takar a NIS olajtársaság Mol által áhított megvásárlására nézve. Az ügy nem elsősorban szerb részről aggályos, hanem oroszról: jó kézben lenne-e a Molnál a NIS orosz tulajdonhányada az áprilisi magyarországi kormányváltás után is? Az orosz fél egyelőre nem dönt, kivárnak, ahogyan kivárt a választások előtti magyar vezeték is. Ez megint egy olyan útelágazás a szerb-magyar energetikai együttműködés sorsa szempontjából, amelyben a szerb-orosz, de nagyobb súllyal a magyar-orosz politikai kapcsolatok alakulása tűnik meghatározónak.
A Mol-NIS projekthez kapcsolódik a magyar-szerb termékvezeték megépítése is. A beruházás a régiós országoknak, de elsősorban a Molnak jelentős piaci előnnyel járna. Az Algyő és Pancsova között lefektetendő vezeték üzembe helyezésével ugyanis nemcsak a Mol szlovákiai, százhalombattai és (NIS-tulajdonú) pancsovai feldolgozója között áramolhatna az olajtermék, hanem orosz kőolaj is utazhatna rajta Magyarországon át Szerbiába. Igaz, a vezetékprojekt egy piaci forrásunk szerint egy vak vezet világtalant próbálkozás, mert két olyan finomító segítené ki egymást, amelyek közül egyiknek sincs elég olaja. Viszont, ha megépül, a kivitelező legalább jól jár.
Csakhogy a NIS még nem a Molé. Nem is biztos, hogy az lesz, amennyiben Magyarország, engedve az EU-nak, nem importál orosz olajat sem. Ez esetben ugyanis feleslegessé válhat a 157 millió euróba kerül Algyő-Pancsova vezeték megépítése. A beruházásról egyébként 2023-ben született meg a megállapodás, a környezetvédelmi engedélyt 2026 őszén kapta meg a projekt, az átadását 2027–2028-ra tervezik.
A Molnak 72 benzinkútja van Szerbiában, nyilván marad a szerbiai választások után is.
Az atomipar is kérdőjeles
A magyar-szerb nukleáris képzési és kutatási együttműködés 2026. márciusában, tehát még a hazai választások előtt kezdődött. A résztvevők a Hun-Ren Energiatudományi Kutatóközpont, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a szerb partnerintézmények. A partnerség hátterét a Magyarországon meglévő atomipari szaktudás, a Paksi Atomerőmű üzemeltetési tapasztalatai, a Paks II projekt és az adja, hogy Szerbia 2040-ig atomerőművet csatlakoztatna az országos áramhálózatára, az egyik lehetséges kivitelező pedig a Roszatom. A szerb-magyar atomipari kooperáció folytatásának mikéntjét tehát érinthetik a Paks II projekt körüli bizonytalanságok, de elsősorban az, hogy Szerbia mely kivitelezőt választja majd. A lehetőség iránt több atomerőműépítő érdeklődik, de Szerbiában a francia EDF-et tartják fő esélyesnek. Az EDF neve a két új paksi blokk kapcsán is felmerült, a Roszatom lehetséges leváltójaként.