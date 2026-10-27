Földgáz, olaj és atomipar: ezer szálon sérülhetnek a magyar-szerb energiakapcsolatok – Orbán Viktor és Aleksandar Vucsics öröksége az új vezetés kezében

A földgáz, a villamos energia, az olajipar, az üzemanyag-kiskereskedelem, de még az atomipar területén is együttműködik Magyarország és Szerbia. E partnerségek sorsát az áprilisi magyarországi kormányváltás után a szerbiai ellenzék mostani győzelme is erősen érintheti. Bár célszerű, ha két ország energiakapcsolatai kormányokon átívelve az adott országok hosszú távú energiabiztonságát szolgálják, a gyakorlatban ez nincs mindig így.

Lesz miről dönteni az energia-kapcsolatokban, itt van mindjárt a NIS sorsa/Fotó: NIS

A választáson győztes szerb diákpárt (Hallgatói Lista) tizenegy pontos politikai programja az energia terén a lítiumbányászati tervek leállítását, a megújuló alapú áramtermelés fellendítését és a fosszilisektől való távolodást célozza meg.

Emellett a politika is erősen alakítja a majdani szerb energipartnerséget, két okból is:

A szerb-magyar energiaipari kapcsolatok olyan években váltak érdemben szorosabbá, amelyekben a politikai vezetés a mostaniétól (leendőjétől) merőben más szemlélettel irányította az országot.

Az energetikai partnerséget kibontakoztató Orbán Viktor volt miniszterelnök és Alekszandar Vucsics volt szerb elnök is szoros kapcsolatot ápolt Oroszországgal, kulcskérdés tehát az új szerb vezetés Oroszország-politikájának iránya, illetve, hogy hogyan ítéli meg a magyar-orosz politikai kapcsolatok alakulását.

A gáz a politika eszköze

Magyarország Szerbián át jut orosz földgázhoz. Az évi 3,5 milliárd köbméter a Török Áramlaton érkezik Szerbián át, 2021 októbere óta. A beruházással Oroszország kiiktatta Ukrajnát a gázszállítás egyik meghatározó útvonalából. Terve megvalósításában más országok mellett Szerbia és Magyarország a partnere volt. A szerbiai tranzit beindulása óta Szerbia Magyarországon tároltat évi 500 millió köbméter földgázt. Az együttműködés mindkét ország számára előnyös, de Szerbia számára erős kitettség is.

Az Oroszország elleni uniós szankciók miatt azonban 2027 októberétől uniós tagországok nem vásárolhatnak orosz gázt. A magyar kormány már jelezte, hogy az adott időponttól ellátható az ország alternatív gázzal, de nem tudjuk, valójában mi fog történni.

Addig akár véget is érhet az ukrajnai háború és megszűnhetnek az Oroszország elleni szankciók,

Magyarország akár mégis importálhat az EU jóváhagyásával,

illetve jövő ősszel leválik az orosz gázról.

Ez utóbbi esetben a szerbiai választások eredményétől függetlenül is módosul – romlik – a szerb-magyar energiakapcsolat, hiszen ehhez Magyarországnak fel kell rúgnia a 2036-ig szóló magyar-orosz gázimport-szerződéssel együtt a magyar-szerb tranzitmegállapodást is. Ekkor Szerbia akár le is tehet a további magyarországi bértároltatásról. Megteheti, ha végre befejezi a törzsudvarnoki (részben Gazprom-tulajdonú) földalatti gáztárolójának évek óta húzódó bővítését.