Új gázvezeték épül a románoknál, de egészen mást szállítanak majd benne: indul a kísérlet, a világon egyedülálló technikát visznek oda a japánok – ha ez bejön, nincs megállás

A gép egyedülálló képessége a koncentrált teljesítményben rejlik, ugyanis az optimalizált gázhűtési rendszer és a nagy hatásfokú impellerek (munkakerék – a szerk.) révén a hagyományos berendezések beépítési helyigényének mindössze egyhetedét igényli, miközben 3-4 százalékkal csökkenti az éves villamosenergia-fogyasztást, olvasható a gasturbineworld.com-on.

A projektre a japán gazdasági, kereskedelmi és ipari minisztérium által finanszírozott, Jövőbe mutató közös alkotás a Globális Déllel nevű program keretében kerül sor.

„A hidrogénellátás költségeinek csökkentése létfontosságú a széles körben alkalmazott hidrogénalapú energia világszintű elterjedéséhez. Ennek egyik eszközeként, nőnek a várakozások a nagy mennyiségű hidrogén hatékony szállítására alkalmas szárazföldi vezetékek irányában. Ilyen vezetékek létrehozásához az egyik kulcsfontosságú kihívás a nagy mennyiségű tiszta hidrogéngáz korlátozott térben nagy nyomásra történő hatékony sűrítését célzó technológia" – közölte a Kawasaki.

A közlemény szerint a vállalat célja „egy hidrogénellátási lánc kiépítése, így járulva hozzá a szén-dioxid-kibocsátás szempontjából semleges világ megteremtéséhez".

A medgyesi (Medias) székhelyű Transgaz mintegy 14 ezer kilométer hosszú gázelosztó hálózatot üzemeltet. A közel 4 ezer dolgozót foglalkoztató állami vállalat tavalyi árbevétele 2,828 milliárd lej (mintegy 194 milliárd forint) volt, nettó nyeresége pedig 788,156 millió lej (mintegy 54 milliárd forint) volt.