Új gázvezeték épül a románoknál, de egészen mást szállítanak majd benne: indul a kísérlet, a világon egyedülálló technikát visznek oda a japánok – ha ez bejön, nincs megállás
Az együttműködés tárgya hidrogén gázvezetékben történő szállítása. Ennek első lépéseként a japán vállalat bemutató jelleggel tesztelni fogja Romániában a KM Comp-H 22 centrifugális hidrogénkompresszorát. Ez lesz a világon az első olyan kísérlet, amely nagy mennyiségű hidrogén gázvezetékben történő szállítását célozza.
A KM Comp-H₂ egy többfokozatú, függőlegesen osztott házas, merev tengelyes (beam-style) centrifugális kompresszor, amelyet kifejezetten a 100 százalékos tisztaságú hidrogéngáz nagy volumenű sűrítésére terveztek. A berendezés műszaki magját egy ultra-nagy fordulatszámú járókerék-technológia alkotja, amely kiküszöböli a hidrogén rendkívül kis molekulatömegéből adódó alacsony sűrítési hatékonyságot, és a gáz fizikai tulajdonságaihoz optimalizált belső áramlási geometriával éri el a szükséges nyomásnövekedést.
A gép egyedülálló képessége a koncentrált teljesítményben rejlik, ugyanis az optimalizált gázhűtési rendszer és a nagy hatásfokú impellerek (munkakerék – a szerk.) révén a hagyományos berendezések beépítési helyigényének mindössze egyhetedét igényli, miközben 3-4 százalékkal csökkenti az éves villamosenergia-fogyasztást, olvasható a gasturbineworld.com-on.
A projektre a japán gazdasági, kereskedelmi és ipari minisztérium által finanszírozott, Jövőbe mutató közös alkotás a Globális Déllel nevű program keretében kerül sor.
„A hidrogénellátás költségeinek csökkentése létfontosságú a széles körben alkalmazott hidrogénalapú energia világszintű elterjedéséhez. Ennek egyik eszközeként, nőnek a várakozások a nagy mennyiségű hidrogén hatékony szállítására alkalmas szárazföldi vezetékek irányában. Ilyen vezetékek létrehozásához az egyik kulcsfontosságú kihívás a nagy mennyiségű tiszta hidrogéngáz korlátozott térben nagy nyomásra történő hatékony sűrítését célzó technológia" – közölte a Kawasaki.
A közlemény szerint a vállalat célja „egy hidrogénellátási lánc kiépítése, így járulva hozzá a szén-dioxid-kibocsátás szempontjából semleges világ megteremtéséhez".
A medgyesi (Medias) székhelyű Transgaz mintegy 14 ezer kilométer hosszú gázelosztó hálózatot üzemeltet. A közel 4 ezer dolgozót foglalkoztató állami vállalat tavalyi árbevétele 2,828 milliárd lej (mintegy 194 milliárd forint) volt, nettó nyeresége pedig 788,156 millió lej (mintegy 54 milliárd forint) volt.
A tokiói székhelyű Kawasaki Heavy Industries egy globális ipari vállalatcsoport, a 2025-ös árbevétele 2311 milliárd jen (mintegy 4801 milliárd forint) volt.
Most már pontosan látszik: ez az ország adhat gázt az orosz helyett Magyarországnak, 35 milliárd köbméter indulhat el Európa felé – Ukrajna kulcspozícióba kerülhet
Románia újabb lépést tett az amerikai földgáz európai behozatalának felgyorsítására is. A román Transgaz és az amerikai Argent LNG augusztus 6-án egyetértési megállapodást írt alá arról, hogy a román vállalat stratégiai tőkebefektetéssel szállhat be az amerikai LNG-projektbe. A memorandum egyelőre nem kötelező érvényű, a felek a beruházás részleteit és szerkezetét még vizsgálják.
A tét azonban jelentős. Az Argent LNG a Louisiana állambeli Port Fourchonban épít exportterminált, amelynek tervezett kapacitása évi 25 millió tonna cseppfolyósított földgáz. Ez nagyjából 35 ezermilliárd köbméter földgáznak felel meg évente, az Interfax értesülései alapján pedig első szállításokat pedig 2030 környékére tervezik.
A beruházás az Egyesült Államok egyik nagyszabású új LNG-exportprojektje lehet.
A román Transgaz számára a projekt egyik legfontosabb célja, hogy az amerikai LNG Románián keresztül eljusson Moldovába és Ukrajnába, majd tovább Magyarország, Ausztria, Csehország, Szlovákia és Németország felé. Vagyis a terv nem egyszerűen egy új romániai gázbeszerzésről szól, hanem egy olyan regionális útvonal kialakításáról, amely hosszú távon amerikai gázzal válthatná ki az orosz források egy részét.