Brutális nyereség jöhet az európai tőzsdéken: egyetlen ágazat viszi el a növekedés felét – erről szól minden, és nem a mesterséges intelligencia az

Az energiavállalatok immár a harmadik egymást követő negyedévben vezethetik az európai vállalati nyereségek növekedését, mivel a közel-keleti és az ukrajnai konfliktusok nyomán magasan maradó energiaárak az egész ágazatban növelik a profitot.

A bika és a medve a frankfurti tőzsde épülete előtt - a harmadik negyedévben az egekbe szökött az európai energiavállalatok profitja / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az MSCI Europe Energy Indexben szereplő vállalatok egy részvényre jutó nyeresége várhatóan 113 százalékkal nő. A Bloomberg Intelligence adatai szerint az energiaszektor önmagában az európai vállalatok teljes profitnövekedésének több mint felét adhatja.

Nemcsak Európában, hanem világszerte hiány van a finomítói kapacitásokból

– mondta Laurent Douillet, a Bloomberg Intelligence stratégája egy interjúban. Hozzátette, hogy az ebből fakadó üzemanyag-kínálati szűkösség miatt a dízel és a benzin ára a nyersolajéhoz képest magas szinten maradt, ami növeli a finomítói árréseket.

A Shell a múlt héten rekordmagas finomítói árrésekről számolt be, ami korai jelzést adott arról, hogy mire lehet számítani a nagy olajvállalatoktól az aktuális gyorsjelentési szezonban.

Az Equinor pedig közölte, hogy a „szokatlanul magas” európai finomítói árrések várhatóan az előrejelzettnél jobb harmadik negyedéves eredményt hoznak a vállalat értékesítési, szállítási és feldolgozási üzletágában.

Hatalmasat kaszáltak az energiavállalatok

Az energiavállalatok nyereségnövekedése „aránytalanul” magas a Stoxx Europe 600 index többi szereplőjéhez képest, mivel „a közel-keleti feszültségek enyhülése továbbra is várat magára” – írták a JPMorgan elemzői egy feljegyzésben.

A magasabb energiaárak más ágazatok, köztük az ipari és a fogyasztási cikkeket gyártó vállalatok számára kedvezőtlen hatással járnak, bár az elemzők szerint a rövid távú következmények várhatóan korlátozottak lesznek.

A Deutsche Bank elemzői egy feljegyzésben azt írták, hogy az energiavállalatok nyereségének növekedése várhatóan ellensúlyozza a más ágazatok profitjára gyakorolt negatív hatásokat.

Az energiaszektor erősebb eredményeinek összességében nettó pozitív hatást kell eredményezniük

– írták.

Az aktuális negyedévben várható nyereségnövekedés mellett a befektetők azt is figyelni fogják, hogy mennyire lehetnek tartósak ezek a profitok, ha az olajárak visszaesnek a jelenlegi szintekről.