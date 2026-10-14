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Brutális nyereség jöhet az európai tőzsdéken: egyetlen ágazat viszi el a növekedés felét – erről szól minden, és nem a mesterséges intelligencia az

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A közel-keleti és az ukrajnai háború miatt magasan maradó energiaárak hatalmas profitnövekedést hozhatnak Európában, miközben más ágazatok a drágulás terheit viselik. Az energiavállalatok egy részvényre jutó nyeresége akár 113 százalékkal is megugorhat, így az ágazat önmagában az európai vállalati profitnövekedés több mint felét adhatja.
D. GY.
2026.10.14, 12:30
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Az energiavállalatok immár a harmadik egymást követő negyedévben vezethetik az európai vállalati nyereségek növekedését, mivel a közel-keleti és az ukrajnai konfliktusok nyomán magasan maradó energiaárak az egész ágazatban növelik a profitot.

Frankfurti tőzsde energiavállalatok részvénypiac bika medve
A bika és a medve a frankfurti tőzsde épülete előtt - a harmadik negyedévben az egekbe szökött az európai energiavállalatok profitja / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az MSCI Europe Energy Indexben szereplő vállalatok egy részvényre jutó nyeresége várhatóan 113 százalékkal nő. A Bloomberg Intelligence adatai szerint az energiaszektor önmagában az európai vállalatok teljes profitnövekedésének több mint felét adhatja. 

Nemcsak Európában, hanem világszerte hiány van a finomítói kapacitásokból

 – mondta Laurent Douillet, a Bloomberg Intelligence stratégája egy interjúban. Hozzátette, hogy az ebből fakadó üzemanyag-kínálati szűkösség miatt a dízel és a benzin ára a nyersolajéhoz képest magas szinten maradt, ami növeli a finomítói árréseket.

  • A Shell a múlt héten rekordmagas finomítói árrésekről számolt be, ami korai jelzést adott arról, hogy mire lehet számítani a nagy olajvállalatoktól az aktuális gyorsjelentési szezonban. 
  • Az Equinor pedig közölte, hogy a „szokatlanul magas” európai finomítói árrések várhatóan az előrejelzettnél jobb harmadik negyedéves eredményt hoznak a vállalat értékesítési, szállítási és feldolgozási üzletágában.

Hatalmasat kaszáltak az energiavállalatok

Az energiavállalatok nyereségnövekedése „aránytalanul” magas a Stoxx Europe 600 index többi szereplőjéhez képest, mivel „a közel-keleti feszültségek enyhülése továbbra is várat magára” – írták a JPMorgan elemzői egy feljegyzésben.

A magasabb energiaárak más ágazatok, köztük az ipari és a fogyasztási cikkeket gyártó vállalatok számára kedvezőtlen hatással járnak, bár az elemzők szerint a rövid távú következmények várhatóan korlátozottak lesznek.

A Deutsche Bank elemzői egy feljegyzésben azt írták, hogy az energiavállalatok nyereségének növekedése várhatóan ellensúlyozza a más ágazatok profitjára gyakorolt negatív hatásokat. 

Az energiaszektor erősebb eredményeinek összességében nettó pozitív hatást kell eredményezniük

– írták.

Az aktuális negyedévben várható nyereségnövekedés mellett a befektetők azt is figyelni fogják, hogy mennyire lehetnek tartósak ezek a profitok, ha az olajárak visszaesnek a jelenlegi szintekről.

A Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára 105 dollár körül mozog, a piac azonban arra számít, hogy a közel-keleti konfliktus rendeződése után az árak ismét az 50 dolláros szint felé csökkenhetnek – mondta Douillet. 

Ha ez bekövetkezik, mely vállalatok rendelkeznek megfelelő üzleti modellel és valóban erős mérleggel?

Az európai nyereségnövekedés ebben a negyedévben méginkább néhány ágazatra koncentrálódik. 

  • A Bloomberg Intelligence adatai szerint az energiaipari és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó vállalatok adják majd a teljes növekedés 70 százalékát, noha az MSCI Europe indexnek mindössze 19 százalékát teszik ki. 
  • Az előző negyedévben ez a két vállalatcsoport a teljes nyereségnövekedés 61 százalékáért felelt.

A mesterséges intelligenciával kapcsolatos kiadások lassulásától való félelmek fokozták a piaci ingadozásokat, mivel a befektetők megkérdőjelezik, hogy meddig tarthat a beruházási fellendülés. A beruházások esetleges lassulása valószínűleg még nem jelenik meg az aktuális negyedév vállalati eredményeiben, 2027-ben vagy 2028-ban azonban már visszafoghatja a növekedést – mondta a Bloomberg Intelligence elemzője.

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