Brutális nyereség jöhet az európai tőzsdéken: egyetlen ágazat viszi el a növekedés felét – erről szól minden, és nem a mesterséges intelligencia az
Az energiavállalatok immár a harmadik egymást követő negyedévben vezethetik az európai vállalati nyereségek növekedését, mivel a közel-keleti és az ukrajnai konfliktusok nyomán magasan maradó energiaárak az egész ágazatban növelik a profitot.
Az MSCI Europe Energy Indexben szereplő vállalatok egy részvényre jutó nyeresége várhatóan 113 százalékkal nő. A Bloomberg Intelligence adatai szerint az energiaszektor önmagában az európai vállalatok teljes profitnövekedésének több mint felét adhatja.
Nemcsak Európában, hanem világszerte hiány van a finomítói kapacitásokból
– mondta Laurent Douillet, a Bloomberg Intelligence stratégája egy interjúban. Hozzátette, hogy az ebből fakadó üzemanyag-kínálati szűkösség miatt a dízel és a benzin ára a nyersolajéhoz képest magas szinten maradt, ami növeli a finomítói árréseket.
- A Shell a múlt héten rekordmagas finomítói árrésekről számolt be, ami korai jelzést adott arról, hogy mire lehet számítani a nagy olajvállalatoktól az aktuális gyorsjelentési szezonban.
- Az Equinor pedig közölte, hogy a „szokatlanul magas” európai finomítói árrések várhatóan az előrejelzettnél jobb harmadik negyedéves eredményt hoznak a vállalat értékesítési, szállítási és feldolgozási üzletágában.
Hatalmasat kaszáltak az energiavállalatok
Az energiavállalatok nyereségnövekedése „aránytalanul” magas a Stoxx Europe 600 index többi szereplőjéhez képest, mivel „a közel-keleti feszültségek enyhülése továbbra is várat magára” – írták a JPMorgan elemzői egy feljegyzésben.
A magasabb energiaárak más ágazatok, köztük az ipari és a fogyasztási cikkeket gyártó vállalatok számára kedvezőtlen hatással járnak, bár az elemzők szerint a rövid távú következmények várhatóan korlátozottak lesznek.
A Deutsche Bank elemzői egy feljegyzésben azt írták, hogy az energiavállalatok nyereségének növekedése várhatóan ellensúlyozza a más ágazatok profitjára gyakorolt negatív hatásokat.
Az energiaszektor erősebb eredményeinek összességében nettó pozitív hatást kell eredményezniük
– írták.
Az aktuális negyedévben várható nyereségnövekedés mellett a befektetők azt is figyelni fogják, hogy mennyire lehetnek tartósak ezek a profitok, ha az olajárak visszaesnek a jelenlegi szintekről.
A Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára 105 dollár körül mozog, a piac azonban arra számít, hogy a közel-keleti konfliktus rendeződése után az árak ismét az 50 dolláros szint felé csökkenhetnek – mondta Douillet.
Ha ez bekövetkezik, mely vállalatok rendelkeznek megfelelő üzleti modellel és valóban erős mérleggel?
Az európai nyereségnövekedés ebben a negyedévben méginkább néhány ágazatra koncentrálódik.
- A Bloomberg Intelligence adatai szerint az energiaipari és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó vállalatok adják majd a teljes növekedés 70 százalékát, noha az MSCI Europe indexnek mindössze 19 százalékát teszik ki.
- Az előző negyedévben ez a két vállalatcsoport a teljes nyereségnövekedés 61 százalékáért felelt.
A mesterséges intelligenciával kapcsolatos kiadások lassulásától való félelmek fokozták a piaci ingadozásokat, mivel a befektetők megkérdőjelezik, hogy meddig tarthat a beruházási fellendülés. A beruházások esetleges lassulása valószínűleg még nem jelenik meg az aktuális negyedév vállalati eredményeiben, 2027-ben vagy 2028-ban azonban már visszafoghatja a növekedést – mondta a Bloomberg Intelligence elemzője.