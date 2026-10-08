Ez nagyon sokaknál le fogja verni a biztosítékot: nem ítélték el az EP-ben a tiszások Oroszországot − folytatja a kormánypárt a kettős játékát

Október 8-án, csütörtökön szavaztak az Európai Parlamentben egy állásfoglalásról, amelyben az EP-képviselők többek között elítélik és politikai színjátéknak minősítik a szeptemberi orosz parlamenti választásokat, így annak eredményét nem fogadják el.

Nem ítélték el az EP-ben a tiszások Oroszországot / Fotó: Hans Lucas via AFP

A jogi kötőerővel nem rendelkező állásfoglalást 482 igen, 41 nem és 39 tartózkodás mellett fogadták el. A dokumentum szerint az új orosz Állami Duma nem tekinthető legitimnek. − írta meg az Index.

Így szavaztak a magyar EP-képviselők

A magyar EP-képviselők közül, a szavazás jegyzőkönyve szerint, mindössze hárman foglaltak állást: a Tarr Zoltán mandátumát megöröklő tiszás Weisz Viktor és a Demokratikus Koalíció egykori elnöke, Dobrev Klára nyomott igent a szavazás során, míg a Mi Hazánk képviselője, Borvendég Zsuzsanna elutasította azt.

A Fidesz és a KDNP jelenlévő politikusai nem vettek részt a végszavazáson, de

a Tisza Párt több EP-képviselője, Bogdán Csaba, Dávid Dóra, Kollár Kinga, valamint Kulja András sem szavazott.

Más szavazásokon a Fidesz–KDNP képviselői − Deutsch Tamás és Orbán Balázs kivételével − részt vettek. Orbán Viktor az X-en közölte is, hogy képviselőcsoportjuk, a Patrióták Európáért (PfE) kezdeményezésére az EP elfogadott egy állásfoglalást az iszlám beszivárgás és a Muszlim Testvériség hálózatainak befolyása elleni fellépés szükségességéről.

A Tisza Párt azzal magyarázta az ügyet, hogy EP-képviselőik egy kivételével minden módosítót megszavaztak, a végső szöveget azonban nem tudták elfogadni, mert abba belekerült egy olyan szövegrész, amely Oroszország diplomáciai és politikai elszigetelésére szólít fel.

Újabb szankciók jöhetnek?

Az elfogadott állásfoglalásban az EP elítélte Vlagyimir Putyin orosz elnök rendszerének a választások során elkövetett jogsértéseit, valamint bírálta a demokrácia lebontását célzó lépéseket.

Az Európai Parlament szerint a szeptember 18–20. között megrendezett parlamenti választás egy politikai színjáték volt, hiszen valódi alternatív jelöltek nem indulhattak, nem volt szabad a tömegtájékoztatás, és nem voltak jelen hiteles nemzetközi megfigyelők sem.

Továbbá az EP szerint Oroszországban régóta nem érvényesülnek a politikai szabadságjogok, mivel a rendszer kritikusait bebörtönzik, meggyilkolják, vagy száműzetésbe kényszerítik.

Emellett elítélték azt is, hogy az Oroszország által megszállt ukrán területeken, valamint a Moldovától és Georgiától de facto elszakadó területeken is választásokat tartottak. Az EP így nem ismeri el legitimnek a Dumát, és arra szólít fel minden tagállamot, hogy szintén tegyenek így, és tartózkodjanak az orosz képviselőkkel való kapcsolatfelvételtől.