Brutális új fegyvert tesztelt Észak-Korea: mesterséges intelligencia vezérelheti a pusztító torpedót

Észak-Korea szombaton bejelentette, hogy új, mesterséges intelligenciával működő torpedórendszert tesztelt, folytatva az elmúlt időszak intenzív fegyverkísérleti sorozatát.

Észak-Korea új szuperfegyvert fejlesztett - bár vannak kétségek vele kapcsolatban / Fotó: AFP

Az észak-koreai állami hírügynökség, a KCNA beszámolója szerint a teszt során a „rendkívül nagy sebességű, precíziós irányítású” Zam-2.0 torpedórendszert próbálták ki, amely mesterséges intelligenciát alkalmaz a célpontok felderítéséhez és a torpedó irányításához. A jelentés szerint a teszt igazolta a fegyver meghajtórendszereinek megfelelő működését. Az AP-nek ugyanakkor szakértők kifejtették, hogy

bár Észak-Korea valószínűleg fejleszti fegyvereinek irányítószoftvereit, kétséges, hogy ezek valóban rendelkeznek olyan fejlett digitális képességekkel, mint az autonóm célpontkijelölés.

Egyes elemzők elképzelhetőnek tartják azt is, hogy Phenjan Moszkva révén tesz szert fejlett technológiára, cserébe azért a katonai segítségért, amelyet a diktatúra az ukrajnai háborúhoz nyújtott Moszkvának.

Észak-Korea sorra fejleszti a szuperfegyvereket

A kísérletre azt követően került sor, hogy Észak-Korea a hét közepén kétféle, víz alól indítható stratégiai manőverező robotrepülőgépet is tesztelt, vélhetően a haditengerészeti képességek fejlesztését célzó erőfeszítései részeként. A feltételezések szerint a rakétákat tengeralattjáróról indították - írja az Euronews.

Észak-Korea az elmúlt hetekben több ballisztikusrakéta-kísérletet is végrehajtott, miközben a szomszédos Dél-Koreával fokozódó feszültség közepette igyekszik bővíteni fegyverarzenálját.

Donald Trump amerikai elnök augusztusban újságíróknak azt mondta, hogy Kim Dzsongun észak-koreai vezetőnek „57 rendkívül nagy erejű nukleáris fegyvere” van, és ismét a kettejük közötti jó kapcsolatot méltatta.

Tudják mit? Az, hogy jól kijövök vele, jó dolog, nem pedig rossz

– mondta Trump, hozzátéve, hogy soha nem lett volna szabad megengedni, hogy Phenjan nukleáris arzenálra tegyen szert. Az amerikai elnök a hónap elején azt is állította, hogy „folyamatosan” megakadályozza az Észak- és Dél-Korea közötti háború kitörését.