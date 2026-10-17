Brutális új fegyvert tesztelt Észak-Korea: mesterséges intelligencia vezérelheti a pusztító torpedót
Észak-Korea szombaton bejelentette, hogy új, mesterséges intelligenciával működő torpedórendszert tesztelt, folytatva az elmúlt időszak intenzív fegyverkísérleti sorozatát.
Az észak-koreai állami hírügynökség, a KCNA beszámolója szerint a teszt során a „rendkívül nagy sebességű, precíziós irányítású” Zam-2.0 torpedórendszert próbálták ki, amely mesterséges intelligenciát alkalmaz a célpontok felderítéséhez és a torpedó irányításához. A jelentés szerint a teszt igazolta a fegyver meghajtórendszereinek megfelelő működését. Az AP-nek ugyanakkor szakértők kifejtették, hogy
bár Észak-Korea valószínűleg fejleszti fegyvereinek irányítószoftvereit, kétséges, hogy ezek valóban rendelkeznek olyan fejlett digitális képességekkel, mint az autonóm célpontkijelölés.
Egyes elemzők elképzelhetőnek tartják azt is, hogy Phenjan Moszkva révén tesz szert fejlett technológiára, cserébe azért a katonai segítségért, amelyet a diktatúra az ukrajnai háborúhoz nyújtott Moszkvának.
Észak-Korea sorra fejleszti a szuperfegyvereket
A kísérletre azt követően került sor, hogy Észak-Korea a hét közepén kétféle, víz alól indítható stratégiai manőverező robotrepülőgépet is tesztelt, vélhetően a haditengerészeti képességek fejlesztését célzó erőfeszítései részeként. A feltételezések szerint a rakétákat tengeralattjáróról indították - írja az Euronews.
Észak-Korea az elmúlt hetekben több ballisztikusrakéta-kísérletet is végrehajtott, miközben a szomszédos Dél-Koreával fokozódó feszültség közepette igyekszik bővíteni fegyverarzenálját.
Donald Trump amerikai elnök augusztusban újságíróknak azt mondta, hogy Kim Dzsongun észak-koreai vezetőnek „57 rendkívül nagy erejű nukleáris fegyvere” van, és ismét a kettejük közötti jó kapcsolatot méltatta.
Tudják mit? Az, hogy jól kijövök vele, jó dolog, nem pedig rossz
– mondta Trump, hozzátéve, hogy soha nem lett volna szabad megengedni, hogy Phenjan nukleáris arzenálra tegyen szert. Az amerikai elnök a hónap elején azt is állította, hogy „folyamatosan” megakadályozza az Észak- és Dél-Korea közötti háború kitörését.
Trump újra találkozna Kim Dzsongunnal
Teljes mértékben nyitott vagyok egy találkozóra Kim Dzsongun észak-koreai vezetővel
– jelentette ki az amerikai elnök szeptember közepén a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének (ASEAN) Kuala Lumpur-i csúcstalálkozójára tartva. Előző elnöki ciklusa idején Trump háromszor találkozott személyesen Kim Dzsongunnal: először 2018-ban Szingapúrban, majd 2019-ben Hanoiban, utána pedig a Koreai-félszigetet kettéválasztó demilitarizált övezetben.