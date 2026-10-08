Ebbe belesápad Ursula von der Leyen és Zelenszkij: újraindulhat az Északi Áramlat, Amerika titokban megállapodhat az oroszokkal – Ukrajna hiába robbantotta fel a gázvezetéket?

Négy évvel a Balti-tengeren történt robbantások után olyan szereplő jelent meg az orosz gázüzlet körül, akire Európában aligha számítottak. Donald Trump veje, Jared Kushner ugyanis arról tárgyalt Moszkvával, hogy amerikai befektetők szerezzenek részesedést az Északi Áramlat gázvezetékben. A lehetséges megállapodásból az amerikaiak és az oroszok is jelentős bevételhez juthatnának.

2022-ben robbantották fel az Északi Áramlatot. / Fotó: DeeperBlue.com

Óriási üzlet lenne az Északi Áramlat újraindítása

Öt, a tárgyalásokat ismerő forrás szerint magas rangú amerikai és orosz tisztviselők egyeztettek arról, hogy egy amerikai befektető tulajdonrészt szerezzen az Északi Áramlat gázvezetékben. A megbeszéléseken Kushner mellett Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin orosz elnök közeli tanácsadója is részt vett – írta a Reuters.

Az amerikai vezetés az ukrajnai háború lezárását egyre szorosabban kapcsolja össze a gazdasági együttműködés lehetőségével. Az orosz–ukrán fegyverszünet közvetítésében is szerepet vállaló Kushner az üzleti megállapodásokat a tartós béke egyik lehetséges biztosítékának tekinti.

Az Északi Áramlat újraindítása különösen jövedelmező lehetne, hiszen az amerikai befektetők a háború lezárását követően közvetlenül részesedhetnének az orosz gázszállítások nyereségéből.

Dmitrijev és Kushner az elmúlt hetekben Moszkvában és New Yorkban is találkozott. Két forrás szerint egyelőre nem világos, hogy ezeken a megbeszéléseken milyen részletességgel tárgyaltak a vezeték jövőjéről, a kérdés azonban továbbra is napirenden van.

A Fehér Ház igyekezett mérsékelni a megállapodással kapcsolatos várakozásokat. Egy amerikai tisztviselő közölte, hogy a közelmúltban nem folytak tárgyalások kifejezetten az Északi Áramlatról. Hozzátette: bármilyen megállapodást Oroszországnak

az amerikai Nemzetközi Fejlesztésfinanszírozási Társasággal (DFC)

és a pénzügyminisztériummal

kellene megtárgyalnia, az üzletnek pedig az amerikai adófizetők és vállalatok érdekeit kellene szolgálnia.

Dmitrijev a múlt hónapban az amerikai energiaügyi és pénzügyminisztérium képviselőivel is egyeztetett a lehetséges közös energetikai beruházásokról. Az orosz elnöki tanácsadó korábban többször szorgalmazta a Németországba irányuló gázexport helyreállítását.