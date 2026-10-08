Ebbe belesápad Ursula von der Leyen és Zelenszkij: újraindulhat az Északi Áramlat, Amerika titokban megállapodhat az oroszokkal – Ukrajna hiába robbantotta fel a gázvezetéket?
Négy évvel a Balti-tengeren történt robbantások után olyan szereplő jelent meg az orosz gázüzlet körül, akire Európában aligha számítottak. Donald Trump veje, Jared Kushner ugyanis arról tárgyalt Moszkvával, hogy amerikai befektetők szerezzenek részesedést az Északi Áramlat gázvezetékben. A lehetséges megállapodásból az amerikaiak és az oroszok is jelentős bevételhez juthatnának.
Óriási üzlet lenne az Északi Áramlat újraindítása
Öt, a tárgyalásokat ismerő forrás szerint magas rangú amerikai és orosz tisztviselők egyeztettek arról, hogy egy amerikai befektető tulajdonrészt szerezzen az Északi Áramlat gázvezetékben. A megbeszéléseken Kushner mellett Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin orosz elnök közeli tanácsadója is részt vett – írta a Reuters.
Az amerikai vezetés az ukrajnai háború lezárását egyre szorosabban kapcsolja össze a gazdasági együttműködés lehetőségével. Az orosz–ukrán fegyverszünet közvetítésében is szerepet vállaló Kushner az üzleti megállapodásokat a tartós béke egyik lehetséges biztosítékának tekinti.
Az Északi Áramlat újraindítása különösen jövedelmező lehetne, hiszen az amerikai befektetők a háború lezárását követően közvetlenül részesedhetnének az orosz gázszállítások nyereségéből.
Dmitrijev és Kushner az elmúlt hetekben Moszkvában és New Yorkban is találkozott. Két forrás szerint egyelőre nem világos, hogy ezeken a megbeszéléseken milyen részletességgel tárgyaltak a vezeték jövőjéről, a kérdés azonban továbbra is napirenden van.
A Fehér Ház igyekezett mérsékelni a megállapodással kapcsolatos várakozásokat. Egy amerikai tisztviselő közölte, hogy a közelmúltban nem folytak tárgyalások kifejezetten az Északi Áramlatról. Hozzátette: bármilyen megállapodást Oroszországnak
- az amerikai Nemzetközi Fejlesztésfinanszírozási Társasággal (DFC)
- és a pénzügyminisztériummal
kellene megtárgyalnia, az üzletnek pedig az amerikai adófizetők és vállalatok érdekeit kellene szolgálnia.
Dmitrijev a múlt hónapban az amerikai energiaügyi és pénzügyminisztérium képviselőivel is egyeztetett a lehetséges közös energetikai beruházásokról. Az orosz elnöki tanácsadó korábban többször szorgalmazta a Németországba irányuló gázexport helyreállítását.
Németország hallani sem akar az Északi Áramlat újraindításáról
A terv megvalósítása komoly politikai és jogi akadályokba ütközik. Az Északi Áramlat vezetékrendszerét amerikai és európai uniós szankciók is érintik, így a szállítások újraindításához a korlátozások feloldására vagy módosítására lenne szükség.
Donald Trump elnökként enyhíthetné az amerikai szankciókat, a novemberi félidős kongresszusi választások eredménye azonban szűkítheti a mozgásterét, amennyiben a demokraták megszerzik a törvényhozás valamelyik házának ellenőrzését.
Az európai ellenállás még ennél is nehezebben leküzdhető akadálynak bizonyulhat. A német gazdasági és energiaügyi minisztérium szóvivője a Reutersnek egyértelművé tette, hogy Berlin nem kívánja újraindítani az Északi Áramlatot.
A kérdés különösen érzékeny, hiszen Németország és több más európai állam jelenleg eurómilliárdokat fordít védelmi képességeinek megerősítésére az Oroszország jelentette biztonsági fenyegetés miatt. Az orosz energiahordozó-import helyreállítása ezért komoly politikai vitát válthatna ki.
Michael Kellner német parlamenti képviselő korábban arra figyelmeztetett, hogy az amerikai–orosz energetikai együttműködésnek Európa fizetheti meg az árát.
Ez egy piszkos üzlet, ami sokba fog kerülni Európának
– fogalmazott a politikus, aki szerint a nyereségen az amerikaiak és az oroszok osztoznának.
Az orosz gáz visszatérésének ugyanakkor Németországban is vannak támogatói. Az Alternatíva Németországért (AfD) kifejezetten szorgalmazza az Északi Áramlat újbóli üzembe helyezését. Ahogy arról lapunk is beszámolt Dmitrijev a jövő év elején a párt vezetőivel is találkozhat, hogy megvitassák a szállítások helyreállításának lehetőségét.
Lengyelország és a balti államok szintén ellenzik az Oroszországgal fenntartott energetikai kapcsolatok bővítését, mivel azokat biztonsági kockázatnak tekintik. Egy, a lengyel kormány álláspontját ismerő forrás szerint Varsó figyelemmel kíséri az amerikai–orosz egyeztetéseket, és továbbra is határozottan elutasítja a vezeték újranyitását.
A Gazprom tulajdonrésze is amerikai kézbe kerülhet
Az egyeztetések egyik legfontosabb kérdése a vezetéket ellenőrző társaság tulajdonosi szerkezete. A Reuters által ismertetett adatok szerint a vállalat 51 százaléka az orosz állami Gazprom tulajdonában van. További 31 százalékon két német társaság osztozik, a fennmaradó részesedést pedig francia és holland érdekeltségek birtokolják.
A német tulajdonosok meg kívánják tartani részvényeiket, hogy Németországnak akkor is maradjon befolyása a vállalat működésére, ha a Gazprom értékesítené a részesedését. Egy amerikai befektető megjelenése ugyanakkor alapvetően átalakíthatná a tulajdonosi viszonyokat, és Washington számára közvetlen gazdasági érdekeltséget teremthetne az orosz földgáz európai értékesítésében.
A megállapodás azonban egyelőre távoli lehetőség, ugyanis egy amerikai tisztviselő szerint a számos jogi, politikai és gazdasági akadály miatt középtávon sem valószínű, hogy sikerül egyezségre jutni.
Az amerikai–orosz közeledést az európai hírszerző szolgálatok is fenntartásokkal figyelik. Öt európai hírszerző ügynökség vezetője az év elején arról beszélt a Reutersnek, hogy Moszkva nem törekszik a háború gyors lezárására, a Washingtonnal folytatott egyeztetéseket pedig üzleti lehetőségek megszerzésére is felhasználja.
Az Északi Áramlat mellett a Lukoil vagyonáról is tárgyalnak
Kushner ugyanakkor továbbra is a gazdasági együttműködésben látja a béketeremtés egyik lehetséges eszközét. Kijevi látogatásán arról beszélt, hogy európai partnereivel megvitatta a háború energiaárakra gyakorolt hatását, és olyan, a jólét növelését célzó megállapodásokat szorgalmazott, amelyek érdekeltté tehetik a feleket a béke fenntartásában.
Két, az ügyet ismerő forrás szerint Kushner és Dmitrijev az orosz Lukoil külföldi érdekeltségeinek értékesítéséről is tárgyalt. Az üzlet több országban működő olajfinomítókat és benzinkúthálózatokat egyaránt érinthet.
Az elképzelés szerint az amerikai DFC, valamint katari és egyesült arab emírségekbeli befektetők alkotta csoport vásárolná meg a Lukoil egyes vagyonelemeit. Az amerikai hatóságok ezzel párhuzamosan feloldanák az érintett eszközökre vonatkozó szankciókat.
A Reuters megkeresésére egyelőre sem a Lukoil, sem a Gazprom nem reagált.