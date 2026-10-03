Kész, ennyi: megint drágulni fog az étolaj, ellátási zavarok is előfordulhatnak – a háborúk miatti kőolajválság okán növényi olajból is több kell

A szakértő szerint különösen jelentős kiesést okozhat, ha nem sikerül biztonságos hajózási folyosót kialakítani a Fekete-tengeren – számol be arról az ESM. Oroszország és Ukrajna együttes napraforgóolaj-szállítása októbertől havi 300–350 ezer tonnával maradhat el a lehetséges szinttől, amennyiben a térségben nem rendeződik a hajózás helyzete. A fekete-tengeri kikötők működését az elmúlt hetekben orosz és ukrán támadások is akadályozták, ami megnehezítette a gabona és a növényi illetve étolajok rakodását és elszállítását.

A háborús konfliktusok miatt drágulás lesz az étolaj piacán is (illusztráció)

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Étolaj: India kerülhet nehéz helyzetbe

Az ellátási zavar egyik leginkább érintett országa India lehet. A világ legnagyobb étolajimportőre kénytelen lehet növelni pálmaolaj-vásárlásait, ha a fekete-tengeri napraforgóolaj-szállítmányok tartósan késnek.

India már a múlt héten is lépett:

10 százalékról nullára csökkentette a nyers napraforgóolaj alapvető importvámját, hogy könnyebbé tegye az ellátás biztosítását.

Mielke a mumbai Globoil konferencia szélén arról beszélt, hogy a dél-amerikai szójaolaj-exportok is változást hoznak a piacon. A szállítások szezonális csúcsa már elmúlt, így októbertől várhatóan csökkenni kezdenek.

Ez tovább szűkítheti a világpiacon elérhető növényiolaj-kínálatot.

A biodízel is fűti a keresletet

A helyzetet az is nehezíti, hogy az olajok és zsírok globális termelése lassabban bővül, miközben a kereslet továbbra is erős. Mielke szerint az iparág egyre nehezebben képes lépést tartani a felhasználással, különösen a biodízel iránti kereslet miatt.

Az energiaárak emelkedése így szintén hatással van a piacra, miközben a növényi olajok iránti igény nemcsak az élelmiszeriparból, hanem az üzemanyag-előállításból is érkezik.

A szűkülő kínálat ugyanakkor átrendezheti az egyes növényi olajok közötti keresletet. A pálmaolaj az elmúlt időszak árkorrekcióját követően versenyképesebbé vált, ami ösztönözheti az importőröket, köztük Indiát is, hogy napraforgóolaj helyett nagyobb mennyiségben vásároljanak pálmaolajat.

Mindez Mielke szerint hozzájárulhat ahhoz, hogy a pálmaolaj ára ismét emelkedő pályára álljon 2027-ben.