EU-csúcs: akkora vita volt az uniós költségvetésről, hogy lemondták a csütörtök estére meghirdetetett sajtótájékoztatót
Lemondták a csúcstalálkozó első napjának sajtótájékoztatóját, miután a következő uniós költségvetésről szóló vita túl sokáig tartott. Ezzel párhuzamosan az emissziókereskedelmi rendszerrel kapcsolatos vita lefoglalta a segítőket, írja az Euronews csütörtök este, nem sokkal fél 10 előtt élő tudósításában. Az unió állam-és kormányfői kétnapos EU-csúcsot tartanak Brüsszelben, ahol ezúttal a versenkényképességről és az EU bővítéséről vitatkoznak a politikusok.
EU-csúcs: akkora vita volt az uniós költségvetésről, hogy lemondták a csütörtök estére meghirdetetett sajtótájékoztatót
Az Euronews szerint az energia eddig a csúcstalálkozó legvitatottabb témájaként jelent meg. Háromórás vita után az EU vezetői a blokk költségvetéséről kezdtek tárgyalni. A diplomaták azonban még mindig tárgyaltak a következtetésekről, Olaszország és Svédország pedig ellentétes oldalon álltak – közölték két diplomata.
Róma támogatja a négy visegrádi országot – Szlovákiát, Magyarországot, Csehországot és Lengyelországot – abban, hogy a következő kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS2) bevezetését 2030-ra halasszák el.
Azt állítják, hogy a rendszer 2028-as bevezetésének feltételei a közel-keleti háború miatt megváltoztak. Egy harmadik diplomata szerint fennáll a veszélye annak, hogy a csúcstalálkozó a politikailag legérzékenyebb kérdésben a 27 ország által jóváhagyott következtetések nélkül zárul.
Von Der leyen közös gáztárolókat akar
Az energiaárak emelkedése és az európai gáztartalékok helyzete is központi témája az uniós állam- és kormányfők október 15-i csúcstalálkozójának. A vezetőknek úgy kellene megfékezniük az energiaköltségek növekedését, hogy közben a téli ellátás biztonsága se kerüljön veszélybe. Emiatt Ursula von der Leyen a közös stratégiai földgázkészletek létrehozásának lehetőségét vetette fel.
A javaslat hátterében a közel-keleti konfliktus nyomán megugró energiaárak és a gáztárolók alacsony töltöttsége áll. Európa különösen kitett a nemzetközi energiapiaci változásoknak, a szállítási útvonalak bizonytalansága pedig tovább növeli az ellátási kockázatokat. A közös készletek célja így az lenne, hogy az uniós országok felkészültebben reagáljanak az esetleges hiányra és az újabb árkilengésekre.
Nagyon meg akarnak állapodni december végéig a költségvetésről
António Costa, az Európai Tanács elnöke hónapok óta újra és újra hangsúlyozta, hogy a vezetőknek legkésőbb decemberig egyhangúlag meg kell állapodniuk a következő hétéves költségvetésről.
Figyelmeztetett, hogy ha a tárgyalások áthúzódnak a jövő évre, nem lesz elég idő befejezni a költségvetés 2028. január 1-jéig történő működésbe hozatalához szükséges összetett jogalkotási munkát.
A vezetők azonban azt mondják, hogy a minőséget helyezik előtérbe az idővel szemben. Számukra a jó üzlet a fontos. A probléma az, hogy mindenkinek megvan a saját elképzelése arról, hogy hogyan néz ki egy „jó üzlet” a valóságban.
A csata két fő táborra oszlik:
- a fukar országokra, akik meredek megszorításokat akarnak,
- és a kohézió barátaira, akik ellenzik ezeket.
Ezek a táborok azonban nem egységesek. Néhányan a kohézió barátai közül, mint például Spanyolország és Olaszország, anyagilag is érdekeltek a mezőgazdasági alapokban. Mások, mint például a balti országok, a védelmi kiadások növelésében vannak. A takarékoskodók közül Németországot és Svédországot tartják a legradikálisabbnak. Eközben Franciaország, a blokk második legnagyobb országa, nem foglalt állást, mert csapdába esett európai ambíciói és hitelfelvételi korlátai között.
A vörös vonalak annyira meghúzódtak, és a kompromisszumra való tér annyira szűkös, hogy Costa decemberi gólja egyre bizonytalanabbnak tűnik.