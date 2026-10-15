Lemondták a csúcstalálkozó első napjának sajtótájékoztatóját, miután a következő uniós költségvetésről szóló vita túl sokáig tartott. Ezzel párhuzamosan az emissziókereskedelmi rendszerrel kapcsolatos vita lefoglalta a segítőket, írja az Euronews csütörtök este, nem sokkal fél 10 előtt élő tudósításában. Az unió állam-és kormányfői kétnapos EU-csúcsot tartanak Brüsszelben, ahol ezúttal a versenkényképességről és az EU bővítéséről vitatkoznak a politikusok.

EU-csúcs: annyi vita van a költségvetésről, hogy lemondták a sajtótájékoztatót

EU-csúcs: akkora vita volt az uniós költségvetésről, hogy lemondták a csütörtök estére meghirdetetett sajtótájékoztatót

Az Euronews szerint az energia eddig a csúcstalálkozó legvitatottabb témájaként jelent meg. Háromórás vita után az EU vezetői a blokk költségvetéséről kezdtek tárgyalni. A diplomaták azonban még mindig tárgyaltak a következtetésekről, Olaszország és Svédország pedig ellentétes oldalon álltak – közölték két diplomata.

Róma támogatja a négy visegrádi országot – Szlovákiát, Magyarországot, Csehországot és Lengyelországot – abban, hogy a következő kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS2) bevezetését 2030-ra halasszák el.

Azt állítják, hogy a rendszer 2028-as bevezetésének feltételei a közel-keleti háború miatt megváltoztak. Egy harmadik diplomata szerint fennáll a veszélye annak, hogy a csúcstalálkozó a politikailag legérzékenyebb kérdésben a 27 ország által jóváhagyott következtetések nélkül zárul.

Von Der leyen közös gáztárolókat akar

Az energiaárak emelkedése és az európai gáztartalékok helyzete is központi témája az uniós állam- és kormányfők október 15-i csúcstalálkozójának. A vezetőknek úgy kellene megfékezniük az energiaköltségek növekedését, hogy közben a téli ellátás biztonsága se kerüljön veszélybe. Emiatt Ursula von der Leyen a közös stratégiai földgázkészletek létrehozásának lehetőségét vetette fel.

A javaslat hátterében a közel-keleti konfliktus nyomán megugró energiaárak és a gáztárolók alacsony töltöttsége áll. Európa különösen kitett a nemzetközi energiapiaci változásoknak, a szállítási útvonalak bizonytalansága pedig tovább növeli az ellátási kockázatokat. A közös készletek célja így az lenne, hogy az uniós országok felkészültebben reagáljanak az esetleges hiányra és az újabb árkilengésekre.