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EU-csúcs: akkora vita volt az uniós költségvetésről, hogy lemondták a csütörtök estére meghirdetetett sajtótájékoztatót

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Elmaradt a csütörtök estére betervezett sajtótájékoztató az unió állam-és kormányfőinek találkozóján. A kétnapos EU-csúcson a legélesebb vitákat a következő költségvetés és az energia váltja ki a politikusok között.
Járdi Roland
2026.10.15, 21:50
Frissítve: 2026.10.15, 21:55
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Lemondták a csúcstalálkozó első napjának sajtótájékoztatóját, miután a következő uniós költségvetésről szóló vita túl sokáig tartott. Ezzel párhuzamosan az emissziókereskedelmi rendszerrel kapcsolatos vita lefoglalta a segítőket, írja az Euronews csütörtök este, nem sokkal fél 10 előtt élő tudósításában. Az unió állam-és kormányfői kétnapos EU-csúcsot tartanak Brüsszelben, ahol ezúttal a versenkényképességről és az EU bővítéséről vitatkoznak a politikusok.

EU-csúcs
EU-csúcs: annyi vita van a költségvetésről, hogy lemondták a sajtótájékoztatót

EU-csúcs: akkora vita volt az uniós költségvetésről, hogy lemondták a csütörtök estére meghirdetetett sajtótájékoztatót

Az Euronews szerint az energia eddig a csúcstalálkozó legvitatottabb témájaként jelent meg. Háromórás vita után az EU vezetői a blokk költségvetéséről kezdtek tárgyalni. A diplomaták azonban még mindig tárgyaltak a következtetésekről, Olaszország és Svédország pedig ellentétes oldalon álltak – közölték két diplomata.

Róma támogatja a négy visegrádi országot – Szlovákiát, Magyarországot, Csehországot és Lengyelországot – abban, hogy a következő kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS2) bevezetését 2030-ra halasszák el.

Azt állítják, hogy a rendszer 2028-as bevezetésének feltételei a közel-keleti háború miatt megváltoztak. Egy harmadik diplomata szerint fennáll a veszélye annak, hogy a csúcstalálkozó a politikailag legérzékenyebb kérdésben a 27 ország által jóváhagyott következtetések nélkül zárul.

Von Der leyen közös gáztárolókat akar 

Az energiaárak emelkedése és az európai gáztartalékok helyzete is központi témája az uniós állam- és kormányfők október 15-i csúcstalálkozójának. A vezetőknek úgy kellene megfékezniük az energiaköltségek növekedését, hogy közben a téli ellátás biztonsága se kerüljön veszélybe. Emiatt Ursula von der Leyen a közös stratégiai földgázkészletek létrehozásának lehetőségét vetette fel.

A javaslat hátterében a közel-keleti konfliktus nyomán megugró energiaárak és a gáztárolók alacsony töltöttsége áll. Európa különösen kitett a nemzetközi energiapiaci változásoknak, a szállítási útvonalak bizonytalansága pedig tovább növeli az ellátási kockázatokat. A közös készletek célja így az lenne, hogy az uniós országok felkészültebben reagáljanak az esetleges hiányra és az újabb árkilengésekre.

Nagyon meg akarnak állapodni december végéig a költségvetésről

António Costa, az Európai Tanács elnöke hónapok óta újra és újra hangsúlyozta, hogy a vezetőknek legkésőbb decemberig egyhangúlag meg kell állapodniuk a következő hétéves költségvetésről. 

Figyelmeztetett, hogy ha a tárgyalások áthúzódnak a jövő évre, nem lesz elég idő befejezni a költségvetés 2028. január 1-jéig történő működésbe hozatalához szükséges összetett jogalkotási munkát.

A vezetők azonban azt mondják, hogy a minőséget helyezik előtérbe az idővel szemben. Számukra a jó üzlet a fontos. A probléma az, hogy mindenkinek megvan a saját elképzelése arról, hogy hogyan néz ki egy „jó üzlet” a valóságban.

A csata két fő táborra oszlik: 

  • a fukar országokra, akik meredek megszorításokat akarnak, 
  • és a kohézió barátaira, akik ellenzik ezeket.

Ezek a táborok azonban nem egységesek. Néhányan a kohézió barátai közül, mint például Spanyolország és Olaszország, anyagilag is érdekeltek a mezőgazdasági alapokban. Mások, mint például a balti országok, a védelmi kiadások növelésében vannak. A takarékoskodók közül Németországot és Svédországot tartják a legradikálisabbnak. Eközben Franciaország, a blokk második legnagyobb országa, nem foglalt állást, mert csapdába esett európai ambíciói és hitelfelvételi korlátai között.

A vörös vonalak annyira meghúzódtak, és a kompromisszumra való tér annyira szűkös, hogy Costa decemberi gólja egyre bizonytalanabbnak tűnik.

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Európai Unió
EU-csúcs
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