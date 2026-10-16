EU-csúcs: az éjjel eldurvult a helyzet Brüsszelben, Magyarország is kivette a részét a balhéból – nincs megegyezés a pénzről, egy utolsó esélyt adtak a tagállamoknak

A csütörtökön Brüsszelben kezdődött kétnapos EU-csúcstalálkozó első napján António Costa, az Európai Tanács elnöke bejelentette, hogy november 26-ra egy újabb találkozót hív össze annak érdekében, hogy áthidalják a nézeteltéréseket, és előkészítsék a decemberi végső megállapodást. Egy uniós tisztviselő szerint, aki névtelenséget kért, hogy bizalmas tervezési részletekről beszélhessen, Costa a találkozó előtt új költségvetési számokat fog előterjeszteni, hogy közelebb hozza egymáshoz az álláspontokat – írja a Politico.

Costa novemberre újabb EU-csúcsot hívna össze/Fotó: ANP via AFP

Costa újabb EU-csúccsal ösztönözné a vezetőket

Costa arra ösztönzi a vezetőket, hogy az év végéig zárják le a tárgyalásokat – még azelőtt, hogy a 2027-es franciaországi, olaszországi és lengyelországi választások veszélybe sodorhatnák a tárgyalási folyamatot. A vezetőkhöz intézett beszédében Costa arra figyelmeztetett, hogy ha nem sikerül tartani az év végi határidőt, akkor az uniós kifizetések – többek között a gazdáknak és a kutatóknak járó támogatások – 2028. január 1-je utánra csúszhatnak, amikor az új költségvetésnek hatályba kell lépnie.

Ha a vezetők decemberben sem tudnak megállapodni, a választási naptár miatt a megállapodás akár 2027 májusára, vagy még októberére is tolódhat – figyelmeztette a vezetőket Costa záróbeszédében a megbeszélésekre rálátó két uniós diplomata szerint.

Costa terve jelentős támogatást kapott Emmanuel Macron francia elnöktől, aki a többi vezetőnek azt mondta, hogy nem lesz politikai felhatalmazása egy olyan megállapodás aláírására, amely túl közel esik a 2027 áprilisában esedékes francia elnökválasztáshoz. Ez jelentős fordulat Franciaország részéről, amely korábban nem volt hajlandó elköteleződni az év végi határidő mellett.

Az új takarékos blokk

Costa nehéz helyzetben van: egyrészt Európa-szerte kusza belpolitikai viszonyokkal kell szembenéznie, másrészt az EU 27 vezetőjének álláspontja is egyre merevebbé válik.

Az úgynevezett takarékos uniós országok – Németország, Hollandia, Ausztria, Svédország, Dánia és Finnország –, amelyek jelentős költségvetési csökkentéseket sürgetnek, nyilvánosan kijelentették, hogy egy 159 milliárd eurós csökkentést előirányzó ír javaslat nem megy elég messzire.