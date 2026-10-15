EU-csúcs: megalázó helyzetben érkezik Brüsszelbe Merz és Macron, sose volt még ilyen gyenge vezetője Franciaországnak és Németországnak – "Ez az egész komolytalan"

Brüsszelben egyre nagyobb az aggodalom amiatt, hogy Emmanuel Macron és Friedrich Merz politikai mozgástere túlságosan beszűkült ahhoz, hogy áttörést érjenek el az Európai Unió következő hétéves költségvetéséről folytatott tárgyalásokon. A csütörtökön kezdődő, kétnapos EU-csúcs során a két legnagyobb tagállam vezetője kulcsszerepet játszhatna a hónapok óta tartó patthelyzet feloldásában.

Merz és Macron - a barátságos gesztusok mögött mély ellentétek húzódnak meg; feszült EU-csúcs várható / Fotó: AFP

Németország egy kisebb uniós költségvetést szorgalmazó országcsoport élén áll, miközben Franciaország és több más tagállam ellenzi a jelentős megszorításokat.

Aggasztóak a késedelmek és a Tanácson belül továbbra is fennálló megosztottságok

– jelentette ki Siegfried Mureșan, az Európai Parlament többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos munkájának egyik vezetője. Hangsúlyozta, hogy az uniós költségvetés kizárólag kompromisszumok révén születhet meg.

„Minél gyorsabban elfogadjuk a költségvetést, annál hamarabb kezdhetjük meg a végrehajtását, és annál hamarabb válhatunk versenyképesebbé és biztonságosabbá, támogathatjuk a gazdálkodókat és a kutatókat, valamint védhetjük meg határainkat és kibertérünket” – fogalmazott.

Kétezer milliárd euró sorsa a tét

Az Európai Unió mintegy 2000 milliárd eurós hosszú távú központi költségvetéséről szóló megállapodás tető alá hozása az uniós vezetők előtt álló következő hónapok legnagyobb kihívása. A végleges számokat valamennyi tagállamnak jóvá kell hagynia.

Bár a döntés nem kizárólag Macronon és Merzen múlik, a két legbefolyásosabb tagállam közötti nézeteltérések rendezése hatalmas előrelépést jelentene a megállapodás felé.

Csakhogy Macron hamarosan távozik hivatalából,

Merz pedig súlyos belpolitikai nyomással küzd.

Nem várható áttörés az EU-csúcson

Emiatt a brüsszeli, párizsi és berlini tisztviselők, valamint diplomaták nem számítanak jelentős francia–német áttörésre a mostani csúcstalálkozón. „Ha a francia és a német vezető kéz a kézben érkezne, az alapjaiban változtathatná meg a helyzetet” – mondta egy névtelenséget kérő uniós diplomata. Hozzátette, hogy

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Donald Tusk lengyel kormányfő támogatására is szükség van, de minden Macronnal és Merzcel kezdődik.

Az Elysée-palota egyik tisztviselője szerint a két vezető kétoldalú egyeztetéseket is folytathat a csúcstalálkozón. Két uniós diplomata ugyanakkor azt mondta, hogy hivatalos külön találkozót egyelőre nem terveztek. Arra számítanak, hogy Macron és Merz a kétnapos eseményt álláspontjaik egyeztetésére használja majd. Három uniós diplomata szerint mindkét vezető belpolitikai gyengesége csökkenti annak esélyét, hogy érdemi engedményeket tegyenek.