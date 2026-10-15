EU-csúcs: megalázó helyzetben érkezik Brüsszelbe Merz és Macron, sose volt még ilyen gyenge vezetője Franciaországnak és Németországnak – "Ez az egész komolytalan"
Brüsszelben egyre nagyobb az aggodalom amiatt, hogy Emmanuel Macron és Friedrich Merz politikai mozgástere túlságosan beszűkült ahhoz, hogy áttörést érjenek el az Európai Unió következő hétéves költségvetéséről folytatott tárgyalásokon. A csütörtökön kezdődő, kétnapos EU-csúcs során a két legnagyobb tagállam vezetője kulcsszerepet játszhatna a hónapok óta tartó patthelyzet feloldásában.
Németország egy kisebb uniós költségvetést szorgalmazó országcsoport élén áll, miközben Franciaország és több más tagállam ellenzi a jelentős megszorításokat.
Aggasztóak a késedelmek és a Tanácson belül továbbra is fennálló megosztottságok
– jelentette ki Siegfried Mureșan, az Európai Parlament többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos munkájának egyik vezetője. Hangsúlyozta, hogy az uniós költségvetés kizárólag kompromisszumok révén születhet meg.
„Minél gyorsabban elfogadjuk a költségvetést, annál hamarabb kezdhetjük meg a végrehajtását, és annál hamarabb válhatunk versenyképesebbé és biztonságosabbá, támogathatjuk a gazdálkodókat és a kutatókat, valamint védhetjük meg határainkat és kibertérünket” – fogalmazott.
Kétezer milliárd euró sorsa a tét
Az Európai Unió mintegy 2000 milliárd eurós hosszú távú központi költségvetéséről szóló megállapodás tető alá hozása az uniós vezetők előtt álló következő hónapok legnagyobb kihívása. A végleges számokat valamennyi tagállamnak jóvá kell hagynia.
Bár a döntés nem kizárólag Macronon és Merzen múlik, a két legbefolyásosabb tagállam közötti nézeteltérések rendezése hatalmas előrelépést jelentene a megállapodás felé.
- Csakhogy Macron hamarosan távozik hivatalából,
- Merz pedig súlyos belpolitikai nyomással küzd.
Nem várható áttörés az EU-csúcson
Emiatt a brüsszeli, párizsi és berlini tisztviselők, valamint diplomaták nem számítanak jelentős francia–német áttörésre a mostani csúcstalálkozón. „Ha a francia és a német vezető kéz a kézben érkezne, az alapjaiban változtathatná meg a helyzetet” – mondta egy névtelenséget kérő uniós diplomata. Hozzátette, hogy
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Donald Tusk lengyel kormányfő támogatására is szükség van, de minden Macronnal és Merzcel kezdődik.
Az Elysée-palota egyik tisztviselője szerint a két vezető kétoldalú egyeztetéseket is folytathat a csúcstalálkozón. Két uniós diplomata ugyanakkor azt mondta, hogy hivatalos külön találkozót egyelőre nem terveztek. Arra számítanak, hogy Macron és Merz a kétnapos eseményt álláspontjaik egyeztetésére használja majd. Három uniós diplomata szerint mindkét vezető belpolitikai gyengesége csökkenti annak esélyét, hogy érdemi engedményeket tegyenek.
Macron attól tart, hogy politikai ellenfelei ellene fordítják az alkut
A jövőre távozó francia elnök számára különösen kockázatos lenne jelentős engedményeket tenni, például elfogadni a Berlin által követelt költségvetési megszorításokat. Egy ilyen döntést ugyanis könnyen felhasználhatnának ellene azok az elnökjelöltek, akik a helyére pályáznak.
Macron nem tűnhet túlságosan engedékenynek a költségvetési tárgyalásokon. Ez visszaüthetne az elnökválasztási kampányban
– figyelmeztetett a francia államfő egyik szövetségese.
Macron különösen Marine Le Pen szélsőjobboldali vezető és Jean-Luc Mélenchon radikális baloldali politikus támadásaitól tarthat. Mindketten azt hangoztatják, hogy Franciaország túl keveset kap vissza az uniós költségvetésbe befizetett összegekhez képest. Le Pen szerdán este, egy brüsszeli sajtótájékoztatón azzal vádolta meg a tárgyalókat, hogy szándékosan felgyorsítják az egyeztetéseket. Szerinte ezzel már azelőtt megpróbálják korlátozni a jövőbeli demokratikus döntéseket, hogy azok egyáltalán megszülethetnének.
A politikus ezzel lényegében
figyelmeztette Macront, hogy ne kössön megállapodást a jövő áprilisi francia elnökválasztás előtt.
Rámutatott arra is, hogy más nagy uniós országokban szintén választások következnek: Spanyolországban a jövő hónapban, Olaszországban pedig jövőre járulnak az urnákhoz a választók.
„Ez az egész komolytalan” – jelentette ki Le Pen a brüsszeli The Hotel 26. emeletén tartott sajtótájékoztatón.
Merz sem engedhet: a német választók pénze forog kockán
Friedrich Merz hasonló politikai nehézségekkel néz szembe. Miután pártja megalázó vereségeket szenvedett el a radikális jobboldali AfD-től több tartományi választáson, a kancellár különösen óvatos minden olyan engedménnyel kapcsolatban, amelyet ellenfelei úgy állíthatnának be, hogy Berlin még több német adófizetői pénzt küld Brüsszelbe.
Merz egyértelművé tette: Németország számára még az is elfogadhatóbb, ha egyáltalán nem születik megállapodás, mint ha olyan egyezséget kellene támogatnia, amely növeli az uniós költségvetés teljes összegét.
A helyzet bonyolult, mert Franciaországnak és Németországnak egyaránt ki kell lépnie a komfortzónájából
– mondta Macron egyik szövetségese.
Új adókból teremtenének pénzt az uniós költségvetéshez
Benjamin Haddad francia Európa-ügyi miniszter kedden újságíróknak arról beszélt, hogy a tárgyalásoknak nem a jelentős megszorításokra, hanem az új bevételi források megteremtésére kellene összpontosítaniuk. Párizs szerint ilyenek lehetnének az uniós saját források, például az online szerencsejátékokra kivetett adók. Franciaország ugyanakkor saját nemzeti befizetéseit is stabilizálni szeretné, vagyis nem kíván többet fizetni az uniós kasszába. Egy német tisztviselő szerint Berlin kész megvizsgálni az új saját bevételi források lehetőségét, de jóval szkeptikusabb azok várható eredményességével kapcsolatban, mint Párizs.
Franciaország abban bízik, hogy amikor valóban dönteni kell, Merz végül engedni fog a többi tagállam és a német ipar vezetőinek nyomására, és feladja a jelentős költségvetési megszorításokra vonatkozó követeléseit.
„Németországban is valódi vita zajlik arról, hogy helyes-e kizárólag a megszorításokra összpontosítani a jövőbeli szakpolitikák rovására” – mondta szerdán az Elysée-palota egyik tisztviselője. A német ipari szövetség, a BDI és más vezető iparági szervezetek a héten arra szólították fel a berlini kormányt, hogy támogasson egy ambiciózusabb uniós költségvetést.
Az autóipar miatt is egymásnak feszül Párizs és Berlin
Macron és Merz a hónap elején még egységet mutatott, amikor közösen szólították fel az Európai Bizottságot, hogy képviseljen keményebb álláspontot Kínával szemben. Egy másik jelentős gazdaságpolitikai megállapodásról azonban továbbra sem sikerült megegyezniük.
Egy júlisban kötött alku szerint
- Németország szigorúbb, „Made in Europe” szabályokat fogadna el, amelyek előnyben részesítenék az Európában gyártott termékeket.
- Cserébe Franciaország támogatná az autók károsanyag-kibocsátási előírásainak enyhítését, valamint a belső égésű motorok 2035-ös tilalmának felülvizsgálatát.
Macron nemrég úgy fogalmazott, hogy az egyezség „küszöbön áll”, és arra utalt, hogy az előrelépés a német koalíción belüli egyeztetésektől függ. A felek azonban a héten megrendezett párizsi autószalonon sem tudtak közös megállapodást bemutatni. Ez egyértelműen jelzi, hogy Párizs és Berlin között továbbra is jelentős nézeteltérések vannak a feltételekről.