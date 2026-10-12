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Orbán Viktor szövetségesei már nem akarják vissza a német márkát, ez biztos jel: készülnek átvenni a hatalmat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A hatalomba tartó francia Marine Le Pen már feladta pártja egy fontos radikális követelését, és úgy tűnik, ide tart a német Alice Weidel is. Az euró ellenség volt mindkét kemény jobboldali párt számára, Le Pen most már inkább megreformálni akarja, és hasonló szándékról tanúskodik a német AfD egy pártdokumentuma is.
Pető Sándor
2026.10.12, 16:34
Frissítve: 2026.10.12, 16:40
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A kemény jobboldali német AfD enyhítene ígéretén az euróövezetből való kilépésre – derül ki a párt egy stratégiai dokumentumából, amelybe betekintést nyert a Politico. Ha ez tényleg megtörténik, az biztos jele, hogy a legnépszerűbb német párt, amelyet a többiek karanténja kívül tartott a kormányon, a hatalomba készül.

Az euró már nem akkora ellenség, ahogy Alice Weidel a hatalomba készül – állítják az elemzések, de maga Weidel még nem mondott erről semmit: jövőre jön el a fordulat?
Az euró már nem akkora ellenség, ahogy Alice Weidel a hatalomba készül – állítják az elemzések, de maga Weidel még nem mondott erről semmit: jövőre jön el a fordulat?  Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Ha még szélesebb választói tömegek megnyerése érdekében tényleg lemondanak a radikális ígéretről, ezzel a francia Nemzeti Tömörülés nyomdokába lépnek. 

Marine Le Pen pártja reális győzelmi esélyekkel közeleg a tavaszi francia választás felé. A 2017-es elnökválasztási kampányba még az euróból való kilépés szándékának jegyében kezdtek, a 2019-es európai parlamenti választásokon azonban már ehelyett az euróövezet reformját követelték. Ma ők a tavaszi elnökválasztás első számú esélyesei.

Le Penék évekkel ezelőtt léptek, de Alice Weideléknek is van még ideje

A francia párt, amely az AfD-hez hasonlóan a magyar Fidesz nemzetközi szövetségese, tehát jó időben felkészítette a választókat a váltásra ebben a politikai közép számára alapvetően fontos ügyben. 

Az AdD-nek is van erre ideje, hiszen náluk csak 2029-ben esedékes a szövetségi választás. A szeptemberben tartott tartományi választásokon Alice Weidel pártja győzött, vagy nagyon erősen szerepelt.

 Ezek azonban a számukra könnyebben meghódítható keletnémet tartományokban zajlottak. Az egész ország meghódításához tovább kell előre lépniük, hiszen a többi párt elzárkózik a koalíciókötéstől az AfD-vel, ahogy a Nemzeti Tömörülést is elutasítja a többi francia párt. (A legfrissebb,  október 8-án publikált ZDF-Politbarometer szerint az AfD 28 százalékkal áll az élen, jóval a kormányzó CDU/CSU szövetség 21 százaléka előtt.)

A szavazóbázis növelésére szolgálhat, ha lemondanak a legendás német márka visszahozásáról, és az euróról lemondani nem kívánó németek felé nyitnak. 

Nem könnyű döntés, hiszen közben radikális szavazóik közül veszíthetnek, de ugyanez a váltás Le Penéknek sikerült. Ha még a választást is megnyerik, a francia radikálisok fordulata még elgondolkodtatóbbá válhat az AfD számára.

A hátraarc hivatalosan még nem történt meg. A jövő évi pártkongresszus azonban már szentesítheti, ha elfogadja a Politico által látott dokumentumot. A párt politikusai már vitáznak róla, a pártot együtt vezető Alice Weidel és Tino Chrupalla azonban nem foglalt még állást. 

Az euró és Németország: az AfD-ben már csiszolják az éleket az elemző szerint

A Bild am Sonntag által elsőként ismertetett dokumentumban az AfD már nem követeli, hogy Németország „rendezett módon” lépjen ki az euróövezetből. Ehelyett azt javasolja, hogy országos népszavazáson döntsenek a kérdésről, ha Németország partnerei nem hajlandók végrehajtani a valutaunió működésének radikális átalakítását célzó reformokat.

Az AfD most igyekszik lecsiszolni politikájának leginkább vitatott éleit

idézi a Politico mondta Carsten Brzeskit, az ING globális makrogazdasági kutatási vezetőjét.

Valószínűleg kormányképesebbnek akar látszani. Az euróból való kilépésről szóló vitát egy árnyaltabb, euroszkeptikus politikai platformba csomagolja át.

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AfD
Marine Le Pen
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