Orbán Viktor szövetségesei már nem akarják vissza a német márkát, ez biztos jel: készülnek átvenni a hatalmat

A kemény jobboldali német AfD enyhítene ígéretén az euróövezetből való kilépésre – derül ki a párt egy stratégiai dokumentumából, amelybe betekintést nyert a Politico. Ha ez tényleg megtörténik, az biztos jele, hogy a legnépszerűbb német párt, amelyet a többiek karanténja kívül tartott a kormányon, a hatalomba készül.

Az euró már nem akkora ellenség, ahogy Alice Weidel a hatalomba készül – állítják az elemzések, de maga Weidel még nem mondott erről semmit: jövőre jön el a fordulat? Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Ha még szélesebb választói tömegek megnyerése érdekében tényleg lemondanak a radikális ígéretről, ezzel a francia Nemzeti Tömörülés nyomdokába lépnek.

Marine Le Pen pártja reális győzelmi esélyekkel közeleg a tavaszi francia választás felé. A 2017-es elnökválasztási kampányba még az euróból való kilépés szándékának jegyében kezdtek, a 2019-es európai parlamenti választásokon azonban már ehelyett az euróövezet reformját követelték. Ma ők a tavaszi elnökválasztás első számú esélyesei.

Le Penék évekkel ezelőtt léptek, de Alice Weideléknek is van még ideje

A francia párt, amely az AfD-hez hasonlóan a magyar Fidesz nemzetközi szövetségese, tehát jó időben felkészítette a választókat a váltásra ebben a politikai közép számára alapvetően fontos ügyben.

Az AdD-nek is van erre ideje, hiszen náluk csak 2029-ben esedékes a szövetségi választás. A szeptemberben tartott tartományi választásokon Alice Weidel pártja győzött, vagy nagyon erősen szerepelt.

Ezek azonban a számukra könnyebben meghódítható keletnémet tartományokban zajlottak. Az egész ország meghódításához tovább kell előre lépniük, hiszen a többi párt elzárkózik a koalíciókötéstől az AfD-vel, ahogy a Nemzeti Tömörülést is elutasítja a többi francia párt. (A legfrissebb, október 8-án publikált ZDF-Politbarometer szerint az AfD 28 százalékkal áll az élen, jóval a kormányzó CDU/CSU szövetség 21 százaléka előtt.)

A szavazóbázis növelésére szolgálhat, ha lemondanak a legendás német márka visszahozásáról, és az euróról lemondani nem kívánó németek felé nyitnak.

Nem könnyű döntés, hiszen közben radikális szavazóik közül veszíthetnek, de ugyanez a váltás Le Penéknek sikerült. Ha még a választást is megnyerik, a francia radikálisok fordulata még elgondolkodtatóbbá válhat az AfD számára.