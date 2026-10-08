Terjed a francia láz Európában: vége az évek óta tartó szárnyalásnak, második napja szakadnak a bankrészvények

Az elmúlt két évben a bankrészvények teljesítettek a legjobban az európai tőzsdéken, és 2026-ban is kiemelkedő árfolyam-emelkedés felé tartottak. A francia államadóssággal kapcsolatos aggodalmak újbóli felerősödése azonban azzal fenyeget, hogy megtöri az európai bankrészvények szárnyalását.

A francia láz megfertőzte az európai bankrészvények piacát / Fotó: Hans Lucas via AFP

A Stoxx 600 banki szektorindexe csütörtökön 2,2 százalékot is esett, tovább mélyítve a szerdai 3,3 százalékos zuhanást. Ezzel az index március óta a legnagyobb kétnapos visszaesését szenvedheti el.

A Société Générale részvényei 25 százalékot veszítettek értékükből az augusztusi csúcshoz képest,

a Deutsche Bank árfolyama 18 százalékkal esett vissza a múlt havi tetőpontról.

Terjedni kezdett a francia kórság

A francia költségvetési hiány és a politikai patthelyzet miatti aggodalmak az egész régió pénzpiacaira rányomták bélyegüket, a befektetők pedig elfordultak a francia államkötvényektől. A francia állampapírok német államkötvényekhez viszonyított hozamfelára a múlt héten 2011 óta nem látott szintre emelkedett. Roland Lescure francia pénzügyminiszter ugyanakkor kijelentette, hogy továbbra is van befektetői kereslet a francia államkötvények iránt, és a kormány nem változtat adósságkibocsátási stratégiáján.

Amikor rendszerszintű kockázatokról esik szó, a bankok jellemzően az elsők között kerülnek a befektetők célkeresztjébe

– mondta Jérôme Legras, az Axiom Alternative Investments kutatási vezetője. „A bankszektor idén rendkívül jól teljesített, ezért nem meglepő, hogy egy ponton korrekció következik be. Véleményem szerint az árfolyam-ingadozások hátterében elsősorban a makrogazdasági bizonytalanság áll, különösen a gazdasági növekedéssel, a kötvényhozamokkal és az Európai Központi Bank következő lépésével kapcsolatos kérdések” - tette hozzá.

Az európai bankrészvények még így jobban teljesítenek tengerentúli szektortársaiknál

Az európai bankrészvények közelmúltbeli árfolyamzuhanása következtében a szektor idei emelkedése 12 százalék alá mérséklődött, vagyis csaknem megfeleződött a szeptemberben elért, mintegy 23 százalékos csúcshoz képest.

Az európai bankok részvényei idén még mindig jobban teljesítenek amerikai versenytársaiknál és a szélesebb európai részvénypiaci indexeknél. Az eladási hullám azonban a Stoxx 600 bankindexének 14 napos relatív erősség indexét (RSI) már csaknem a túladott tartományba taszította.