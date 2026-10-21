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Hatmilliárd eurót utal Németországnak Brüsszel, nem csak Magyarországra jön az EU-pénz: ez jár

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Németország az utolsó euróig lehívhatja a számára elkülönített uniós helyreállítási forrásokat, miután valamennyi vállalását teljesítette. Az Európai Bizottság zöld jelzést adott az RRF keretében benyújtott utolsó, 6 milliárd eurós kifizetési kérelemnek, amellyel Berlin lezárhatja a 30,3 milliárd eurós programját.
VG
2026.10.21, 13:25
Frissítve: 2026.10.21, 13:26
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A teljes rendelkezésére álló uniós helyreállítási kerethez hozzájuthat Németország , már csak az utolsó kifizetés jóváhagyása hiányzik. Az Európai Bizottság pozitívan értékelte az RRF keretében teljesített német reformokat és beruházásokat, amelyek között energetikai, közlekedési és egészségügyi fejlesztések is szerepelnek.

Európai Bizottság
Az Európai Bizottság értékelése szerint Németország teljesítette mind a nyolc mérföldkövet és a 19 célkitűzést. / Fotó: LTO

Németország lehívja az összes RRF forrását – Az Európai Bizottság újabb 6 milliárd euró kifizetését készíti elő

Az Európai Bizottság megállapította, hogy Németország az utolsó kifizetéshez kapcsolódó mind a nyolc mérföldkövet és 19 célkitűzést teljesítette. Ezek elsősorban 

  • az energetikai átállást, 
  • a közlekedés korszerűsítését, 
  • az épületek energiahatékonyságának javítását, 
  • valamint az egészségügy és a közigazgatás digitalizációját 

érintik. A támogatásokból több mint 36 ezer épület energetikai felújítását finanszírozták, és több mint 1100 projekt kapott segítséget a távfűtési rendszerek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentéséhez.

A közlekedési fejlesztések keretében több mint 3000 elektromos és hidrogénüzemű autóbusz, legalább 550 elektromos haszongépjármű és ezer töltőállomás beszerzését támogatták.

Több mint 1600 kórházban támogatták a digitális infrastruktúra és az informatikai folyamatok fejlesztését. A közigazgatásban olyan adatkapcsolatokat alakítottak ki, amelyek lehetővé teszik a hatóságok számára a már rendelkezésre álló adatok biztonságos lekérését, csökkentve a lakosság és a vállalkozások adminisztrációs terheit.

A helyreállítási forrásokból a hidrogéntechnológia és a mikroelektronika fejlesztése is részesült. Német vállalatok uniós szinten kiemelt jelentőségű közös európai projektekben (IPCEI) vehettek részt, amelyek a tisztaenergia-termelés bővítését, a technológiai függőség csökkentését és az európai félvezetőgyártás megerősítését szolgálják.

A Bizottság az előzetes értékelést már továbbította az Európai Unió Tanácsa Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának, amelynek négy hete van véleményezni a német teljesítést. A pénz folyósítására ezt követően, az Európai Bizottság végleges kifizetési döntése után kerülhet sor.

Németország szeptember 25-én nyújtotta be utolsó kérelmét, a 6 milliárd euró átutalásával az ország a rendelkezésére álló 30,3 milliárd eurós vissza nem térítendő támogatás teljes összegéhez hozzájut, beleértve a korábban folyósított 2,5 milliárd eurós előfinanszírozást is. Berlin ezzel mind a 127 vállalt mérföldkövet és célkitűzést teljesítette.

Az Európai Unió Tanácsának október 13-i döntése után Magyarország is hozzájuthat a korábban befagyasztott brüsszeli milliárdokhoz. A részletekről a Világgazdaságnak Szalai Piroska fideszes országgyűlési képviselő kifejtette: hiába szabadult fel 4,2 milliárd eurónyi uniós forrás, annak közel 60 százalékát már korábban felhasználta az Orbán-kormány. Mint mondta: a fennmaradó összeg a következő három évben csak korlátozottan járulhat hozzá a magyar gazdaság növekedéséhez, ráadásul az ország előtt álló fejlesztési feladatok ennél jóval nagyobb forrásokat igényelnek.

Az uniós helyreállítási alap 2026 végén lezárul, a tagállamoknak pedig augusztus 31-ig kellett teljesíteniük a még hátralévő reformokat és beruházási célokat, az utolsó kifizetési kérelmek benyújtásának határideje pedig szeptember 30. volt. 

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