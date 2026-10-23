Október 23-án tette helyre Magyarországot és szövetségeseit az EU csúcsvezetője: hiába próbálkozik Magyar Péter az olaszokkal és a svédekkel – nem tudják elcsúsztatni a költségvetés elfogadását

António Costa, az Európai Tanács elnöke arra törekszik, hogy novemberben megállapodás születhessen az Európai Unió következő hosszú távú költségvetéséről. A korábbi portugál miniszterelnök úgy gondolja, hogy a költségvetés alapvető kérdéseiről novemberben meg kell állapodiuk a tagállamokre, és szerinte erre meg is van a lehetőség.

Magyar Péter, magyar miniszterelnök (b) és António Costa, az Európai Tanács elnöke (j) / Fotó: AFP

Costa arra számít, hogy az új uniós saját forrásokról szóló megállapodás hozhat áttörést a tárgyalásokon. Ez ugyanis az egyik legvitatottabb kérdés az EU 2028 és 2034 közötti időszakra javasolt, 2000 milliárd eurós költségvetési tervével kapcsolatban. A portugál politikus a múlt héten bejelentette, hogy novemberben új tárgyalási kompromisszumtervezetet terjeszt elő. Az úgynevezett negotiating box, vagyis a tárgyalások alapjául szolgáló kompromisszumos keret az Európai Bizottság, a tagállami kormányok és az európai parlamenti képviselők munkájára épül majd, különös tekintettel az uniós adókból származó új bevételi forrásokra.

Az uniós állam- és kormányfők az Európai Tanács november 26–27-re összehívott rendkívüli ülésén vitatják meg a javaslatot. Costa célja, hogy „legalább sikerüljön megtalálni a közös nevezőt, amely egy későbbi megállapodás alapjául szolgálhat”.

Costa az Európai Bizottság korábbi javaslatainál szélesebb körből válogatná ki az új bevételi forrásokat, így több mint kétszer annyi lehetőség kerülhet a tárgyalóasztalra, mint amennyit a Bizottság eredetileg előterjesztett.

Tartanak egy újabb ütközettől Trumppal

„Foglalkoznunk kell a Bizottság mind az öt javaslatával, az Európai Parlament három javaslatával, valamint azokkal a kezdeményezésekkel is, amelyeket egyes tagállamok vetettek fel az Európai Tanács legutóbbi ülésén folytatott vitánk során” – jelentette ki a Rapporteurnek adott interjúban az Európai Tanács elnöke.

A várakozások szerint a lehetőségek között szerepel majd a nagy technológiai vállalatokra – amelyek jelentős része amerikai – kivetendő digitális adó is. A javaslatot Franciaország támogatja, ugyanakkor ellenállásba ütközött, mert egyes tagállamok attól tartanak, hogy újabb transzatlanti konfliktust robbanthat ki Donald Trump amerikai elnökkel.