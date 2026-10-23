Október 23-án tette helyre Magyarországot és szövetségeseit az EU csúcsvezetője: hiába próbálkozik Magyar Péter az olaszokkal és a svédekkel – nem tudják elcsúsztatni a költségvetés elfogadását
António Costa, az Európai Tanács elnöke arra törekszik, hogy novemberben megállapodás születhessen az Európai Unió következő hosszú távú költségvetéséről. A korábbi portugál miniszterelnök úgy gondolja, hogy a költségvetés alapvető kérdéseiről novemberben meg kell állapodiuk a tagállamokre, és szerinte erre meg is van a lehetőség.
Costa arra számít, hogy az új uniós saját forrásokról szóló megállapodás hozhat áttörést a tárgyalásokon. Ez ugyanis az egyik legvitatottabb kérdés az EU 2028 és 2034 közötti időszakra javasolt, 2000 milliárd eurós költségvetési tervével kapcsolatban. A portugál politikus a múlt héten bejelentette, hogy novemberben új tárgyalási kompromisszumtervezetet terjeszt elő. Az úgynevezett negotiating box, vagyis a tárgyalások alapjául szolgáló kompromisszumos keret az Európai Bizottság, a tagállami kormányok és az európai parlamenti képviselők munkájára épül majd, különös tekintettel az uniós adókból származó új bevételi forrásokra.
Az uniós állam- és kormányfők az Európai Tanács november 26–27-re összehívott rendkívüli ülésén vitatják meg a javaslatot. Costa célja, hogy „legalább sikerüljön megtalálni a közös nevezőt, amely egy későbbi megállapodás alapjául szolgálhat”.
Costa az Európai Bizottság korábbi javaslatainál szélesebb körből válogatná ki az új bevételi forrásokat, így több mint kétszer annyi lehetőség kerülhet a tárgyalóasztalra, mint amennyit a Bizottság eredetileg előterjesztett.
Tartanak egy újabb ütközettől Trumppal
„Foglalkoznunk kell a Bizottság mind az öt javaslatával, az Európai Parlament három javaslatával, valamint azokkal a kezdeményezésekkel is, amelyeket egyes tagállamok vetettek fel az Európai Tanács legutóbbi ülésén folytatott vitánk során” – jelentette ki a Rapporteurnek adott interjúban az Európai Tanács elnöke.
A várakozások szerint a lehetőségek között szerepel majd a nagy technológiai vállalatokra – amelyek jelentős része amerikai – kivetendő digitális adó is. A javaslatot Franciaország támogatja, ugyanakkor ellenállásba ütközött, mert egyes tagállamok attól tartanak, hogy újabb transzatlanti konfliktust robbanthat ki Donald Trump amerikai elnökkel.
Az uniós költségvetés finanszírozását szolgáló további javaslatok között szerepelhetnek
- az úgynevezett „bűnadók”, például a cukorra és a szerencsejátékokra kivetett különadók,
- illetve a távközlési frekvenciaárverésekhez kapcsolódó engedélyezési bevételek felhasználása is.
Franciaország az új uniós saját források megteremtését a költségvetési megállapodás előfeltételévé tette. Más országok, köztük Svédország azonban megkérdőjelezik az új adók létjogosultságát, azzal érvelve, hogy azok inkább tovább növelnék a nemzeti költségvetésekre nehezedő terheket.
„Olyan végleges bevételi forráscsomagot kell összeállítanunk, amely kiegyensúlyozott megoldást jelent a különböző tagállamok számára” – fogalmazott António Costa.
Az Európai Tanács elnöke következetesen amellett érvel, hogy a tárgyalásokat még az év vége előtt le kell zárni. Ugyanakkor visszautasítja azt a felvetést, hogy a sürgetés fő oka a közelgő választásokban keresendő. Állítása szerint elsősorban azért fontos a mielőbbi megállapodás, mert az új költségvetés végrehajtásának elindításához jelentős adminisztratív előkészítő munkára van szükség.
A 2027-ben több meghatározó uniós tagállamban, köztük Franciaországban, Olaszországban és Lengyelországban esedékes választások átrendezhetik az erőviszonyokat az Európai Tanácsban. Costa azonban elvetette azt az elképzelést, hogy a tagállami vezetőknek érdemes lenne megvárniuk, amíg a választások után letisztulnak a politikai viszonyok.
„Gyakorlatilag minden hónapban tartanak valahol választásokat. Ha arra várunk, hogy minden választás lezáruljon, akkor sem decemberben, sem júniusban nem lesz új költségvetésünk. Soha. Hiszen mindig vannak választások” – magyarázta Costa.
Még idén megállapodna az Európai Tanács elnöke
Nem minden tagállami kormány ért egyet ugyanakkor azzal, hogy a költségvetési tárgyalások ütemét egy év végi határidőnek kellene meghatároznia. A legutóbbi uniós csúcstalálkozón Olaszország, Svédország és Magyarország is azt szorgalmazta, hogy töröljék a zárókövetkeztetések tervezetéből azt a megfogalmazást, amely szerint a költségvetési egyeztetéseket karácsony előtt le kell zárni.
„Semmi okát nem látom annak, hogy januárban vagy februárban könnyebb lenne megállapodni, mint decemberben, vagy hogy decemberben könnyebb lenne, mint novemberben” – jelentette ki Costa.
A megállapodás tető alá hozása komoly próbatétel lesz az Európai Tanács elnöke számára, aki korábban a tárgyalóasztal másik oldalán is szerzett tapasztalatokat. Portugália miniszterelnökeként részt vett az előző többéves uniós költségvetésről szóló tárgyalásokon, amelyek 2020-ban egy öt napon és négy éjszakán át tartó, maratoni hosszúságú európai tanácsi csúcstalálkozón vezettek eredményre.
Az akkor elfogadott uniós költségvetési megállapodás része volt a koronavírus-járvány utáni helyreállítást szolgáló alap közös hitelfelvételből történő finanszírozása is. Ez a javaslat annak idején éppen olyan heves vitákat váltott ki, mint napjainkban az új uniós adók bevezetésének terve.
Costa visszaemlékezése szerint a hat évvel ezelőtti tárgyalások légköre rosszabb volt, mint a 2026-os egyeztetéseké. Úgy látja, hogy most mindenki elkötelezett amellett, hogy megállapodásra jussanak.