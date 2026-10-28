Deviza
EUR/HUF367,24 +0,11% USD/HUF329,92 +0,07% GBP/HUF438,79 0% CHF/HUF397,3 -0,12% PLN/HUF83,38 -0,01% RON/HUF68,64 +0,1% CZK/HUF15,07 -0,09% EUR/HUF367,24 +0,11% USD/HUF329,92 +0,07% GBP/HUF438,79 0% CHF/HUF397,3 -0,12% PLN/HUF83,38 -0,01% RON/HUF68,64 +0,1% CZK/HUF15,07 -0,09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX145 330,87 -0,89% MTELEKOM2 780 +1,83% MOL5 030 +1% OTP41 600 -1,63% RICHTER13 080 -2,61% OPUS192 -4,71% ANY6 120 +0,33% AUTOWALLIS120 -1,64% WABERERS4 220 +2,43% BUMIX8 670,04 -0,5% CETOP4 885,75 -0,27% CETOP NTR3 157,26 -0,27% BUX145 330,87 -0,89% MTELEKOM2 780 +1,83% MOL5 030 +1% OTP41 600 -1,63% RICHTER13 080 -2,61% OPUS192 -4,71% ANY6 120 +0,33% AUTOWALLIS120 -1,64% WABERERS4 220 +2,43% BUMIX8 670,04 -0,5% CETOP4 885,75 -0,27% CETOP NTR3 157,26 -0,27%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Nem okozott meglepetést Fed kamatdöntése, de most jön az igazi izgalom: hamarosan megszólal Kevin Warsh

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyta az irányadó kamatszintet az amerikai jegybank, ám a piacok számára még korántsem ért véget az izgalom. A Fed döntése után hamarosan Kevin Warsh szólal meg, akinek szavait árgus szemekkel figyelik a befektetők.
Dózsa György
2026.10.28, 19:01
Frissítve: 2026.10.28, 19:21
Szóljon hozzá!

Az iráni háború és az elszálló olajárak egyre nagyobb nyomás alá helyezik az amerikai gazdaságot, miközben a makacs infláció miatt újabb kamatemelések fenyegetnek. A Fed egyelőre kivárt, nem emelte az irányadó kamatot, de a tartósan drága energia és az erős gazdasági növekedés miatt decemberben szigorítás jöhet, ami a pénzpiacokat is megrázhatja.

Fed
A mostani tartás után decemberben már kamatemelést vár el a piac a Fedtől / Fotó: ZUMA Press Wire via Reuters Conn

A döntés indoklása szerint a Fed 10 igen és 2 nem szavazattal döntött. A Fed közleménye szerint "a gazdasági aktivitás erőteljes ütemben bővül. Bár a bizonytalanság továbbra is magas, részben a geopolitikai fejlemények miatt, a belföldi kereslet ellenállónak bizonyult. A termelékenység növekedése erőteljes, a beruházási aktivitás pedig élénk. A foglalkoztatás bővülése lépést tartott a munkaerő-állomány növekedésével, a munkanélküliségi ráta pedig alig változott".

Az amerikai jegybank ugyanakkor hangsúlyozta, hogy 

az infláció továbbra is magas. 

A monetáris politikai döntés ellen két tag - Lisa D. Cook és Beth M. Hammack - is ellenszavazatottal élt, ők a jelenlegi ülésen az irányadó kamatsáv 25 bázispontos, azaz 0,25 százalékpontos emelését támogatták volna.

A befektetők tartásra számítottak

A piacok kevesebb mint 10 százalékos esélyt láttak arra, hogy a kamatdöntő Nyíltpiaci Bizottság (FOMC) a szeptemberi, 25 bázispontos kamatemelés után újabb szigorításról határoz – derült ki a CME Group FedWatch eszközének adataiból. A mostani tartással a Fed irányadó kamatsávja 3,75 és 4 százalék között marad. A befektetők figyelme a jegybank elnökére, Kevin Warshra irányul, aki az ülést követő sajtótájékoztatón fontos jelzéseket adhat a monetáris politika várható alakulásáról. A kereskedők arra számítanak, hogy a Fed az októberi kamattartás után a következő, decemberi ülésén  emeli az irányadó kamatsávot.

Erősen megosztottak voltak az elemzők a Fed döntését megelőzően 

Az elemzők között komoly vita alakult ki arról, hogy az amerikai jegybanknak már most kamatot kellene-e emelnie, vagy indokolt a kivárás. A CNBC 30 alapkezelő, stratéga és közgazdász részvételével készült felmérése szerint a válaszadók 93 százaléka a kamatok változatlanul hagyására számított a Fed októberi ülésén. Ugyanakkor 76 százalékuk már decemberben kamatemelést vár, és több mint felük szerint jövőre is folytatódik a szigorítás. A megkérdezettek 30 százaléka viszont úgy véli, hogy már most indokolt lett volna a kamatemelés.

  • Richard Bernstein, a Janus Henderson Investors elemzője szerint érthetetlen a Fed óvatossága, miközben a gazdaság erőteljesen növekszik, az inflációs nyomás pedig továbbra is jelentős. 
  • John Ryding, a Brean Capital vezető gazdasági tanácsadója szintén az azonnali szigorítás mellett érvelt, mivel szerinte a keresleti és inflációs adatok egyértelműen kamatemelést indokolnak.

Más szakértők azonban attól tartanak, hogy a további szigorítás szükségtelenül fékezné az amerikai gazdaságot.

  • Mark Zandi, a Moody's Analytics vezető közgazdásza szerint a csökkenő reálbérek, az emelkedő kamatok és a bizonytalan részvénypiaci kilátások miatt most nem lenne helyes újabb kamatemelés. Úgy véli, bár az infláció továbbra is magas, kevés bizonyíték utal arra, hogy tartósan beépülne a gazdaság működésébe.
  • Alessia Berardi, az Amundi Investment Institute szakértője szerint a kamattartás nem elégedettséget, hanem körültekintő, adatalapú döntéshozatalt jelent.
Kapcsolódó
Szóljon hozzá!
amerikai gazdaság
kötvénypiac
Kevin Warsh
Fed kamatdöntés
Fed
devizapiac
részvénypiac

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu