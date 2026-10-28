Nem okozott meglepetést Fed kamatdöntése, de most jön az igazi izgalom: hamarosan megszólal Kevin Warsh

Az iráni háború és az elszálló olajárak egyre nagyobb nyomás alá helyezik az amerikai gazdaságot, miközben a makacs infláció miatt újabb kamatemelések fenyegetnek. A Fed egyelőre kivárt, nem emelte az irányadó kamatot, de a tartósan drága energia és az erős gazdasági növekedés miatt decemberben szigorítás jöhet, ami a pénzpiacokat is megrázhatja.

A mostani tartás után decemberben már kamatemelést vár el a piac a Fedtől / Fotó: ZUMA Press Wire via Reuters Conn

A döntés indoklása szerint a Fed 10 igen és 2 nem szavazattal döntött. A Fed közleménye szerint "a gazdasági aktivitás erőteljes ütemben bővül. Bár a bizonytalanság továbbra is magas, részben a geopolitikai fejlemények miatt, a belföldi kereslet ellenállónak bizonyult. A termelékenység növekedése erőteljes, a beruházási aktivitás pedig élénk. A foglalkoztatás bővülése lépést tartott a munkaerő-állomány növekedésével, a munkanélküliségi ráta pedig alig változott".

Az amerikai jegybank ugyanakkor hangsúlyozta, hogy

az infláció továbbra is magas.

A monetáris politikai döntés ellen két tag - Lisa D. Cook és Beth M. Hammack - is ellenszavazatottal élt, ők a jelenlegi ülésen az irányadó kamatsáv 25 bázispontos, azaz 0,25 százalékpontos emelését támogatták volna.

A befektetők tartásra számítottak

A piacok kevesebb mint 10 százalékos esélyt láttak arra, hogy a kamatdöntő Nyíltpiaci Bizottság (FOMC) a szeptemberi, 25 bázispontos kamatemelés után újabb szigorításról határoz – derült ki a CME Group FedWatch eszközének adataiból. A mostani tartással a Fed irányadó kamatsávja 3,75 és 4 százalék között marad. A befektetők figyelme a jegybank elnökére, Kevin Warshra irányul, aki az ülést követő sajtótájékoztatón fontos jelzéseket adhat a monetáris politika várható alakulásáról. A kereskedők arra számítanak, hogy a Fed az októberi kamattartás után a következő, decemberi ülésén emeli az irányadó kamatsávot.

Erősen megosztottak voltak az elemzők a Fed döntését megelőzően

Az elemzők között komoly vita alakult ki arról, hogy az amerikai jegybanknak már most kamatot kellene-e emelnie, vagy indokolt a kivárás. A CNBC 30 alapkezelő, stratéga és közgazdász részvételével készült felmérése szerint a válaszadók 93 százaléka a kamatok változatlanul hagyására számított a Fed októberi ülésén. Ugyanakkor 76 százalékuk már decemberben kamatemelést vár, és több mint felük szerint jövőre is folytatódik a szigorítás. A megkérdezettek 30 százaléka viszont úgy véli, hogy már most indokolt lett volna a kamatemelés.

Richard Bernstein, a Janus Henderson Investors elemzője szerint érthetetlen a Fed óvatossága, miközben a gazdaság erőteljesen növekszik, az inflációs nyomás pedig továbbra is jelentős.

John Ryding, a Brean Capital vezető gazdasági tanácsadója szintén az azonnali szigorítás mellett érvelt, mivel szerinte a keresleti és inflációs adatok egyértelműen kamatemelést indokolnak.

Más szakértők azonban attól tartanak, hogy a további szigorítás szükségtelenül fékezné az amerikai gazdaságot.