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Kamatdöntés: már nem csak az a kérdés, hogy mikor lép a Fed, hanem, hogy mekkora árat kell fizetni a súlyos infláció megfékezéséért

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Az iráni háború és az elszálló olajárak egyre nagyobb nyomás alá helyezik az amerikai gazdaságot, miközben a makacs infláció miatt újabb kamatemelések fenyegetnek. A Fed egyelőre kivárhat, de a tartósan drága energia és az erős gazdasági növekedés miatt decemberben már újabb szigorítás jöhet, ami a pénzpiacokat is megrázhatja.
Dózsa György
2026.10.28, 14:30
Frissítve: 2026.10.28, 14:36
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Egyre szűkül az amerikai jegybank mozgástere: miközben a gazdaság a vártnál erősebben teljesít, az infláció továbbra sem akar visszatérni a kívánt szintre. A Fed döntéshozói komoly dilemma előtt állnak, hiszen a túl korai szigorítás visszafoghatja a növekedést, a további halogatás viszont tartósan magasan tarthatja az árakat. A pénzpiacokon ezért már nemcsak az a kérdés, mikor nyúl ismét a kamatokhoz az amerikai jegybank, hanem az is, mekkora árat kell fizetnie a gazdaságnak az infláció megfékezéséért.

Kevin Warsh Fed
Kevin Warsh, a Fed elnöke: " infláció letörésének leggyorsabb módja a vámok megszüntetése és az iráni háború lezárása" - javasolják az elemzők / Fotó: AFP

Egyelőre úgy tűnik, hogy az amerikai jegybank mai ülésén még kivár; a CNBC legfrissebb, 30 alapkezelő, stratéga és közgazdász részvételével készült felmérése szerint a válaszadók 

  • 93 százaléka arra számít, hogy az amerikai jegybank ezen a héten szünetet tart a kamatemelési ciklusban, 
  • 76 százalékuk viszont már a következő, decemberi ülésen kamatemelést vár. 
  • Több mint felük szerint a Fed jövőre is szigorítani fog, átlagosan mintegy két kamatemeléssel.
  • Hasonló véleményen vannak a pénzpiacok is, mára nem áraznak kamatemelést, decemberre viszont igen - a CME FedWatch eszköze szerint. 

A Fed legutóbbi, 2026. szeptember 16-i kamatdöntésén 25 bázisponttal (0,25 százalékponttal) emelte az irányadó kamatot, így az amerikai jegybanki kamatsáv 3,75–4,00 százalékra nőtt. A döntés egyhangú volt, mind a 12 szavazati joggal rendelkező döntéshozó támogatta.

Az elemzők egyik fele már most is kamatemelést követel

Felfoghatatlan, hogy ennyire vonakodnak kamatot emelni egy elhúzódó monetáris és fiskális bőkezűséggel jellemezhető időszak után, amikor a nominális GDP 6–8 százalékkal növekszik, és az infláció előrejelző mutatói egységesen élénk, sőt túlfűtött árnyomást jeleznek

 – mondta Richard Bernstein, a Janus Henderson Investors globális makrobefektetési vezetője.

A CNBC szerint a megkérdezettek 70 százaléka úgy látja, hogy az inflációs probléma jóval túlmutat az energiaárak emelkedésén. Az amerikai irányadó kőolajfajta árát hat hónap múlva hordónként 88 dollárra becsülik. Ez magasabb a szeptemberi felmérésben szereplő 82 dollárnál, ugyanakkor elmarad a jelenlegi, 101 dolláros árszinttől.

Arra a kérdésre, hogy mit kellene tennie a Fednek a mostani ülésén, a válaszadók 30 százaléka az azonnali kamatemelés mellett foglalt állást. A megkérdezettek arra számítanak, hogy a kamatok változatlanul hagyásáról szóló döntéssel legalább két szavazati joggal rendelkező jegybanki döntéshozó nem ért majd egyet.

„Az aggregált keresletre vonatkozó adatok – amelyek valószínűleg 7 százalék feletti növekedést mutatnak – és az inflációs számok egyértelműen azt jelzik, hogy komoly szükség van a kamatemelésre” – írta John Ryding, a Brean Capital LLC vezető gazdasági tanácsadója.

Mások szerint viszont rendben van, hogy kivár a Fed

Nem mindenki ért azonban egyet ezzel. Egyes szakértők a gazdaság gyengülése miatt aggódnak. „Az iráni háború egyre intenzívebbé válik, a reálbérek csökkennek, a kamatok emelkednek, a mesterséges intelligencia által fűtött részvénypiac pedig ingatagnak tűnik” – írta Mark Zandi, a Moody's Analytics vezető közgazdásza. 

Az infláció magas, de kevés jel utal arra, hogy tartósan beépülne a gazdaság működésébe. Most nincs itt az ideje újabb Fed-kamatemeléseknek 

- tette hozzá.

"A tartás nem azt jelenti, hogy a Fed elégedett lenne a helyzettel, inkább az adatalapú döntéshozatalhoz szükséges türelem tükröződik benne” – kommentálta a helyzetet Alessia Berardi, az Amundi Investment Institute globális makroökonómiai vezetője. 

A magas infláció ellenére is erős növekedést várnak

A számos sokk és kihívás – köztük a magas infláció, a várható Fed-kamatemelések és a tartósan magas olajárak – ellenére a válaszadók továbbra is arra számítanak, hogy a gazdaság a potenciális növekedési ütem felett bővül. Ez az a növekedési szint, amely önmagában nem idéz elő sem inflációt, sem deflációt.

  • Az idei GDP-növekedési előrejelzés 2,4 százalékra emelkedett. 
  • A 2027-re vonatkozó prognózis a legutóbbi felméréshez képest kissé csökkent, de 
  • 2,2 százalékkal továbbra is a potenciális növekedési ütem felett marad. 
  • Az amerikai gazdaság 2025-ben 2,05 százalékkal bővült.

A fogyasztóiár-index (CPI) éves növekedési üteme a szeptemberi 3,7 százalékról várhatóan 3,6 százalékra mérséklődik, jövőre pedig már számottevően, 2,6 százalékra csökkenhet.

A legnagyobb kockázatoknak az iráni háború elhúzódását és a mesterségesintelligencia-buborék kipukkanását tartják.

„Warsh Fed-elnöknek minden jövőbeli, Trump elnökkel folytatott beszélgetésében ugyanazt kellene ismételnie: az amerikai infláció letörésének leggyorsabb módja a vámok megszüntetése és az iráni háború lezárása” – mondta Rob Morgan, a MOSAIC alelnöke és piaci stratégája.

Az 5 százalék feletti amerikai kötvényhozamok is aggodalmat keltenek

A magas kötvényhozamok okait illetően a válaszadók közel azonos arányban nevezték meg a magas inflációt, az erőteljes gazdasági növekedést, a jelentős államadósság-kibocsátást és a magasabb Fed-alapkamatra vonatkozó várakozásokat.

Amikor kifejezetten arról kérdezték őket, hogy milyen típusú adósságkínálat jelenti a nagyobb problémát, 50 százalékuk az államadósságot, 13 százalékuk pedig a mesterségesintelligencia-fejlesztések finanszírozásához szükséges hitelfelvételt nevezte meg. A válaszadók egyharmada szerint mindkét tényező azonos mértékben járult hozzá a hozamok emelkedéséhez.

A megkérdezettek átlagosan arra számítanak, hogy a tízéves amerikai államkötvény hozama idén 5 százalék felett marad, majd 2027-ben enyhén, 4,8 százalékra csökken.

„Az energia- és kereskedelmi nyomás közepette makacsul magas infláció mellett az 5 százalék feletti irányadó amerikai állampapírhozamok már egy új hozamsávot jelentenek, nem pedig rendkívüli kilengést” – írta Subodh Kumar, a Subodh Kumar & Associates elnöke.

A kongresszusi választás is komoly piaci kockázatot jelenthet

A kongresszusi választást szintén piaci kockázatnak tekintik. A válaszadók 63 százaléka szerint a jogi viták elhúzódó bizonytalanságot okozhatnak abban, hogy végül melyik párt ellenőrzi a Kongresszust. 

Az elhúzódó választási bizonytalanság lehetősége az egyik legnagyobb rövid távú piaci kockázat, és mindannyian tudjuk, mennyire gyűlölik a piacok a bizonytalanságot

 – mondta John Donaldson, a Haverford Trust Co. kötvénybefektetési igazgatója.

A válaszadók több mint fele szerint a jövő heti kongresszusi választás legvalószínűbb eredménye az, hogy a demokraták mindkét házban többséget szereznek. A korábbi felmérésben még csak 29 százalék számított erre. A többség szerint a választás eredményeként nem várható jelentős változás sem a személyi jövedelemadók, sem a vállalati adók területén, ugyanakkor 41 százalék magasabb költségvetési hiányra számít.

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