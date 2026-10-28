Kamatdöntés: már nem csak az a kérdés, hogy mikor lép a Fed, hanem, hogy mekkora árat kell fizetni a súlyos infláció megfékezéséért

Egyre szűkül az amerikai jegybank mozgástere: miközben a gazdaság a vártnál erősebben teljesít, az infláció továbbra sem akar visszatérni a kívánt szintre. A Fed döntéshozói komoly dilemma előtt állnak, hiszen a túl korai szigorítás visszafoghatja a növekedést, a további halogatás viszont tartósan magasan tarthatja az árakat. A pénzpiacokon ezért már nemcsak az a kérdés, mikor nyúl ismét a kamatokhoz az amerikai jegybank, hanem az is, mekkora árat kell fizetnie a gazdaságnak az infláció megfékezéséért.

Kevin Warsh, a Fed elnöke: " infláció letörésének leggyorsabb módja a vámok megszüntetése és az iráni háború lezárása" - javasolják az elemzők / Fotó: AFP

Egyelőre úgy tűnik, hogy az amerikai jegybank mai ülésén még kivár; a CNBC legfrissebb, 30 alapkezelő, stratéga és közgazdász részvételével készült felmérése szerint a válaszadók

93 százaléka arra számít, hogy az amerikai jegybank ezen a héten szünetet tart a kamatemelési ciklusban,

76 százalékuk viszont már a következő, decemberi ülésen kamatemelést vár.

Több mint felük szerint a Fed jövőre is szigorítani fog, átlagosan mintegy két kamatemeléssel.

Hasonló véleményen vannak a pénzpiacok is, mára nem áraznak kamatemelést, decemberre viszont igen - a CME FedWatch eszköze szerint.

A Fed legutóbbi, 2026. szeptember 16-i kamatdöntésén 25 bázisponttal (0,25 százalékponttal) emelte az irányadó kamatot, így az amerikai jegybanki kamatsáv 3,75–4,00 százalékra nőtt. A döntés egyhangú volt, mind a 12 szavazati joggal rendelkező döntéshozó támogatta.

Az elemzők egyik fele már most is kamatemelést követel

Felfoghatatlan, hogy ennyire vonakodnak kamatot emelni egy elhúzódó monetáris és fiskális bőkezűséggel jellemezhető időszak után, amikor a nominális GDP 6–8 százalékkal növekszik, és az infláció előrejelző mutatói egységesen élénk, sőt túlfűtött árnyomást jeleznek

– mondta Richard Bernstein, a Janus Henderson Investors globális makrobefektetési vezetője.

A CNBC szerint a megkérdezettek 70 százaléka úgy látja, hogy az inflációs probléma jóval túlmutat az energiaárak emelkedésén. Az amerikai irányadó kőolajfajta árát hat hónap múlva hordónként 88 dollárra becsülik. Ez magasabb a szeptemberi felmérésben szereplő 82 dollárnál, ugyanakkor elmarad a jelenlegi, 101 dolláros árszinttől.