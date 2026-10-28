Kamatdöntés: már nem csak az a kérdés, hogy mikor lép a Fed, hanem, hogy mekkora árat kell fizetni a súlyos infláció megfékezéséért
Egyre szűkül az amerikai jegybank mozgástere: miközben a gazdaság a vártnál erősebben teljesít, az infláció továbbra sem akar visszatérni a kívánt szintre. A Fed döntéshozói komoly dilemma előtt állnak, hiszen a túl korai szigorítás visszafoghatja a növekedést, a további halogatás viszont tartósan magasan tarthatja az árakat. A pénzpiacokon ezért már nemcsak az a kérdés, mikor nyúl ismét a kamatokhoz az amerikai jegybank, hanem az is, mekkora árat kell fizetnie a gazdaságnak az infláció megfékezéséért.
Egyelőre úgy tűnik, hogy az amerikai jegybank mai ülésén még kivár; a CNBC legfrissebb, 30 alapkezelő, stratéga és közgazdász részvételével készült felmérése szerint a válaszadók
- 93 százaléka arra számít, hogy az amerikai jegybank ezen a héten szünetet tart a kamatemelési ciklusban,
- 76 százalékuk viszont már a következő, decemberi ülésen kamatemelést vár.
- Több mint felük szerint a Fed jövőre is szigorítani fog, átlagosan mintegy két kamatemeléssel.
- Hasonló véleményen vannak a pénzpiacok is, mára nem áraznak kamatemelést, decemberre viszont igen - a CME FedWatch eszköze szerint.
A Fed legutóbbi, 2026. szeptember 16-i kamatdöntésén 25 bázisponttal (0,25 százalékponttal) emelte az irányadó kamatot, így az amerikai jegybanki kamatsáv 3,75–4,00 százalékra nőtt. A döntés egyhangú volt, mind a 12 szavazati joggal rendelkező döntéshozó támogatta.
Az elemzők egyik fele már most is kamatemelést követel
Felfoghatatlan, hogy ennyire vonakodnak kamatot emelni egy elhúzódó monetáris és fiskális bőkezűséggel jellemezhető időszak után, amikor a nominális GDP 6–8 százalékkal növekszik, és az infláció előrejelző mutatói egységesen élénk, sőt túlfűtött árnyomást jeleznek
– mondta Richard Bernstein, a Janus Henderson Investors globális makrobefektetési vezetője.
A CNBC szerint a megkérdezettek 70 százaléka úgy látja, hogy az inflációs probléma jóval túlmutat az energiaárak emelkedésén. Az amerikai irányadó kőolajfajta árát hat hónap múlva hordónként 88 dollárra becsülik. Ez magasabb a szeptemberi felmérésben szereplő 82 dollárnál, ugyanakkor elmarad a jelenlegi, 101 dolláros árszinttől.
Arra a kérdésre, hogy mit kellene tennie a Fednek a mostani ülésén, a válaszadók 30 százaléka az azonnali kamatemelés mellett foglalt állást. A megkérdezettek arra számítanak, hogy a kamatok változatlanul hagyásáról szóló döntéssel legalább két szavazati joggal rendelkező jegybanki döntéshozó nem ért majd egyet.
„Az aggregált keresletre vonatkozó adatok – amelyek valószínűleg 7 százalék feletti növekedést mutatnak – és az inflációs számok egyértelműen azt jelzik, hogy komoly szükség van a kamatemelésre” – írta John Ryding, a Brean Capital LLC vezető gazdasági tanácsadója.
Mások szerint viszont rendben van, hogy kivár a Fed
Nem mindenki ért azonban egyet ezzel. Egyes szakértők a gazdaság gyengülése miatt aggódnak. „Az iráni háború egyre intenzívebbé válik, a reálbérek csökkennek, a kamatok emelkednek, a mesterséges intelligencia által fűtött részvénypiac pedig ingatagnak tűnik” – írta Mark Zandi, a Moody's Analytics vezető közgazdásza.
Az infláció magas, de kevés jel utal arra, hogy tartósan beépülne a gazdaság működésébe. Most nincs itt az ideje újabb Fed-kamatemeléseknek
- tette hozzá.
"A tartás nem azt jelenti, hogy a Fed elégedett lenne a helyzettel, inkább az adatalapú döntéshozatalhoz szükséges türelem tükröződik benne” – kommentálta a helyzetet Alessia Berardi, az Amundi Investment Institute globális makroökonómiai vezetője.
A magas infláció ellenére is erős növekedést várnak
A számos sokk és kihívás – köztük a magas infláció, a várható Fed-kamatemelések és a tartósan magas olajárak – ellenére a válaszadók továbbra is arra számítanak, hogy a gazdaság a potenciális növekedési ütem felett bővül. Ez az a növekedési szint, amely önmagában nem idéz elő sem inflációt, sem deflációt.
- Az idei GDP-növekedési előrejelzés 2,4 százalékra emelkedett.
- A 2027-re vonatkozó prognózis a legutóbbi felméréshez képest kissé csökkent, de
- 2,2 százalékkal továbbra is a potenciális növekedési ütem felett marad.
- Az amerikai gazdaság 2025-ben 2,05 százalékkal bővült.
A fogyasztóiár-index (CPI) éves növekedési üteme a szeptemberi 3,7 százalékról várhatóan 3,6 százalékra mérséklődik, jövőre pedig már számottevően, 2,6 százalékra csökkenhet.
A legnagyobb kockázatoknak az iráni háború elhúzódását és a mesterségesintelligencia-buborék kipukkanását tartják.
„Warsh Fed-elnöknek minden jövőbeli, Trump elnökkel folytatott beszélgetésében ugyanazt kellene ismételnie: az amerikai infláció letörésének leggyorsabb módja a vámok megszüntetése és az iráni háború lezárása” – mondta Rob Morgan, a MOSAIC alelnöke és piaci stratégája.
Az 5 százalék feletti amerikai kötvényhozamok is aggodalmat keltenek
A magas kötvényhozamok okait illetően a válaszadók közel azonos arányban nevezték meg a magas inflációt, az erőteljes gazdasági növekedést, a jelentős államadósság-kibocsátást és a magasabb Fed-alapkamatra vonatkozó várakozásokat.
Amikor kifejezetten arról kérdezték őket, hogy milyen típusú adósságkínálat jelenti a nagyobb problémát, 50 százalékuk az államadósságot, 13 százalékuk pedig a mesterségesintelligencia-fejlesztések finanszírozásához szükséges hitelfelvételt nevezte meg. A válaszadók egyharmada szerint mindkét tényező azonos mértékben járult hozzá a hozamok emelkedéséhez.
A megkérdezettek átlagosan arra számítanak, hogy a tízéves amerikai államkötvény hozama idén 5 százalék felett marad, majd 2027-ben enyhén, 4,8 százalékra csökken.
„Az energia- és kereskedelmi nyomás közepette makacsul magas infláció mellett az 5 százalék feletti irányadó amerikai állampapírhozamok már egy új hozamsávot jelentenek, nem pedig rendkívüli kilengést” – írta Subodh Kumar, a Subodh Kumar & Associates elnöke.
A kongresszusi választás is komoly piaci kockázatot jelenthet
A kongresszusi választást szintén piaci kockázatnak tekintik. A válaszadók 63 százaléka szerint a jogi viták elhúzódó bizonytalanságot okozhatnak abban, hogy végül melyik párt ellenőrzi a Kongresszust.
Az elhúzódó választási bizonytalanság lehetősége az egyik legnagyobb rövid távú piaci kockázat, és mindannyian tudjuk, mennyire gyűlölik a piacok a bizonytalanságot
– mondta John Donaldson, a Haverford Trust Co. kötvénybefektetési igazgatója.
A válaszadók több mint fele szerint a jövő heti kongresszusi választás legvalószínűbb eredménye az, hogy a demokraták mindkét házban többséget szereznek. A korábbi felmérésben még csak 29 százalék számított erre. A többség szerint a választás eredményeként nem várható jelentős változás sem a személyi jövedelemadók, sem a vállalati adók területén, ugyanakkor 41 százalék magasabb költségvetési hiányra számít.